GEN, üretim ve Ar-Ge yatırımlarıyla büyümesini güçlendiriyor

Capital 500’de bu yıl da yer alan GEN, üretim ve Ar-Ge yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. GEN Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerini Capital’e anlattı.

2025 finansal sonuçlarını ve 2026’nın ilk çeyrek performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

2025, operasyonel verimliliğimizi artırırken finansal yapımızı daha da güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. Satış gelirlerimiz yaklaşık 19,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken faaliyet kârımız yüzde 32,4 artışla 1,89 milyar TL’ye ulaştı. Net kârımız ise 187,9 milyon TL’den 805,7 milyon TL’ye yükselerek yüzde 328 arttı. Brüt kâr ve net kâr marjlarım��zdaki iyileşme; maliyet yönetimi, ürün karması, operasyonel disiplin ve finansal yönetim alanında attığımız adımların karşılığını aldığımızı gösteriyor.

2026’nın ilk çeyreğinde de bu ivmeyi koruduk. Enflasyon muhasebesi uygulanmış karşılaştırmalı konsolide tablolara göre hasılatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,2 artarak 6,62 milyar TL’ye, brüt kârımız yüzde 80 artışla 1,95 milyar TL’ye ve faaliyet kârımız yüzde 71,1 artışla 1,20 milyar TL’ye ulaştı. Dönem kârımız 374,4 milyon TL olurken toplam varlıklarımız 22,31 milyar TL’ye, özkaynaklarımız ise 11,75 milyar TL’ye yükseldi.

Bizim için önemli olan yalnızca güçlü finansal sonuçlar elde etmek değil; bu performansı üretim, Ar-Ge ve uluslararası büyüme yatırımlarımızı destekleyecek sürdürülebilir bir yapıyla devam ettirebilmektir. GEN’in büyüme modelini diğer ilaç şirketlerinden ayıran temel unsurlar neler?

GEN’in büyüme modeli, birbirini tamamlayan üç temel yetkinlik üzerine kurulu. İlki, nadir hastalıklar ve karşılanmamış sağlık ihtiyaçları alanında yaklaşık 30 yıla dayanan deneyimimiz ile global biyoteknoloji şirketleriyle kurduğumuz uzun soluklu iş ortaklıkları. İkincisi, kendi ürünlerimizi geliştirip uluslararası kalite standartlarında üretebilmemizi sağlayan üretim ve Ar-Ge altyapımız. Üçüncüsü ise Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Özbekistan ve Gürcistan'da oluşturduğumuz uluslararası operasyon gücümüz.

Capital 500’de bu yıl da yer almak, bizim için yalnızca ölçeğin değil; doğru iş modelinin, güvenilirliğin ve sürdürülebilir büyüme anlayışının da bir göstergesi. Rekabeti hacim üzerinden değil; geliştirilmesi ve üretilmesi zor, yüksek katma değerli ve hastaların gerçek ihtiyaçlarına yanıt veren ürünlerle şekillendirmeyi tercih ediyoruz.

Ankara’daki kapasite artışı yatırımınız hangi aşamada? Fabrika 2 yapılanması GEN’e ne kazandıracak?

Üretim kapasitemizi artırmaya yönelik yatırımımızda önemli bir eşiği geride bıraktık. Mevcut üretim tesisimizin devamı niteliğindeki "GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fabrika 2" ünvanlı yeni şubemiz, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek 16 Temmuz 2026 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildi.

Fabrika 2, kapasite artışı yol haritamızın önemli adımlarından biri. Hedefimiz yalnızca üretim miktarını artırmak değil; daha karmaşık, yüksek katma değerli ve uluslararası pazarlarda talep gören ürünleri kendi tesislerimizde geliştirebilmek ve üretebilmek. Bu yatırım, mevcut ürün portföyümüzü desteklerken klinik geliştirme süreçlerini başarıyla tamamlayan yenilikçi GEN ürünlerinin gelecekteki üretimi için de gerekli altyapıyı sağlayacak. Böylece kalite güvencesi, tedarik sürekliliği ve ihracat kabiliyetimizi birlikte güçlendireceğiz.



