90 dönüm arazi üzerinde kurulan 20’den fazla oda tipine sahip Lujo, mimarisinin ve büyüklüğünün yanı sıra “ART” ve “JOY” konsepti ve “À la Carte All Inclusive” sistemi ile Bodrum’un en dikkat çekici oteli haline gelmeyi hedefliyor. Lujo Hotel Genel Müdürü Önder Körük, Art&Joy konseptini “Lujo olarak sanatın her alanından ilham alıyoruz ve yaptığımız her işe bir sanat eseri özeni gösteriyoruz” diyerek tanımlıyor.

Bodrum’un Türkiye’nin en lüks lokasyonu olduğunu ve bu sisteme ihtiyacı olduğunu söyleyen Lujo Hotel Genel Müdürü Önder Körük, À la Carte All Inclusive sistemi hakkındaki görüşlerini “Misafirlerimize 24 saat boyunca damak zevkine uygun lezzetlerin istenilen anda sunulduğu ve tadılan her şeyin yüksek kalite standartlarında olduğu bir sistem ile hizmet vererek farkımızı ortaya koyacağız” diyerek dile getiriyor.

2018 Turizm Trendleri

Trendleri takip eden Lujo’nun, misafirlere her zaman yenilikleri yaşatacak bir otel olacağını söyleyen Körük; turizmdeki yeni trendlerden de bahsetti:

“2018’de turizmin öncelikli üçlüsü deniz, kum ve güneşe ek olarak çevre, eğitim, eğlence ve deneyim kavramları da keyifli bir tatilin temel taşları haline geliyor. Kendi içerisinde birçok olguyu içeren bu kavramlar müşteri algısında tüm turizm segmentlerinde daha da fazla ön plana çıkacak. Personel eğitimleri çoğalacak, yerel üreticilerden alınan içerikler sofralara şık sunumları ile taşınacak. Sağlıklı yaşam ve fit trendinin getirileri olarak işlenmiş gıdalar menülerden çıkarılacak, tesislerde spor alanlarına daha çok yer verilecek. Performans alanları oluşturarak sanata verilen önem görsel olarak da sunulacak. Bunlara ek olarak doğaya olan saygının ön plana çıktığı hizmet konseptleri ön plana çıkacak ve hiç şüphesiz ki sosyal ağların kullanım oranları ve uygulamaları artarak devam edecektir.”