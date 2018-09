MOOV by Garenta ile saatlik kiralama

Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Garenta, uzun dönem ve kısa dönem kiralama hizmetlerinin yanı sıra saatlik kiralama uygulaması MOOV by Garenta'yı hizmete sundu.

Yeni nesil araç kiralama firması Garenta, yeni yatırımları ile dikkat çekiyor. Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Garenta, uzun dönem ve kısa dönem kiralama hizmetlerinin yanı sıra saatlik kiralama uygulaması MOOV by Garenta ile müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.

“İndir-Çağır-Kullan-Bırak”

Mobil uygulama üzerinden herhangi bir ücret ödemeden üye olunabilen MOOV by Garenta, ilk etapta İstanbul, İzmir, Çeşme ve Bodrum’da hizmet veriyor. 700 araç ile çalışmalarına başlayan MOOV by Garenta, önümüzdeki günlerde faaliyet gösterdiği illerin sayısını artırmayı hedefliyor.

MOOV by Garenta kullanıcıları uygulama aracılığıyla istediği aracı adresine çağırabiliyor. İstenilen araç en kısa sürede vale hizmeti ile kullanıcılara ulaştırılıyor. Müşteri işi bittikten sonra istediği yerde aracı bırakabiliyor. MOOV by Garenta’yı kullanan müşteriler yakıt için ekstra bir ücret ödemiyor. Yakıtları biterse Petrol Ofisi’nden ücretsiz olarak doldurabiliyor.

Maraş: “Saatlik araç kiralama, dünyada yeni bir trend”

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş, “Avrupa ve Amerika’da ‘Y’ kuşağı günümüzde araç sahibi olmak yerine, kiralama sistemini tercih ediyor. Araç satın almanın tüketicilere getirdiği mali yükler düşünüldüğünde kiralamanın çok daha avantajlı bir yöntem olduğu ortaya çıkıyor. Saatlik araç kiralama ise, dünyada bir trend olarak yaygınlaşıyor. Biz de Garenta olarak araç kiralamanın her alanında müşterilerimize hizmet vermeyi kendimize bir ilke edindik. Yeni markamız MOOV by Garenta ile saatlik araç kiralama hizmetimizi müşterilerimizle buluşturarak her zaman olduğu gibi sektöre yeni bir ivme ve yepyeni bir deneyim kazandırıyoruz. Bu yeni markamızla müşterilerimize sadece ihtiyaç duydukları zaman diliminde kiralama yapabilecekleri bir hizmet sunmaya başladık” dedi.

Garenta Araç Kiralama, 2010 yılında 5 bin adet olan toplam araç parkını 2017 yılında kısa ve uzun dönem kiralama olmak üzere 35 bin adede çıkararak sektörde ilk 3 firma içinde yer aldı. Garenta’nın araç sayısı 2018 yılının ilk altı ayı itibariyle 31.600’e ulaştı.