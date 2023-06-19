Kurban Bayramı'nda cruise turlarına ilgi arttı

Yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde, Celestyal Cruises Türkiye ve Karavan Turizm Cruise Direktörü Özgü Alnıtemiz sorularımızı yanıtladı...

• Kruvaziyer turizmi dünyanın gözdesi olmaya devam ediyor. Ocak-Mayıs döneminde de hem gemi hem de yolcu sayısında artış yaşandı. Bu artışlar önümüzdeki aylarda da sizin operasyonlarınız bazında da devam edecek mi?

Daha çok gemi rotasına ülkemiz kıyılarını almaya başladı, gelen gemi ve yolcu sayısı artıyor. Dünya kruvaziyer turizminde gözlerin Türkiye’ye daha çok çevrildiğini, bununla birlikte Türk yolcuların da cruise deneyimi açısından bilinirliğinin ve talebinin daha çok arttığını söyleyebilirim.

Celestyal Cruises özelinde ise şunu kayda geçmek ve altını çizmek isterim ki; gemiler gelmezken de biz Türkiye’siz bir program hiç yapmadık. Gemilerimiz Türkiye limanlarına gelmeyi ve uluslararası cruise turistini ülkemize getirmeyi hiç kesmedi. Bu cruiser’lar Türkiye kıyılarına gelip gittikçe, gördükçe, tecrübe ettikçe daha çok gelmek istedi. Bu talep artışında ve dünya kruvaziyer devlerinin Türkiye destinasyonuna olan bakışının değişmesinde Celestyal Cruises’un Türkiye pazarına olan bu inanç ve istikrarının etkili olduğunu düşünüyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kruvaziyer potansiyelinin değer görmesi ve cruise bilinirliğinin artması için yıllardır düzenlediğimiz programlarla verdiğimiz çaba, en nihayetinde meyvesini vermeye başladı, mutluyuz. Celestyal olarak operasyonlarımıza gelince biz her yıl yaptığımız gibi planlı ve düzenli olarak 100’ün üzerinde seferle Türkiye limanlarına gelmeyi ve bayrağı taşımayı sürdüreceğiz.

• Marka olarak Yıl sonu hedef ve beklentiniz nedir?

Celestyal Cruises gemileri bu sezon toplam 104 seferle düzenli olarak Kuşadası Limanı’na gelecek. Haftanın her 3 günü Kuşadası’na bir Celestyal gemimiz geliyor. Bu demek oluyor ki haftanın 3 günü Kuşadası Limanı’nda bir Celestyal gemisi göreceksiniz. Türkiye limanlarına düzenli olarak en çok gelen cruise firması olma öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Celestyal gemileri sezonda toplam 120 bin yolcu taşıyacak. Cruise bilinirliğinin ülkemizde artması ve bu sezon yoğun ilgiden dolayı Türk yolcu hedefimizi de revize ettik. Sezon boyunca 104 seferde bu gemilere 20 bin Türk yolcu bindirmeyi hedefliyoruz.

• Türkiye’ye en çok hangi ülkelerden turist getiriyorsunuz? Farklı pazarlar için çalışmalarınız var mı?

Celestyal Cruises olarak ağırlıklı Ege ve Akdeniz programları yapıyoruz. Amerikalı, Avrupalı ve Avustralyalı başta olmak üzere 140 ülkeden misafirleri ağırlıyoruz gemilerimizde. Ege ve Akdeniz destinasyonundaki uzmanlığımız ve bu kültürü odağına alan programlarımız nedeniyle öncelikli bu rotada tercih edilen firmayız. Bu destinasyon dünya çapında cruiser’ların ilgi duyduğu gezip görmek istediği bir destinasyon olduğu için misafir ağımız da çok geniş. Turlarımızın ana çıkış limanlarından biri Türkiye. Kuşadası çıkışlı 3, 4 ve 7 gecelik her şey dahil Yunan Adaları ve Atina turlarımızın rotasında Santorini, Mikonos, Girit, Rodos gibi yıldız adaların yanı sıra Milos, PAtmos gibi daha az keşfedilmiş bakir limanlar var.

• Yeni sezon yatırımlarınız nelerdir?

