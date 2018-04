IFS, 26 Mart tarihinde Stockholm-İsveç’te düzenlenen 2018 Great Place to Work ödül töreninde, büyük ölçekli işletmeler kategorisinde üst üste dokuzuncu kez en iyi iş yerleri listesine girdi.

Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS, bir kez daha İsveç’teki en iyi işverenlerden biri seçildi.

IFS Kurumsal İnsan Kaynakları Direktörü Roger Arnroth, ödül hakkında şunları ifade etti: “Bir kez daha en iyi iş yerlerinden biri olarak adlandırılmaktan onur duyuyoruz. Global iş gücümüze her zaman olumlu ve iş birliğine dayalı bir çalışma ortamı sunmaya çalışıyoruz ve aldığımız bu ödül de bu konuda başarılı olduğumuzu kanıtlıyor."

Great Place to Work, güvene dayalı ve yüksek performanslı iş yeri kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi ve ödüllendirilmesi için faaliyet gösteriyor. Great Place to Work Güven Modeli ise 30 yıl boyunca her sene dünya genelinde milyonlarca çalışanın katıldığı Güven Endeksi Çalışan Anketi ile elde edilen verilere ve araştırmalara dayanıyor.