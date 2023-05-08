Netflix'in "Görsel Efekt Eğitimi"ne başvurular açıldı

Netflix ve Anima Okul, yeni görsel efekt sanatçılarının yetiştirilmesi ve kreatif sektöre kazandırılması amacıyla bir eğitim programı düzenleyecek.

8.05.2023 14:42:140
Paylaş Tweet Paylaş
Netflix'in "Görsel Efekt Eğitimi"ne başvurular açıldı

Netflix ve Anima Okul, yeni görsel efekt sanatçılarının yetiştirilmesi ve kreatif sektöre kazandırılması amacıyla bir eğitim programı düzenleyecek.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, 7 ay sürecek "Görsel Efekt (VFX) Eğitimi"nin başvuruları açıldı.

Program, Grow Creative programı ile Türkiye'deki kreatif sektöre katkı sunan Netflix ve Türkiye'deki animasyon ve görsel efekt alanında eğitim veren Anima Okul iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Sektörü ileriye taşıyacak yetenekleri geliştirmenin hedeflendiği programı başarıyla tamamlayanlara, istihdam olanakları sağlanması da amaçlanıyor.

Eğitim, "Modelling", "Texture", "Render-Lighting", "Animation Mocap", "Previz" ve "2D-3D VFX-Compositing" başlıkları altında altı modülden oluşacak.

Toplam 180 saatlik programı tamamlayan katılımcılar, bilgilerini tazelemek amacıyla program materyallerine çevrim içi ortamda erişim sağlamaya devam edebilecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitime ilişkin ayrıntılı bilgiye "https://www.animaokul.com "adresinden erişilebilecek.

Eğitim 20 Haziran'da başlayacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Açıklama TÜİK'ten geldi: Yoksulluk oranı yüzde 14,4

Açıklama TÜİK'ten geldi: Yoksulluk oranı yüzde 14,4

Kardemir hisse geri alım programını açıkladı

Kardemir hisse geri alım programını açıkladı

Big Chefs'in halka arz büyüklüğü 832,5 milyon TL

Big Chefs'in halka arz büyüklüğü 832,5 milyon TL

Küresel piyasalarda pozitif hava hakim... 8 Nisan veri gündemi!

Küresel piyasalarda pozitif hava hakim... 8 Nisan veri gündemi!

Küresel piyasalarda gelecek hafta: ABD'nin enflasyon verileri izlenecek

Küresel piyasalarda gelecek hafta: ABD'nin enflasyon verileri izlenecek

Borsada yatırımcı sayısında yeni rekor

Borsada yatırımcı sayısında yeni rekor

Yorum Yaz