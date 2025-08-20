MediSA’dan sağlıkta "Dijital Yol Arkadaşlığı" dönemi

Sabancı Topluluğu şirketlerinden MediSA temel sigorta işlemlerinin ötesinde kişilerin sağlıklı kalmasını, koruyucu sağlık uygulamalarının toplumun geniş kesimlere yayılmasını, sağlık alanında doğru ve güvenli bilgiye en hızlı şekilde ulaşılmasını amaçlayan uygulamasını devreye aldı.

MediSA App, sigortalı olma şartı aranmaksızın tüm kullanıcılara kişiselleştirilmiş asistan hizmeti sağlıyor. Aksigorta poliçe sahipleri ise ayrıcalıklı Online Doktor ve ‘Belirtim Nedir?’ çözümlerinden yararlanabiliyor.

“Sağlık yolculuklarının her adımında onlara destek veriyoruz"





Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MediSA Kurucu Genel Müdürü Esra Öge, MediSA’nın sağlık sigorta şirketinin ötesinde, müşterilerin sağlık yolculuğunda tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir özel sağlık sistemi sunduğunu hatırlatırken, “Biz ilk günden bu yana hep şunu söyledik: ‘Biz, sadece ihtiyaç anında müşterilerimizin aklına gelen bir marka olmayacağız. Sağlık yolculuklarının her bir adımında onlara destek vereceğiz. Onların sağlıktaki yol arkadaşları olacağız.’ MediSA App de aslında bu güçlü vaadin vazgeçilmez bir unsuru. Uygulama üzerinden verdiğimiz ve neredeyse tamamı ücretsiz olarak tüm bireylere açık olan hizmetlerle, biz aslında en temelde onların sağlıklı kalmalarını; gerektiği zaman en doğru bilgilere ulaşabilmelerini ve uçtan uca sağlık deneyimini alabilmelerini amaçlıyoruz. Dolayısıyla sağlıktaki değer zincirinin her bir adımında yer alıyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde, Aksigorta ile hayata geçirdiğimiz stratejik iş birliğimiz kapsamında, bugün uygulamamızdaki tele-sağlık ve ’Belirtim Nedir’ hizmetleri Aksigorta poliçe sahiplerinin kullanımına sunuyoruz. MediSA, genel anlamda dijital düşünen, dijitalin yaratıcı gücünü arkasına almış bir marka. Bu doğrultuda, sağlık ekosisteminin gelişmesi için, çalışmaya, üretmeye, farklı düşünmeye, yapılmayanı yapmaya devam edeceğiz” dedi.