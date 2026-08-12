Hilton Türkiye'deki 100. otelini İGA İstanbul Havalimanı'nda açtı

Dünyanın en yoğun havacılık merkezlerinden birinde, İstanbul Havalimanı sahasına bitişik konumda hayata geçen 485 odalı bu dev proje; Hilton’un 100 yılı aşkın misafirperverlik mirasını, çağdaş tasarımın sunduğu konforla buluşturuyor.

Türkiye’deki 100. Hilton oteli olarak tarihi bir kilometre taşını temsil eden bu tesis, sadece bir havalimanı oteli değil; İstanbul’u dünyaya bağlayan stratejik köprünün merkezinde yer alan bir Destinasyon Noktası olarak konumlanıyor.

Hilton’un küresel stratejisiyle uyumlu olarak, havalimanı oteli algısını yıkıp burayı bir yaşam alanına dönüştüren otel; kusursuz pratikliği, özenli tasarımı ve her yolculuğu unutulmaz kılan yerel dokunuşları bir araya getiriyor. Misafirler; pist manzaralı geniş oda ve süitlerin, destinasyondan ilham alan gastronomi deneyimlerinin ve son teknoloji wellness olanaklarının tadını çıkarırken, Hilton Honors’ın sağladığı ayrıcalıklarla seyahatlerini değer katan bir sürece dönüştürüyor.

İstanbul’un Ruhunu Yansıtıyor

Hilton Istanbul Airport’un tasarımı; şehrin zengin mirasını, modern enerjisiyle harmanlayan zamansız bir estetiğe dayanıyor. Doğal taşların sıcaklığı, metalik detayların zarafeti ve Marmara Denizi’nin değişen renkleriyle bütünleşen iç mekanlar; misafirlere hem havalimanının yoğun temposundan kopan sakin bir konaklama deneyimi hem de İstanbul’un ruhunu hissettiren bir atmosfer sunuyor.

OXBO artık Türkiye’de

Restoran, kafe ve 7/24 açık bar olmak üzere üç ayrı mekânda hizmet veren OXBO; yerel kaynaklı malzemeleri ve ustalıkla hazırlanmış menüleriyle dünya standartlarında bir lezzet yolculuğu vadediyor. Sosyal bağlantılar kurmak için tasarlanan yeme-içme markası, misafirlerini şafaktan gün batımına kadar ev sıcaklığını hissettiren bir atmosferde otantik yerel tatları deneyimlemeye davet ediyor.

İş Dünyası ve Transit Yolcular İçin Kusursuz Bir Bağlantı Noktası

Avrupa’nın en yoğun havalimanına kısa bir yürüyüş mesafesinde konumlanan otel; iş, tatil ve transit seyahat edenler için üst düzey bir konaklama deneyimi sunuyor. Otelin hemen karşısında yer alan metro istasyonu; Ayasofya ve Sultanahmet Camii dahil olmak üzere İstanbul şehir merkezine ve şehrin önemli simgelerine zahmetsiz ulaşım sağlayarak burayı seyahati başlatmak ve sonlandırmak için mükemmel bir konaklama noktası haline getiriyor ve havalimanı konaklamasını bir "şehir turuna" dönüştürüyor.

“Tarihimizin en yüksek açılış sayısı ile Türkiye’de rekor oranlarda büyüyoruz”

Hilton Kıta Avrupası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Hilton olarak 70 yılı aşkın süredir Türkiye genelinde misafirlerimizi ağırlıyoruz ve Türkiye’deki 100. otelimiz olarak Hilton Istanbul Airport’un açılışı, buradaki gururlu tarihimizde bir diğer önemli dönüm noktasını temsil ediyor. Havalimanına sadece birkaç adım mesafedeki stratejik konumuyla bu amiral gemisi otel; Hilton’un imza niteliğindeki misafirperverliğini çağdaş tasarım, özenli olanaklar ve günümüz global gezginleri için kusursuz bağlantı imkanlarıyla bir araya getiriyor. Bu yıl tarihimizin en yüksek açılış sayısı ile Türkiye’de rekor oranlarda büyümeye devam ederken Hilton Istanbul Airport; misafirlerimiz için en önemli olan destinasyonlarda ve lokasyonlarda yüksek kaliteli konaklama deneyimleri sunma taahhüdümüzü yansıtıyor."

“Üst düzey bir konaklama deneyimi”





Hilton Istanbul Airport Genel Müdürü Tolga Aytan ise şu değerlendirmede bulundu: "Dünyanın önde gelen havacılık merkezlerinden birinde yer alan Hilton Istanbul Airport, Hilton’un tanınmış misafirperverliğini iGA İstanbul Havalimanı’nın kalbine taşıyor. Türkiye’nin ilk Hilton havalimanı oteli olarak; zamana ve konfora önem veren misafirler için tasarlanmış, terminale kesintisiz erişim sağlayan üst düzey bir konaklama deneyimi sunmaktan gurur duyuyoruz. Basit bir mola noktasından çok daha fazlası olan otel, iş ve tatil amaçlı seyahat edenler için davetkar bir buluşma noktası olmanın yanı sıra Türkiye’deki havalimanı konaklama standartlarını yeniden belirliyor."

Hilton Istanbul Airport; ikonik Hilton Istanbul Bosphorus, Hilton’un Kapadokya’daki ilk mağara oteli, Spark by Hilton’un ülkedeki marka ilk çıkışı ve yakında açılacak olan Porto Chiara, Curio Collection by Hilton dahil olmak üzere, 2026 yılında Türkiye’de gerçekleştirilecek 14 açılıştan biri olarak öne çıkıyor.