“Kendi çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir ürünü piyasaya sunmuyoruz”

Adel Kalemcilik, sektöründe bir ilk olan ve bu yıl üçüncüsünü yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu ile 2024 yılındaki çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansını ve gelecek hedeflerini kamuoyu ile paylaştı.

Geçen yıl GRI Raporlama Standartları’na uyumlu olarak hazırlanan rapor bu yıl bir adım ileri taşınarak, IFRS S1-S2 standardını referans alan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na (TSRS 2) tam uyumlu olarak hazırlandı.

Raporla ilgili bilgi veren Adel/Faber-Castell CEO’su Oğuz Uçanlar, “Yatırımcı ilişkileri, risk yönetimi, sermaye tahsisi, yönetişim sistematiği ve stratejik hedeflerimizle entegre bir çerçevede sunduğumuz 2024 yılı raporumuzu; yatırımcılar, düzenleyici otoriteler ile iç paydaşlar başta olmak üzere Adel’in uzun vadeli sürdürülebilirlik performansını değerlendiren tüm karar alıcılara yönelik olarak hazırladık.” dedi. 2024 yılı itibarıyla, şeffaflık, hesap verebilirlik ve iş birliği ilkeleri ile destekledikleri sürdürülebilirlik yaklaşımını dünya çapında önemli bir akreditasyon olan SEDEX Belgesi ile teyit ettiklerini ifade eden Uçanlar; “SEDEX üyesi olarak SMETA 4 Pillar sistemine geçiş sürecimizi tamamladık. Tedarik zincirimizde bu üyelik sayesinde; etik, çevresel ve sosyal sorumlulukların kontrolünü ve standart hale gelmesini sağlarken aynı zamanda sektörümüzde küresel rekabet için avantaj elde etmiş olduk” diye konuştu.

Oğuz Uçanlar, önümüzdeki yıllarda şirketlerin ve finans kuruluşlarının dünya çapında iklim kriziyle mücadelede rol oynamalarını sağlayan Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi)’ye taahhüt vererek şirketin karbon ayak izini azaltma ve küresel ısınmayı sınırlama konusunda liderlik yapma sorumluluğunu da yerine getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Adel Kalemcilik olarak, Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan İklim Eylemi ve Nitelikli Eğitim başlıklarını önceliklendirdiklerini ifade eden Oğuz Uçanlar şu bilgileri verdi:

“Bir parçası olduğumuz Anadolu Grubu’nun benimsediği ‘daha iyi bir yarın inşa etme’ amacına uyumlu olarak, başta ürünlerimizin temel kullanıcısı olan çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere, 7’den 70’e herkesin gelişimini ve yaratıcılığını desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayallerini şekillendirip renklendirerek iz bırakmak isteyen herkesin hayatında olma vizyonumuz ve özümüzde barındırdığımız ‘iyilik’ değerimiz ile başlattığımız ‘İyilik Ağacı’ sosyal sorumluluk platformu çatısı altında topluma fayda sağlayacak projeler yaratıyor, var olan toplumsal projelere de destek veriyoruz.”

“Eğitimde Danışılan Firma Olma” hedefi doğrultusunda Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliği ile hayata geçirdikleri “Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin Eğitim Atölyeleri” ile 2012 yılından 2024 yılına kadar yaklaşık 12 bin öğretmene eğitim verdiklerini ve binlerce çocuğun yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkıda bulunduklarını paylaşan Uçanlar; “Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da toplumsal faydayı önceliklendiren çalışmalara destek olmayı sürdürdük. Türk Eğitim Derneği (TED), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Disleksi Vakfı (TUDİV), Tohum Otizm Vakfı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Fazla ve Gıda Kurtarma Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu ile birlikte topluma fayda sağlayacak, değer yaratacak çalışmalar gerçekleştirdik ve İyilik Ağacımızı büyütmeye devam ettik” dedi.

‘YILDA 10 BİN ÜRÜN GÜVENLİĞİ, 30 BİN KALİTE TESTİ YAPIYORUZ’

Türkiye’de kırtasiye sektörünün lider firması olarak, “Kendi çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir ürünü piyasaya sunmuyoruz” prensibini benimseyerek etik değerlere bağlı bir şirket politikası izlerken, sorumlu üretim anlayışı doğrultusunda yılda ortalama 10 bin ürün güvenliği ve 30 bin ürün kalitesi testi gerçekleştirdiklerini belirten Oğuz Uçanlar, şu bilgileri verdi:

“Kaliteli ve güvenilir ürünlerimiz, yüksek üretim kapasitemiz ve ürün çeşitliliğimiz ile sektördeki liderliğimizi sürdürürken, 3.000’i aşkın ürün çeşidimizle pazarlama ve satış faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızdan ödün vermeden ürettiğimiz kaliteli ve güvenli ürünler marka gücümüzü her geçen yıl daha da pekiştiriyor. Bugün UNICEF’in onaylı global tedarikçileri arasında yer almamız, kalite ve güvenlik standartlarımızın uluslararası düzeyde kabul gördüğünü de kanıtlar nitelikte.”

2024 YILINDA AR-GE FAALİYETLERİ İÇİN 36,5 MİLYON LİRA HARCAMA YAPILDI

Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan bilgilere göre Adel Kalemcilik, 1 Ocak-31 Aralık 2024 arasındaki faaliyetleri kapsayan raporlama döneminde, Ar-Ge Merkezi’ndeki çalışmalar için yaklaşık 36,5 milyon TL harcama yaptı. Tamamlanan 32 Ar-Ge projesinin 4’ü toplam 100 bin euronun üzerinde bir bütçeye sahip olurken, 2024 yılı içerisinde de başarıyla sonuçlandırıldı.