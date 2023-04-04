Türkiye’nin kontinü polimerizasyondan polyester elyaf üreten ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken Koza Polyester halka açılıyor. Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 5-7 Nisan tarihleri arasında talep toplanacak.

Gaziantep’te 2011 yılında Akınal ailesi tarafından kurulan Koza Polyester, geniş üretim yapısıyla birçok farklı sektöre hitap ediyor. Koza Polyester, tekstilden plastiğe, kauçuktan suni deriye kadar farklı sektörlerin en önemli hammadde üreticilerinden biri olma özelliği taşıyor. Lokal ve global müşterilerine yüksek katma değerli ürünler sunma vizyonuyla hareket eden Koza Polyester, sürdürülebilir büyüme için katma değerli ürünler geliştirip üreterek sektörün öncü şirketleri arasında olmayı hedefliyor.

YÜZDE 20,54’Ü HALKA AÇILACAK

Toplam 44 milyon 390 bin TL’lik halka arzın 23 milyon 160 bin TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı, 21 milyon 230 bin TL’lik kısmı ise ortak satışı ile gerçekleşecek. Halka arz sonucunda Koza Polyester’in halka açıklık oranı yüzde 20,54 olacak. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arz sonrasında şirketin ödenmiş sermayesi 216 milyon 160 bin TL’ye ulaşacak. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 75’i mevcut kredilerin bir kısmının kapatılarak finansal borcun azaltılmasında kullanılırken, yüzde 25’i ise net işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı için ayrılacak.

SEKTÖRÜN İKİNCİ BÜYÜK KAPASİTESİNE SAHİBİZ

Koza Polyester Yönetim Kurulu Başkanı Saim Akınal, sektörün ikinci büyük kapasitesine sahip şirketi olarak 2022 yılında 98 milyon 231 bin 930 kg polyester elyaf, 2 milyon 193 bin 944 kg polyester cips üretimi, 3 milyon 683 bin 534 kg plastifiyan üretimi olmak üzere toplam 104 milyon 109 bin 534 kg üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Koza Polyester’in güçlü finansal performansı, hem sektörün hem de coğrafyanın lider şirketlerinden biri olması ve geniş ürün yelpazesiyle öne çıktığını ifade eden Akınal, küresel elyaf pazarında beklenen büyümeden Koza Polyester’in de önemli bir pay almasını beklediklerini söyledi. Akınal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel elyaf üretiminin 2030 yılında 149 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bunun en büyük nedeni de pamuğun suni yolla elde edilen tek ikamesi olmasıdır. Ayrıca, pandemi sonrasında düzelen ve yükselişe geçen satın alım gücü, nüfus artışı ve kişi başına düşen gelir artışı da bu beklentide etkili oluyor.”

TÜRKİYE’DE POLYESTERİN YÜZDE 4’ÜNÜ KOZA ÜRETİYOR

Koza Polyester’in 2021 yılında Türkiye polyester üretim miktarının yüzde 4’ünü gerçekleştirdiğini ifade eden Akınal, bu üretim miktarı ile Türkiye elyaf sektörünün önde gelen üreticileri arasında yer aldıklarını söyledi. Üretimlerinin tamamına yakınını yurt içinde satarak, yerli talebin karşılanmasında önemli oyunculardan biri olduklarını ifade eden Saim Akınal, “Koza Polyester’in Avrupa standartlarında ‘Ftalat Free’ ürün üretici olması da mevcut konumunu güçlendiriyor. Hammadde ihtiyacının büyük bir kısmını yurt dışından sağlayan elyaf sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Mevcut konumumuzun limanlara yakın olması rakiplerimize göre lojistik maliyet ve zaman avantajı elde etmemize neden oluyor” dedi.

FARKLI SEKTÖRLERE HAMMADDE SAĞLIYOR

Mevcut ürün çeşitliliği ile birçok sektöre hammadde sağladıklarının altını çizen Saim Akınal, bu sayede az sayıdaki sektörün talebine bağımlı kalmayarak, müşterilerinin sektörlerinde oluşabilecek sıra dışı durumlardan kendilerini koruduklarını ifade etti. Üretilen ürün yelpazesinin çok farklı ve çeşitli sektörlerde hammadde olarak kullanılması da Koza Polyester’e ayrı bir avantaj sağladığına dikkat çeken Akınal, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle mevcut fabrikanın çatısına toplam 2,70 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurduklarını söyledi. Montaj aşamasında olan santralin Nisan 2023’te devreye alınmasının planlandığını ifade eden Akınal, bu yatırımın şirketin maliyet kalemlerinde önemli bir yer tutan elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 16,70’ini karşılamasını beklediklerini de sözlerine ekledi.