Matriks 6 aylık bilançosunu açıkladı

Matriks, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 96 artırarak 204,6 milyon TL'ye ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ocak-Haziran 2023 döneminde 204,6 milyon TL ciroya ulaşan Matriks'in net karı yüzde 41 artışla 38,8 milyon TL oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, finans sektörüne yönelik sundukları ürün ve hizmetlerde olduğu gibi, finansal anlamda da sürdürülebilirliğe çok önem verdiklerini bildirdi.

Elde ettikleri rakamların uzun vadeli planlarıyla uyumlu gelişiminden memnun olduklarını kaydeden Tutar, şu açıklamalarda bulundu:

"20 yıldır sektörle birlikte büyüyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Fark yaratacağına inandığımız yeni ürün ve projeler üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin etkilendiği tüm ekonomik koşullardan etkileniyoruz, ancak işimizi ve AR-GE çalışmalarımızı sadece ekonomik gelişmeleri ya da tahminleri dikkate alarak yapmıyoruz. Bulunduğumuz konumun gereği olarak, gelecek dönemin talepleri için bugünden hazır olmak gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Matriks, Türkiye'de sermaye piyasalarına ilgi arttığında da azaldığında da hep çok çalışıyor."

"Yaratıcı fikirleri ekosistemimize davet ediyoruz"

Cem Tutar, Matriks'in 20'nci yılında 2 özel projeyi hayata geçirdiğini belirterek, bir taraftan para ve sermaye piyasaları konusunda fikri ya da projesi olan girişimcilere kapılarını açtıklarını, diğer taraftan da sektördeki kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini anlattı.

Startup'ların başarılı olması için gereken konulara değinen Tutar, "Çoğu zaman fikrin doğru zamanda doğru kişiye doğru insanlara ulaşması, yaygınlaşması, satılması da yetmiyor. Sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak gerekiyor. Biz de bu süreci çok yakından deneyimlemiş bir şirket olarak girişimcilere kapılarımızı açmak istedik. Matriks Ekosistemini Genişletiyor projesini 15 Haziran itibarıyla başlattık." ifadelerini kullandı.

Tutar, kendilerine bir fikirle gelen ve iş ortaklığı proje programına katılmaya hak kazanan herkese API'lerini ve borsa verilerini açtıklarını kaydederek, Matriks ekosistemine katılmaya hak kazananlar arasından seçilen projelere toplam 5 milyon TL'lik yatırım yapmayı ve 1 milyon TL'lik destek sağlamayı hedeflediklerini, uygun görülen ürünleri Matriks platformlarına, satış ve pazarlama kanallarına entegre ederek müşterilere sunmayı planladıklarını bildirdi.

"Teknolojideki yazılımcı kadın sayısını artırmayı hedefliyoruz"

Cem Tutar, Matriks'in yüzde 33'lük kadın çalışan oranı sahip olduğunu, bu rakamın yüzde 9,9 olan teknoloji sektöründeki kadın çalışan oranın oldukça üzerinde olduğunu anlattı.

Yazılım alanındaki kadın sayısını artırmanın sektöre değer katacağına olan inançla deprem bölgesiyle ilişkili öğrenci ya da yeni mezun kadınların da dahil olduğu "Matriks Android Yazılımcı Meslek Edindirme Programı" projesini başlattıklarını kaydeden Tutar, şu bilgileri verdi:

"Teknolojide rol model kadınlar yetiştirmeyi hedefleyen eğitim teknolojisi girişimi Up School ile hayata geçirdiğimiz programın başvuruları 2 Temmuz'da tamamlandı. Toplam 425 kişinin başvurduğu programda yapılan testler ve mülakatlar sonucunda deprem bölgesinden kadınların da dahil olduğu 50 kişi eğitimlere başladı. Adaylar 3 ay süreyle yoğun bir eğitim programına katılacak. Matriks'in deneyimli mobil geliştirme ekibi de program boyunca mentorluk desteği sağlayacak. Matriks bu program sonunda başarılı katılımcılardan bazılarını ekibine dahil edecek. Programa katılan tüm kadınlar Up School'un kariyer havuzunda yer alarak, sektördeki kariyer imkanlarından yararlanma şansı da elde edecek."