Matriks’in ilk üç aylık cirosu yüzde 104 arttı

Matriks, 2023 yılının İlk üç ayında satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 104 arttırdı. Matriks, 2022 yılının aynı dönemine göre net kârını da yüzde 46 artırmış oldu.

Matriks, 2023 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını açıkladı. İlk üç ayda satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 104’lük artışla 104,3 milyon TL’ye ulaştıran Matriks’in, ilk üç aylık dönemdeki net kârı ise 22,1 milyon TL oldu. Bu rakamlara göre Matriks, 2022 yılının aynı dönemine göre net kârını da yüzde 46 artırmış oldu.

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, 2023 yılının ilk üç ayına ilişkin finansal verileri, “Ulusal ve uluslararası düzeydeki dalgalanmalara rağmen, sağlıklı ve sürdürülebilir bilanço yapımızı koruduk. Beklenmedik zorlukların gölgesinde elde ettiğimiz bu rakamlar, uzun vadeli planlarımız çerçevesinde ilerlediğimizi net olarak gösteriyor” şeklinde yorumladı.

SEKTÖRÜN TEKNOLOJİ DEPARTMANI

Kuruluşunun 20.yılını kutlayan Matriks’in, kurumsal ve bireysel müşterileri ile kurduğu ilişkinin ürün-hizmet sağlama boyutunun ötesine geçtiğini ifade eden Cem Tutar, ‘’20 yıl boyunca sektörle birlikte büyümeye inandık ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürdük. Kendimizi aracı kurum ve bankaların teknoloji departmanlarının bir parçası olarak gördük ve bu şekilde konumlandırdık. Geliştirdiğimiz her projede, sunduğumuz her hizmette, yıllar içinde yaşadığımız dönüşümde ve yeni atılımlarımızda her zaman bu yaklaşımı görebilirsiniz. Bunu mümkün kılan ilgi ve güven hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Matriks olarak ürettiğimiz tüm projelerde sektörün gelişimine katkı sağlama önceliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz’’ dedi.

SEKTÖR İÇİN DİJİTAL KÜTÜPHANE OLUŞTURUYORUZ

Ülkede finansal okur yazarlığın gelişimi konusunu öncelikli faaliyetler kapsamında değerlendirdiklerini ve projeler ürettiklerini hatırlatan Cem Tutar, şunları söyledi: “Bugüne dek farklı formatlarda oluşturduğumuz içerikler artık dijital bir kütüphaneye dönüşüyor, hedefimiz yatırımcıların ihtiyaç duyduğu her anda, istedikleri bilgileri buradan alabilmesini sağlamak. Kâr amacı gütmeyen Matriks Akademi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz online ve yüz yüze buluşmalarımızı, sektörün çok değerli profesyonellerinin de katılımlarıyla dijital ve sürdürülebilir bir başvuru kaynağına dönüştürme çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca kendini algoritmik işlemler konusunda geliştirmek isteyen yatırımcılara kaynak oluşturmak üzere kurduğumuz algokutuphanesi.com’u daha da geliştirip ürünlerimize entegre ediyoruz.”