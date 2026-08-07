AB ülkelerinden AR-GE'ye 130,2 milyar Euro

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, geçen yıl bütçelerinden AR-GE'ye 130,2 milyar avro kaynak tahsis etti.

7.08.2026 13:47:570
Paylaş Tweet Paylaş
AB ülkelerinden AR-GE'ye 130,2 milyar Euro

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin 2025 yılında bütçelerinden AR-GE için ayırdıkları miktara ilişkin verileri yayımladı. Verilere göre, geçen yıl AB çapında AR-GE'ye yönelik toplam kamu bütçe tahsisi 130,2 milyar avroyu buldu.

AB ülkelerinin 2025 bütçelerindeki AR-GE tahsisatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,4 yükseldi. Böylece, geçen yıl AB ülkeleri gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 0,69'unu AR-GE için ayırdı.

Söz konusu AR-GE bütçesi 2015'te ise 81,1 milyar avro seviyesindeydi. Böylece, AB ülkelerinin AR-GE'ye ayırdığı kamu bütçesi son 10 yılda yüzde 60,5 yükseldi.

AB genelinde 2025'te kamu bütçesinden kişi başına 289 avro AR-GE'ye yönlendirildi. AB ülkeleri arasında kişi başına bütçeden AR-GE tahsisatının en yüksek olduğu ülke 917 avro ile Lüksemburg olurken onu 627 avro ile Danimarka, 553,5 avro ile Almanya izledi.

Kişi başına bütçeden en düşük AR-GE tahsisatı ise 18,8 avro ile Romanya'da, 57,4 avro ile Macaristan'da ve 73,7 avro ile Malta'da gerçekleştirildi. Öte yandan, AR-GE'ye ayrılan 2025 yılı devlet bütçesi tahsislerinde en büyük payı yüzde 37,3 ile üniversite fonları aldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD'den İran ile bağlantılı kripto para borsalarına yaptırım

ABD'den İran ile bağlantılı kripto para borsalarına yaptırım

BDDK'den tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme

BDDK'den tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme

ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz'da beklentilerin aksine geriledi

ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz'da beklentilerin aksine geriledi

Yorum Yaz