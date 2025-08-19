Okula dönüş kampanyasıyla indirimli ürünler sunuyor

E-ticaret platformu Hepsiburada, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan öğrenciler ve aileler için okula dönüş kampanyası başlattı.

Hepsiburada okula dönüş kampanyası başlattı. Alışverişi daha da kolaylaştırmak için müşterilerine “Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade” garantisi ve “Peşin Fiyatına 9 Taksit” imkanı sağlıyor.

Okul İhtiyaçlarında Avantajlı Fiyatlar

Kampanya dönemi boyunca kullanıcılar, okul için gerekli tüm ihtiyaçlarını Hepsiburada üzerinden avantajlı koşullarla karşılayabiliyor. Lisanslı okul çantaları, mataralar ve kırtasiye ürünlerinde özel indirimler sunulurken, boya kalemleri, kalemlikler ve yardımcı ders kitaplarında da cazip fırsatlar yer alıyor. Böylece aileler, çocuklarının yeni döneme hazırlanması için ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri tek noktadan, bütçe dostu fiyatlarla temin edebiliyor.

Giyim ve Spor Ürünlerinde Cazip İndirimler

Okula dönüş döneminde giyim ve spor kategorileri de güçlü fırsatlarla öne çıkıyor. Ünlü giyim markalarında yüzde 70’e varan, ayakkabı ve çantalarda yüzde 35’e varan indirimler dikkat çekiyor. Spor ve outdoor ürünlerinde ise sepette yüzde 50’ye varan avantajlar, öğrencilerin hem okul hem de spor kombinlerini tamamlamasını kolaylaştırıyor.

Teknoloji Günlerinde Özel Fırsatlar

Okula dönüş alışverişinin bir parçası olarak Hepsiburada’nın “Teknoloji Günleri” kampanyası kapsamında kulaklık, akıllı saat, televizyon, ses sistemleri, bilgisayar ve tablet gibi birçok elektronik ürün avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Seçili dizüstü bilgisayarlarda indirimlere ek kupon fırsatları, tablet alışverişlerinde ise binlerce liralık indirim ve kupon avantajı sağlanacak. Yeni dönemde telefonunu yenilemek isteyenler için de dünyaca ünlü markaların seçili modellerinde sepet indirimi sunulacak.

Hepsiburada, sunduğu tüm bu avantajlarla öğrencilerin ve ailelerin yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık sürecini daha ekonomik ve pratik bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.


