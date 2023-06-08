Hepsiburada, toplam satış hacmini yüzde 78 arttırdı

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, dünya teknoloji borsası Nasdaq’da işlem gören e-ticaret platformu Hepsiburada, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel verilerini paylaştı.

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin sonuçlara ilişkin şu bilgileri aktardı:

●Hepsiburada’nın toplam satış hacmi yılın ilk çeyreğinde 2022’nin aynı dönemine göre %78 artarak 14,8 milyar TL’ye ulaştı.

●Hepsiburada platformu üzerinden verilen toplam sipariş adedi, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %61 artarak 24,1 milyona yükseldi.

●Sunduğumuz lojistik hizmetlerin yanı sıra kolay, hızlı ve güvenli ödeme yapma imkanı sağlayan elektronik cüzdan çözümümüz ile alım gücünü artıran ödeme imkanlarımızla yarışıyoruz. Bu da bizi müşterilerin en çok tavsiye ettiği e-ticaret platformu yapıyor. Hepsiburada, bağımsız araştırma sonuçlarına göre “Türkiye’nin En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası”. Bu başarıyı yılın ilk çeyreğinde de sürdürdük.

●Ticareti dijitalleştirerek esnaf ve KOBİ’lerin e-ticaretle büyümesini sağlıyoruz. Bugüne kadar 400 bin işletmeyi e-ticaret ile tanıştırdık. Platformda satılan ürün adedi ise %63 artışla 180 milyonu aştı.

●Hepsiburada’nın yılın ilk çeyreğindeki müşteri sayısı 11,9 milyon olurken müşteri başına düşen sipariş sıklığı %52 artışla 4,9’dan 7,5’e çıktı.

●Kârlılık yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hepsiburada’nın Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK), 2023’ün ilk çeyreğinde 176 Milyon TL olarak gerçekleşti.

●Nasdaq’da halka arz olmamızın ardından ilk kez FAVÖK’te başa baş noktayı da geçerek pozitif FAVÖK rakamına ulaştık.

●Müşteri sadakati açısından Hepsiburada Premium en büyük varlığımız. Üye sayısı 30 Nisan 2023 itibarıyla 1 milyon oldu. Müşteriyle kurduğumuz bağı değiştiren, Türkiye’de planlanıp hayata geçirilmiş ilk e-ticaret sadakat programı. Müşterilerimize Hepsiburada Premium ile 1,2 milyar TL fayda sağladık.

●Müşterilerine hızlı ve güvenli yeni nesil ödeme ve vadelendirme çözümleri sunan Hepsipay ise 1. çeyrek sonu itibarıyla 11,8 milyon kullanıcıya ulaştı.

İş Ortağım programımız ile gurur duyuyoruz

İlk defa Hepsiburada bünyesinde iş hayatına giren yeni satıcılar olduğunu ve bunların hepsinin bugün Türkiye için önemli ticaret insanları haline geldiğini belirten Gökçetekin, “Biz bununla çok gurur duyuyoruz. Bizimle çalışan tüccarların büyüdüğü, ihracat yapmayı öğrendiği, dijitalleşmeyi öğrendiği bir sistem yaratmak istiyoruz. İş ortağım gibi bir programımız var. Bu programda e-ticareti A'dan Z'ye öğretiyoruz, ekipman imkanı olmayanlara destek sağlıyoruz. Bir telefon hattımız var, yerel ofislerimiz var ve buna çok değer veriyoruz.” dedi.

Hepsiburada Premium’la müşteriyle kurduğumuz ilişkiyi yeniden tanımlıyoruz

Geçen yılın temmuz ayında duyurdukları Hepsiburada Premium’un yalnızca 10 ayda bir milyon kullanıcıya ulaştığının altını çizen Nilhan Onal Gökçetekin, Premium’un aylık 14,90 TL karşılığında müşterilerine ayda ortalama 300 Türk lirası değerinde fayda sağladığını söyleyerek şunları ekledi: “Premium Türkiye’de planlanan, ülkemizin yetiştirdiği pazarlama ve teknoloji yeteneklerinin çabaları ile ortaya çıkan bir ürün. Çok güçlü bir değer önermesine sahip ve müşterilerine önemli faydalar getiriyor. Premium’un müşteri bazını büyütmek 2023 ve sonrası için en önemli stratejik önceliklerimizden.”