Geçtiğimiz birkaç yılda yaşanan makro gelişmeler büyüme planlarımızı duraklatmış olsa da, rotamız açık, hedeflerimiz belli. Celestyal Cruises olarak rezervasyonlarımız güçlendikçe kapasitesimizi artırmak ve filomuzu büyütmek için yatırımlar yaptık. Seferlerin tüm dünyada durduğu pandemi döneminde yeni gemi yatırımı ve renovasyonlara yöneldik. Filomuza bir yeni gemi ekliyoruz. Celestyal Journey adını verdiğimiz gemi Eylül ayında hizmete girmeden önce bir yenileme ve teknik bakımı içeren kapsamlı bir süreçten geçiyor. Renovasyon ve bakım çalışmaları için 20 milyon Euro’luk bütçe ayrıldı. Celestyal Journey, geniş açık güverteleri, ortak alanları ve konforlu kamaralarının yanı sıra premium ve balkonlu konaklamalarda misafirlerimize ayrıcalıklı seçenekler sunacak.

• Türkiye’de Kruvaziyer sektörünün daha fazla gelişmesi için neler yapılmalıdır, önerileriniz nelerdir?

Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili, dünyanın en önemli denizlerine kıyısı olan bir ülke. Kıtalar arası boğazlar geçişi açısından bulunduğu konum çok değerli. Ekonomimiz açısından da bakıldığında bizi en çok besleyecek sektörlerden biri aslında kruvaziyer turizmi. Dünyanın, dünya kruvaziyer devlerinin gözü ülkemizde. Dünyada en çok tercih edilen Akdeniz destinasyonunun göbeğindeyiz. Türkiye’nin olmadığı bir Ege, Akdeniz programı düşünülemez. Gemilerin daha çok gelmesi, gelen yabancı turistin yarattığı ekonomi açısından çok değerli ülkemiz için.

Türkiye’nin potansiyelini değerlendirmek için büyük gemileri karşılayacak donanımlı limanlara ihtiyaç var. Galataport bu açıdan bakıldığında rüzgarı yeniden yakalamamız için bir fırsat. Keza Yenikapı liman projesi umut vadediyor. Karadeniz limanlarında da hareketlilik başladı.

Gemilerin daha çok gelmesi için daha çok Türk yolcuyu gemilere bindirmemiz gerek. Cruise bilinirliğini daha çok artırmalıyız. Hepimize, sektör paydaşlarına ve yetkili tüm kurumlara bu konuda büyük görev düşüyor. Doğru karar ve politikalarla ülkemizi dünya kruvaziyer turizminin gözbebeği haline getirmemiz mümkün.

Dünyanın hiçbir yerinde olmayan kıtaları birleştiren muhteşem bir boğazımız var, muhteşem kültürümüz, tarihimiz, mimari yapılarımız var. İstanbul gezilecek en güzel şehirlerden biri. İstanbul ulaşım hatları da eklendiğinde neden dünya kruvaziyer sektörü için önemli bir hub olmasın? Milyonlarca yolcu olduğu düşünülürse, büyük katma değeri tahmin etmek zor değil. Bu açıdan sektörü harekete geçirecek, potansiyeli artıracak planlamalara ve sektörü destekleyen politikalara ihtiyaç var.

• Kurban Bayramı tatili için Türk seyahatseverlerin kruvaziyer markanıza ilgisi nasıl? Talep konusunda bilgi verebilir misiniz?

Pandemide durduğumuz bir yılın ardından geçtiğimiz yıl yeniden ivme kazanmaya başladık biliyorsunuz kruvaziyer turizminde. Cruise bilinirliğinin artmasına bağlı olarak özellikle bu sezon cruise turlarımıza ilgi çok arttı. Gemilerimiz Kuşadası’ndan yüzde 85’in üzerinde dolulukla hareket ediyor. Kurban Bayramı turlarımızı erken rezervasyonla çok önceden satmaya başladık. Tercih edilmemizdeki en önemli nedenlerden biri de dövizdeki dalgalanmalara ve otellerde artan yüksek fiyatlara karşın; cruise paket fiyatlarımızın bir tatil ve seyahat için avantajlı olması. Erken rezervasyonla cruise turunu alanlar; döviz artışına karşı da bütçesini korumuş oluyor. 299 Euro’dan başlayan fiyatlarla cruise deneyimini yaşatıyoruz. Türklerin cruise’da da en çok tercih ettiği destinasyonlardan biri, yakınlığı ve ortak kültürümüzün de etkisiyle Yunan Adaları. Bu ilgi her geçen gün de artıyor. Kruvaziyer potansiyelimiz nedeniyle kıyılarımıza gelen uluslararası gemilere binerek uluslararası cruise turlarına katılmak Türkler için büyük fırsat. Ayrıca uçağa binmelerine bile gerek kalmadan pek çok ülkeyi gezip keşfedebiliyorlar.