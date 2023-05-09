Haleon Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde yeni atama

Dünyanın ilk bağımsız tüketici sağlığı şirketi olan Haleon’un Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İK Direktörlüğü’ne Gökçe Kulak atandı.

Dünyanın ilk bağımsız tüketici sağlığı şirketi olan ve Sensodyne, Centrum, Otrivin, Advil gibi markaları bünyesinde barındıran Haleon’un Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İK Direktörlüğü’ne Gökçe Kulak atandı.

Gökçe Kulak yeni görevinde, Haleon Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki tüm insan kaynakları süreçlerinden ve stratejisinden sorumlu olacak.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Kulak, yüksek lisans eğitimini Amerika’da Minnesota Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler alanında tamamladı. 22 yıllık deneyime sahip olan Kulak, İnsan Kaynakları alanında pek çok önemli başarılara imza attı. Kariyerine 2001 yılında Amerika’da Hewitt Associates’de başladı, 2002 yılında Türkiye’de Delphi Otomotiv Sistemlerin’de tüm İK süreçlerinin kurulmasında sorumluluk aldı. 2003 yılı itibarıyla British American Tobacco’ya (BAT) katılarak, Türkiye, Güney Afrika, İtalya ve İngiltere’de İK İş Ortaklığı, Yetenek ve Organizasyonel Gelişim, Ücretlendirme ve Yan Haklar alanlarında yöneticilik rollerini üstlendi. 2014 yılında Londra’da Global İnsan Kaynakları Değişim Projesine stratejik liderlik yaptı. 2017 yılından bu yana aynı şirkette Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi İK Direktörlüğü görevini yürütmekteydi.