MESA Orman II satışa çıkarıldı

Türkiye’de inşaat sektörünün öncü ve güvenilir markası MESA, yoğun talep gören MESA Orman Projesi’nin yeni etabı MESA Orman II’nin ön talep süreci de yoğun ilgi gördü. “Devam Eden-En İyi Konut” ödülüne layık görülen MESA Orman’ın yeni etabı MESA Orman II, İstanbul’un nefes alan noktalarından Beykoz Çubuklu’da doğal göl ve ormanın yanı başında konumlanıyor. Bölgenin, ormana ve göle en yakın ve en saygılı mesafede duran projesi olarak örnek teşkil ediyor. Proje, İstanbul’un mavisine ve yeşiline MESA kalitesiyle dokunmak isteyenleri bekliyor.

Aynı zamanda tercih edilen teraslı ve bahçeli daire seçenekleri ile lansman dönemine özel fırsatları da sunuyor.

Yıl sonuna doğru ön talebe sunulan proje vesilesi ile hem sektöre hem de MESA Mesken’e dair bu yılın bir değerlendirmesini yapan MESA Mesken Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu “MESA Mesken olarak, başta Covid-19 salgın sürecinin yanı sıra sektörümüzdeki fazla konut stoğu ve yarattığı sorunlardan 2020 yılının bilhassa ilk döneminde olumsuz etkilendik. Ancak, MESA’nın 2019’dan bu yana; doğru lokasyonlara konumlanmış butik ve az sayıdaki konut projelerine yönelmiş olması bu süreci daha daha az sorunla karşılaşmamızı sağladı. Covid-19’un ilk aylarında sektör olarak etkilendik, ama salgının ilk şok etkisinden sonra ihtiyaç sahiplerinin ağırlıklı doğanın yanıbaşında ,bahçeli ev ve az katlı yapıları tercih etmesi projelerimize olan talebi arttırdı. Bu süreçte yine 50 yıllık bir “marka” olmanın önemini bu dönemde daha net anladık, marka değerimizin 2021 yılında da en önemli avantajımız olmaya devam edeceğini düşünüyorum.

Bu yılı proje bazında değerlendirdiğimizde; MESA Mesken’in MESA Çubuklu 28, MESA Orman, MESA Koz, MESA Bodrum Demirbükü, MESA Cadde, Yeşilyaka Koru, Yeşilyaka Su ve Ankara’daki Park Mozaik projelerinin 2020 yılı toplam cirosu yaklaşık 1.500.000.000 TL. Projelerimizde 2020 Aralık ayına kadar proje bazlı satılan konut sayısı ise yaklaşık 1.500 adettir. Ben 2021’de de doğa ile iç içe, bahçeli, balkonlu ve az katlı konutlara yönelim konusundaki trendin süreceğini ve MESA Mesken’in satış ivmesinin de artarak devam edeceğini düşünüyorum. Bu sebeple yatırım bedeli 350 Milyon TL olan MESA Orman II projemizin satışını dönemin dinamiklerine rağmen büyük bir rahatlıkla başlattık.” ifadelerini kullandı.

Bulunduğu çevreye uyumlu yaratıcı bir mimariyle doğayı yaşam alanlarına taşıyan MESA Orman II, göl kıyılarına kadar ulaşıyor ve zemin+4 kat olmak üzere, az katlı yatay mimariye sahip 163 daire ile butik ve sürdürülebilir bir yaşam sunuyor. Dış cephede kullanılan geniş cam yüzeyler hem iç mekanların manzara ile bütünleşmesini sağlıyor hem de gün ışığından maksimum faydalanma imkanı tanıyor. En üst seviyede konfor için yerden ısıtma ve vrf soğutma sistemleri kullanılıyor, aynı zamanda enerji kullanımında maksimum verimlilik hedefleniyor.

Her detayı titizlikle, konfor ve doğa gözetilerek tasarlanan MESA Orman II, yanıbaşındaki göl ile şehrin içinde ama şehrin karmaşasından uzak, rengini ağaçlardan, kusursuzluğunu doğadan alan gölü ile doğanın tüm renklerini içinde barındıran bir yaşam hayalini gerçek kılıyor. MESA Orman II’de 130 ile 363 metrekare arasında, 10 blokta konumlandırılmış 2+1'den 6,5+1'e kadar geniş daire seçenekleri yer alıyor. Pandemi sürecinde daha da önem kazanan doğayla bütünleşilebilecek geniş balkon, bahçe teras ve çatı teras seçenekleri sunuluyor. MESA Orman II sakinleri doğanın iyileştirici gücünü, Mesa projelerine has estetik ayrıntılar ile hem evlerinde hem sosyal alanlarda her an hissedilebilecek.

Sosyal yaşamın her anına keyif katıyor

15 bin 500 metrekare yeşil alana sahip MESA Orman II, geniş peyzaj alanlarıyla açık havada sakin bir atmosfer sunuyor. Komşusu MESA Orman gibi, MESA Orman II de doğanın yanı başında yürüyüş yolları, parkları, dinlenme alanları, süs havuzları, tenis kortu ve basketbol sahası, kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkları ile her yaştan insanın ihtiyaçlarına ayrı ayrı cevap veriyor. Projenin merkezi boyunca konumlandırılan süs havuzları ile aile yaşamını merkezine alan MESA Orman II’nin sakinlerine suyun sağladığı dinginlik ve huzur hissine, görkemli çınarlar, şifa abidesi ıhlamurlar, tozu emme ve havayı temizleme özelliği ile çamlar ve topraktaki bitki, tohum ve meyve gelişimine katkı sağlayan kızılağaçlar eşlik ediyor. Yakın

çevrede yer alan yeni nesil kafeler, gurme restoranlar, butik mağazalar, spor merkezleri ve eğitim olanaklarıyla tüm ihtiyaçlar eksiksiz tamamlanmış oluyor.

MESA Orman II Doğanın Yanıbaşında Ulaşım Ağının Kalbinde

MESA Orman II’de orman ve gölün sağladığı huzur dolu yaşamlar projenin ayrıcalıklı konumu ile her an renklenebiliyor. MESA Orman II, köprülere olan yakınlığı ile karadan, Çubuklu - İstinye arası feribot seferleri ile ise denizden her yere kısa sürede ulaşım imkanı sunuyor. MESA Orman II, Kavacık’a 4 dakika, Çubuklu - İstinye Feribot İskelesi’ne 5 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 7 dakika, Anadolu Hisarı’na 10 dakika, Levent ve Maslak’a 14 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 20 dakika mesafede yer alıyor. Ayrıca projenin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yakınlığı sayesinde 3. Havalimanı’na kolayca ulaşılabiliyor.