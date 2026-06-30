Karadeniz Holding'den yeni nesil "Sea Lion" Powership'leri için ilk adım

Karadeniz Holding'in uluslararası markası Karpowership, 2028'in ilk yarısında teslim edilmesi planlanan, her biri 300 megavat kurulu güce sahip dört yeni Sea Lion sınıfı Powership ile filosunu büyütmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karpowership, Güney Kore merkezli HSG Sungdong tarafından inşa edilecek, her biri 300 megavat kurulu güce sahip dört Sea Lion sınıfı Powership için anlaşma imzaladı.

Bu kapsamda serinin ilk gemisi için HSG Sungdong tersanesinde sac kesim töreni düzenlendi. Törene Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Murat Karadeniz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Remzi Karadeniz ve şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

Sea Lion sınıfı, verimli ve esnek elektrik üretimi sağlamak üzere geliştirilen yeni nesil Powership'lerden oluşacak. Her biri 300 megavat kurulu güce sahip olacak gemiler, kombine çevrim konfigürasyonunda çalışan üç yüksek verimli gaz türbiniyle donatılacak.

Bu sayede, geleneksel enerji üretim teknolojilerine kıyasla daha yüksek yakıt verimliliği ve daha düşük emisyon seviyeleri sağlanacak. 136 metre uzunluğa ve 4,5 metrelik drafta sahip Sea Lion sınıfı Powershipler, farklı kıyı koşullarında hızlı bir şekilde devreye alınabilecek şekilde tasarlandı. Gemilerin Ocak-Mayıs 2028 döneminde kademeli olarak teslim edilmesi planlanıyor.

Farklı yakıt türleriyle çalışabilen yüzer enerji santralleri olan Powership'ler, gemi üzerindeki entegre trafo merkezleri sayesinde ulusal şebekelere doğrudan bağlanabiliyor.

Tak-çalıştır konseptiyle tasarlanan bu entegre tesisler, uygun altyapının sağlanması halinde 30 günden kısa sürede elektrik üretimine başlayabiliyor. Karadeniz Holding filosunda bugün Khan, Orca, Shark, Mermaid, Seal ve Whale sınıflarında, 30 ila 600 megavat arasında değişen kapasitelerde Powership'ler bulunurken, Sea Lion sınıfı da filonun en yeni üyesi olarak bu yapıya dahil olacak.