ebebek 2026 yılı ikinci çeyrek finansallarını açıkladı

ebebek'in 2026 yılı ikinci çeyrek konsolide hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 9,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, net karı 304 milyon TL’ye ulaştı.

ebebek 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Enflasyon muhasebesi uygulamaları kapsamında hazırlanan konsolide finansal tablolara göre şirket, yılın ikinci çeyreğinde operasyonel verimliliği ölçek ekonomisinin sunduğu avantajlarla birleştirerek, karlılık rasyolarına pozitif yönde yansıtmayı başardı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan sonuçlara göre ebebek’in 2026 yılı ikinci çeyrek konsolide hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 9,3 milyar TL seviyesine ulaştı. 2026 yılının ikinci çeyreğinde brüt kar 2025 yılının aynı dönemine göre %11 artışla 3,5 milyar TL’ye yükselirken, şirket 304 milyon TL net kar açıkladı. Aynı dönemde Türkiye'deki toplam satış adedi geçen yılın aynı dönemine göre %21 artışla 31,7 milyona yükseldi. 2026 yılının ilk 6 ay toplamında ise 18,3 milyar TL konsolide hasılata ulaşan şirketin FAVÖK’ü geçen yılın aynı dönemine göre %20 artışla 2,1 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı ise %11,7, net karı ise 380 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci çeyreğinde tavizsiz verimlilik anlayışı, disiplinli stok yönetimi, doğru fiyatlandırma ve maksimum ürün bulunurluğu odağını sürdüren ebebek, süreçlerini artan ticari hacmi destekleyecek şekilde yönetmeye devam etti. İkinci çeyrek sonu itibarıyla Türkiye’de 311, yurt dışında ise 4 mağazasıyla faaliyetlerini sürdüren şirketin Mayıs ayı mağaza ziyaretçi sayısı 5,5 milyonu aşarak şirket tarihindeki en yüksek aylık mağaza trafiği olarak kaydedildi. Mevsimsel geçişler proaktif bir yaklaşımla planırken, artan ticari hacim, teknoloji ve lojistik altyapı kabiliyetleriyle etkin şekilde yönetildi.

Haziran ayında gerçekleştirilen Mothercare lansmanı ise ebebek’in küresel vizyonu doğrultusunda çeyreğin öne çıkan stratejik gelişmelerinden biri oldu. ebebek, 10 yıllık lisans anlaşması kapsamında dünya devi Mothercare ürünlerini Türkiye’de münhasır olarak kendi çatısı altında sunmaya başladı. Bu stratejik adımla ürün çeşitliliğini genişleten şirket, premium segmentteki iddiasını ve hediye destinasyonu olma konumunu da güçlendirdi.

Çeyreğe ilişkin açıklamada bulunan ebebek Genel Müdürü Can Karadeniz, “25 yıllık yolculuğumuzda her adımımızı, bebeveynlerimizin bizlere duyduğu güvenin bilincinde attık. Çeyrek asırlık bu köklü mirası geleceğe taşıma kararlılığıyla çalıştığımız 2026 yılının ikinci çeyreğini, operasyonel hedeflerimize ulaştığımız ve stratejik önceliklerimizde önemli mesafeler katettiğiniz anlamlı bir dönem olarak tamamladık. 25 yıldır sevgiyle büyüyen bu hikâye, birlikte üretmenin, gelişmenin ve her koşulda güvenilir kalabilmenin bir sonucu. Bu başarıda payı olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bizleri ailesinin bir parçası olarak gören milyonlarca bebeveynimize teşekkür ediyoruz. Birlikte, nice 25 yıllara.” dedi.