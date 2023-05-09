Mitsubishi Electric Türkiye'ye ODTÜ'lü öğrencilerden "onur ödülü"

Mitsubishi Electric Türkiye İnsan Kaynakları Lideri Kaan Gürışık; "Yarattığımız sinerjinin yine gençler tarafından ödüllendirilmesi bizim için büyük gurur kaynağı oldu" dedi.

Mitsubishi Electric Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Genç Girişimciler Topluluğu tarafından 15 farklı sektörde yılın en iyilerinin seçildiği Kristal Ağaç Ödülleri'nde "Genç Yeteneklere Değer Veren En İyi İnsan Kaynakları Uygulamaları" kategorisinde "Onur Ödülü" aldı.

Mitsubishi Electric Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu, öğrencilere gelecekleri için ilham ve rol model olacak kişi ve kuruluşları ortaya çıkarmak amacıyla her sene düzenlediği Kristal Ağaç Ödülleri'nde bu yıl Mitsubishi Electric Türkiye'yi ödüle layık gördü.

Mitsubishi Electric Türkiye, "deneyim", "değer" ve "yenilikten" beslenen kurum kültürüyle hayata geçirdiği başarılı insan kaynakları uygulamaları ile ödüle değer bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye İnsan Kaynakları Lideri Kaan Gürışık, "Mitsubishi Electric Türkiye İnsan Kaynakları Ekibi olarak, şirketimizin insan kaynakları fonksiyonlarının işletme stratejilerine olan katkısını her geçen gün daha da artırmak için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürışık, yakın dönemde farklı ve yenilikçi bir insan kaynakları yaklaşımını hayata geçirdiklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"İş yönetimi temelinin güçlendirilmesi, dijital dönüşüm, yeni mezunların şirketimize kazandırılması, çalışan bağlılığının güçlendirilmesi gibi konularda güçlü bir İK ekosistemi oluşturduk. Genç mezun arkadaşlarımızdan aldığımız enerji ve yepyeni fikirler ile yolumuza devam ederken, yarattığımız sinerjinin yine gençler tarafından ödüllendirilmesi bizim için büyük gurur kaynağı oldu."

Mitsubishi Electric Türkiye Yeni Mezun Programı

Gürışık, Mitsubishi Electric Türkiye olarak, yeni mezun programını hayata geçirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Titiz işe alım süreçlerini geçip aramıza katılan genç arkadaşlarımız, bu program çerçevesinde çeşitli iş birimleri ve ortakları ile çalışarak farklı disiplin ve iş yapış şekillerini deneyimleme, METR Akademi adlı eğitim platformumuzda yer alan 3 binin üzerinde eğitim programından yararlanma, aldıkları eğitimler ile sertifika sahibi olma, program bitiminde kendi yetkinliklerine uygun olabilecek pozisyonlarda değerlendirilme ve ilerleyen dönemde uygun görülmesi halinde global pozisyonlarda görev alma şansını elde edecek. Genç arkadaşlarımızı aramıza katarak yetenek havuzumuzu genişletmek, onlara kariyerlerini global ve güçlü bir firmada inşa etme fırsatı sunmak için önümüzdeki dönemde farklı genç yetenek projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Açıklamaya göre, ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu, Kristal Ağaç Ödülleri kapsamında her yıl, ODTÜ öğrencileri arasında gerçekleştirilen bir anketle 15 farklı sektörde fark yaratmış, yenilikçi düşünen ve düşündüğünü uygulamakta başarılı olmuş şirketleri, start-upları ve kişileri ödüllendiriyor.