Verimliliği artırarak sürdürülebilir ve karlı bir şekilde büyüyeceğiz

2023 için ikinci önceliklerinin “karlı ve sürdürülebilir büyüme” olduğunu belirten Gökçetekin “Tüm işlerimizi derinlemesine gözden geçirip, veriye dayalı şekilde odak noktalarımızı belirleyeceğiz ve önceliklendirme yapacağız. Bugün dünyada bütün yatırımcılar sadece büyümeye değil, kârlı büyümeye odaklanıyorlar. Biz de bunu kendimize stratejik öncelik olarak aldık. Bu konuda adım adım hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Hepsiburada olarak verimliliği artırarak sürdürülebilir ve kârlı şekilde büyüyeceğiz ve bunu tüm paydaşlarımızın katkısıyla hep birlikte başaracağız.” Bu çerçevede yılın ikinci çeyreği için toplam satış hacminde yıllık yaklaşık %95 oranında bir artış ve kârlılığın devam etmesini öngördüklerini belirten Gökçetekin, bu doğrultuda FAVÖK’ün toplam satış hacmine oranının yüzde 0,5 ila yüzde 1 arasında olmasını beklediklerini aktardı.

Alver: HepsiJET ile 1400 perakendecinin kargolarını taşıyoruz

Müşterilerine satın aldıkları ürünleri sağ salim ve en kısa zamanda ulaştırmanın en temel görevleri olduğunu ifade eden HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver ise şunları söyledi: “Teslimatlarda kargo firmaları ile yaşadığımız bazı süreçleri geliştirmenin ve iyileştirmenin gerekli olduğunu gözlemleyerek kendi kargo taşımacılığı hizmetimizi devreye aldık. 2017 yılında HepsiJET’i kurduk. Bugün 81 ilde ayak izi olan, Türkiye’nin en büyük beş kargo şirketi içinde. Randevulu Teslimat, Ertesi Gün Randevulu Teslimat ve Kapıdan Randevulu İade gibi hizmetleri sektöre tanıttık. HepsiJET XL hizmeti ile büyük hacimli ürünlerin kapıya teslimatını yapıyoruz. Sadece Hepsiburada platformu üzerinden gerçekleştirilen siparişlerin teslimatını gerçekleştirmekle kalmıyoruz, farklı farklı markaların da kargo taşımacılığını üstleniyoruz. HepsiJET’in Hepsiburada dışında hizmet verdiği şirket sayısı 1400’ü geçti. Önemli Türk ve global markaların gönderimlerini üstleniyoruz. Hali hazırda 87.9 net tavsiye skoru ile sektörün lideriyiz.”

Lojistik ve fintech çözümlerimizi platform dışına çıkaracağız

Hepsiburada’nın bir diğer ana önceliğinin ise lojistik ve fintech çözümlerini platform dışına çıkartmak olduğunu ve Hepsiburada gibi şirketlerin ticaretin dijitalleşmesine de liderlik etme açısından kritik öneme sahip olduğunu hatırlatan Nilhan Onal “Geliştirdiğimiz teknolojileri kendimiz kullanmakla kalmıyoruz. Bu teknolojileri ülkemizin perakendecilerine de sunuyoruz. HepsiJET ile e-ticaret lojistik işinde farklı markalara hizmet sunuyoruz. Alım gücünü destekleyen çözümler sunan ve ayrıca ödeme geçisi olan Hepsipay’i de bu sene itibarıyla ülkemizin perakendecileri ile paylaşıyoruz. E-ticaretin gelişimi, e-ticaretin tamamlayıcı

Aydın: Hepsiburada’nın 12 milyon müşterisini Hepsipay aracılığıyla perakendecilerle buluşturacağız

