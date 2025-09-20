KARDEMİR'de yönetim kurulu başkanı değişti

Türkiye'nin ilk ağır sanayi tesisi KARDEMİR'de önemli bir değişiklik var. Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir görevinden ayrıldı. Yerine yönetim kurulu üyelerinden Muhammet Ali Oflaz getirildi.

20.09.2025 10:08:350
Paylaş Tweet Paylaş
KARDEMİR'de yönetim kurulu başkanı değişti

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'in Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulunun 19.09.2025 tarih ve 92 No'lu kararıyla Yönetim Kurulu Üyemiz Muhammed Ali Oflaz seçilmiştir" ifadesine yer verildi.



Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yıldız Holding "Eşit Ücret Sertifikası"nın bu yılki izleme denetimini de başarıyla tamamladığını duyurdu

Yıldız Holding "Eşit Ücret Sertifikası"nın bu yılki izleme denetimini de başarıyla tamamladığını duyurdu

Vialand AVM ilk yarıda bünyesine katılan markaları duyurdu

Vialand AVM ilk yarıda bünyesine katılan markaları duyurdu

Pop figürleri ve oyuncakları üreten Funko, Türkiye pazarına açıldı

Pop figürleri ve oyuncakları üreten Funko, Türkiye pazarına açıldı

Hatay'da yenilenebilir enerji hamlesi: 65 milyon dolarlık proje hayata geçiyor

Hatay'da yenilenebilir enerji hamlesi: 65 milyon dolarlık proje hayata geçiyor

Garanti BBVA'dan temassız ödemeye yenilikçi çözüm

Garanti BBVA'dan temassız ödemeye yenilikçi çözüm

Yerli şirket yeni AR-GE merkezinde SMA ilacı üretecek

Yerli şirket yeni AR-GE merkezinde SMA ilacı üretecek

Yorum Yaz