Azerbaycan’daki üretim tesisi yatırımının GEN’in globalleşme stratejisindeki yeri nedir?



Azerbaycan, yaklaşık çeyrek asırdır faaliyet gösterdiğimiz ve bölgesel bilgi birikimimizin en güçlü olduğu pazarlardan biri. Bu nedenle Bakü’de inşa ettiğimiz üretim tesisi, yalnızca yeni bir fabrika değil; bölgesel büyüme stratejimizin önemli bir üretim üssü. Tesisin inşaatını 2026 yılı sonunda tamamlamayı, ardından validasyon ve pilot üretim süreçlerine geçmeyi planlıyoruz.

GEN’in yüzde 66 oranında hissedarı olduğu Gen Pharma Caucasus’un ödenmiş sermayesi, son sermaye artışıyla 45,56 milyon AZN’ye, yani 26,8 milyon ABD dolarına yükseldi. GEN olarak payımıza düşen 9,768 milyon ABD doları tutarındaki ilave sermaye ödemesini haziran ayında tamamladık. Ortaklık yapısında Azerbaycan İş Geliştirme Fonu yüzde 29, SIA Pharmaceutical ise yüzde 5 paya sahip. Bu ortaklık modeli, yerel üretimi, ilaç arz güvenliğini ve bölgesel erişimi güçlendirirken Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sanayi iş birliğine de uzun vadeli katkı sağlayacak.

Ar-Ge projelerinizde bugün hangi noktadasınız?

Ar-Ge, bizim için üretimi destekleyen bir faaliyet değil; gelecekteki büyümemizi şekillendiren en stratejik alanlardan biri. Nörodejeneratif hastalıklara yönelik geliştirdiğimiz SUL-238 programında Haziran 2026 itibarıyla önemli bir eşiği geride bıraktık ve Parkinson hastalarında yürütülen Faz II kavram kanıtlama klinik araştırmasında ilk hastaya tedavi başlandı. Çalışma, erken evre ve henüz tedavi almamış Parkinson hastalarında SUL-238’in mitokondriyal fonksiyon üzerindeki etkilerini değerlendirecek.

Dermatoloji alanındaki GN-037 topikal kremimizin Faz II araştırmasında ise 190 hafif ve orta şiddetli plak tipi sedef hastasında plaseboya göre istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edildi ve ek bir güvenlilik sorunu gözlenmedi. İlaç geliştirme; uzun soluklu, disiplinli ve bilimsel belirsizlikler içeren bir süreç. Bu nedenle elde ettiğimiz sonuçları temkinle değerlendirirken, projelerimizi kararlılıkla ilerletmeye devam ediyoruz. Uzun vadeli hedefimiz, Türkiye'de geliştirilen yenilikçi bir GEN ilacını global ruhsat süreçlerinden geçirerek dünya pazarlarına sunmak.

Orta ve uzun vadede GEN’i nerede konumlandırmayı hedefliyorsunuz?

Hedefimiz, GEN’i Türkiye’den çıkan güvenilir ve yenilikçi bir global sağlık şirketi olarak konumlandırmak. Bunun için kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz ürünlerin toplam satışlarımız içindeki payını artırmayı, üretimimizin daha büyük bölümünü uluslararası pazarlara yönlendirmeyi, yeni pazarlarda kalıcı bir varlık oluşturmayı ve Ar-Ge projelerimizi bilimsel kilometre taşları doğrultusunda ilerletmeyi hedefliyoruz.

Bizim için büyüme yalnızca finansal sonuçlardan ibaret değil. Etik, şeffaflık, kalite, hasta odaklılık ve paydaş güveni, sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez unsurları. Halka açık bir şirket olarak yatırımcılarımıza karşı sorumluluğumuzu, sağlık şirketi olarak hastalara ve bilim dünyasına karşı taşıdığımız sorumlulukla birlikte değerlendiriyoruz. Fabrika 2, Azerbaycan üretim tesisi, SUL-238 ve GN-037 gibi projeler de aynı vizyonun parçaları. Amacımız, Türkiye’den dünyaya kalıcı değer üreten bir GEN inşa etmek.



*Bu bir reklamdır.