Toplantıda söz alan Hepsiburada Finansal Hizmetler Grup CEO’su Erkin Aydın ise şunları kaydetti: “Ödeme ve alım gücünü destekleyen çözümlerimizi diğer perakendecilerin kullanımına da açıyoruz. Hepsipay ile finansal teknoloji yeteneklerimizi de yeni kurumsal müşterilerimizle paylaşma konusunda önemli yol kat ettik.Hepsipay kullanıcıları alışveriş kredisi, hemen al sonra öde, birden çok kredi kartı ile ödeme gibi seçeneklerle daha elverişli ödeme koşullarıyla alışveriş yapabiliyor. 2023 yılı içinde Hepsipay’e yeni özellikler de ekleniyor ve Hepsipay yalnızca Hepsiburada platformunda değil hem farklı e-ticaret platformlarında hem de fiziksel mağazalarda kullanılmaya başlanacak. Hepsipay ekranında yer alan “Doldur” butonu ile kullanıcılar bankaların kendilerine sunduğu kredi alternatiflerini görüp kendilerine en uygun olanı seçip elektronik cüzdanlarını kullanabilecek. Cüzdandaki meblağ ise QR kod ile fiziksel mağazalarda kullanılabilecek. Ayrıca Hepsipay farklı e-ticaret şirketlerinde sipariş tamamlama aşamasında müşterilerin karşısına ödeme geçidi olarak çıkacak. Müşteriler, yeni bir üyelik gerekmeden Hepsiburada kullanıcı bilgileri ve Hepsipay cüzdanları ile alışverişlerini sonlandırabilecek. Hepsipay’i kullanmaya başlayan üye işyerleri ve e-ticaret siteleri, Hepsiburada’nın 12 milyon müşterisini ağırlayabilecek. Hepsiburada’nın e-ticaret kullanım alışkanlığı olan 12 milyon müşterisini Hepsipay aracılığıyla perakendecilerle buluşturacağız.”

Sürdürülebilirlik işimizin temelinde

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de e-ticaret sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladıklarını söyleyen Hepsiburada CEO’su sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu iş kültürlerinin temel değerleri olarak gördüklerini belirtti. Paydaşları için değer yaratma ve toplumsal gelişime katkı sağlama konusunda kararlı olduklarını belirten Nilhan Onal Gökçetekin, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından yaptıkları çalışmaları da bu bakış açısıyla hayata geçirdiklerini belirtti. 2 yıl boyunca bölgeyi destekleme sözü verdiklerini hatırlatan Nilhan Onal bölgede 10 bin esnaf, 5 bin kadın girişimci ve 10 milyar TL satış hacmi oluşturmaya yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ve yakında ilk e-ticaret ihtisas merkezinin faaliyete geçeceğini açıkladı.

İki sene boyunca deprem bölgesine desteğe devam

Mart ayında Hepsiburada Sözü olarak duyurdukları deprem bölgesine yönelik 2 senelik programda kaydettikleri aşamayı da aktaran Nilhan Onal “Bölgede şimdiye kadar 670 milyon TL’lik işlem hacmi yarattık. Deprem bölgesinde aktif 9 bin 243 satıcımız var. Deprem bölgesinde hayatın normalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla verdiğimiz Hepsiburada Sözü uyarınca ilk ihtisas merkezimizi Adana’da yakında açıyoruz. Çok yakında Adana’da İlk E-Ticaret İhtisas Merkezimizi açıyoruz. 1.762 Girişimci Kadın ve 24 Kadın Kooperatifi bölgede aktif olarak hizmet veriyor. Deprem bölgesinde çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları gerçekleştirdik. Toplamda 2 bin çocuğa ulaştık. ” şeklinde konuştu.

43 binin üzerinde kadını e-ticaret ekosistemine kattık

Kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin Hepsiburada’nın temel değerleri arasında olduğunu belirten Gökçetekin “Bir kadın tarafından kurulmuş, bir kadın CEO tarafından yönetilen bir şirketiz. Çalışanlarımızın yarısı kadınlardan oluşuyor. Ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla binlerce kadını e-ticaretle tanıştırdık. Programımızla 43 binin üzerinde kadını e-ticaret ekosistemine kattık. Bu sayede yeterli olanak ve destek verildiğinde, kadın gücünün neleri başarabildiğini çok net şekilde gözlemledik. Kadınları ekonomik ve sosyal hayatın her alanında destekleyen bir şirket olarak, kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin E-Ticaret Milli Takımı Hepsiburada

Türkiye’de e-ticaretin en köklü şirketi olarak kendilerini ‘E-Ticaretin Milli Takımı’ olarak tanımladıklarını aktaran Nilhan Onal Gökçetekin, Kadın ve Erkek Basketbol Milli Takımlarına sponsor olduklarını da açıkladı ve “Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak Türkiye’nin gururu ve başarılarıyla uluslararası alanda adından söz ettiren Erkek ve Kadın Milli Takımlarımızı desteklemekten dolayı gururluyuz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk basketboluna verdiğimiz desteğin Türkiye Basketbol Federasyonu’na, Basketbol Milli Takımlarımıza ve basketbolseverlere hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.