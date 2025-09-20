KARDEMİR'de yönetim kurulu başkanı değişti

Türkiye'nin ilk ağır sanayi tesisi KARDEMİR'de önemli bir değişiklik var. Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir görevinden ayrıldı. Yerine yönetim kurulu üyelerinden Muhammet Ali Oflaz getirildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'in Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulunun 19.09.2025 tarih ve 92 No'lu kararıyla Yönetim Kurulu Üyemiz Muhammed Ali Oflaz seçilmiştir" ifadesine yer verildi.







