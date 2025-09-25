Outdoor Factory 50 milyon dolarlık projesini duyurdu

Avrupa’daki eğlence ve cazibe merkezleri sektörünün en büyük uluslararası fuarı IAAPA Expo Europe, sektör liderlerini Barselona’da buluşturdu. Fuar bu yıl da birçok önemli duyuruya ve gelişmeye ev sahipliği yaptı. Outdoor Factory standında yapılan açıklamada, Venezuela’nın Karayipler’deki turizm cenneti Margarita Adası’nda 110 dönümlük aile dostu tema parkı Isla Aventura’nın hayata geçirileceği duyuruldu. Instamanve C.A. ile Outdoor Factory’nin ortak projesi olan bu yatırım, başkent Karakas’a yalnızca 40 dakikalık uçuş mesafesinde konumlanıyor ve adayı bölgenin önde gelen eğlence merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

2026 Aralık ayında açılması planlanıyor

50 milyon dolarlık bu iddialı projenin 2026 yılının aralık ayında açılması bekleniyor. Proje, 29 farklı atraksiyonu kapsarken yılda 500 bin ziyaretçiyi de ağırlamayı hedefliyor. Adanın yıl boyunca süren tropikal ikliminden en iyi şekilde yararlanacak olan Isla Aventura'nın, Isla Margarita'daki ilk temalı eğlence parkı olarak 365 gün boyunca hizmet vermesi planlanıyor.

"Karayip bölgesinin zengin kültürünü gösterecek"

Outdoor Factory'nin Kurucu Ortağı Suphi Aydıner, “Bu vizyoner projeyi hayata geçirmekten dolayı son derece heyecanlıyız. Isla Aventura, temalı eğlence sektöründe 15 yıl boyunca edindiğimiz tüm deneyimleri temsil ederken, hikaye anlatımındaki uzmanlığımızı Isla Margarita'nın doğal güzelliği ile birleştiriyor. Bu proje, aileler için unutulmaz bir destinasyon yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda Venezuela'nın Karayip bölgesinin zengin kültürünü ve cazibesini de gözler önüne serecek” dedi.

"Yerel topluluklara iş imkanları sağlayacak"

Proje sahibi ve yatırımcısı, Evandro Di Matteo ise, “Outdoor Factory ile iki yıl önce IAAPA’da başlayan yolculuğumuzu bugün somut bir projeye dönüştürmekten büyük mutluluk duyuyorum. Isla Aventura, sadece bir tema parkı değil; Venezuela’da ailelere, gençlere ve çocuklara ilham verecek kalıcı bir yatırım. Bu proje, yerel topluluklara yeni iş imkanları sağlayarak Isla Margarita’yı Karayipler’in önde gelen destinasyonlarından biri haline getirecek. Outdoor Factory’nin vizyonu ile bizim yerel değerlerimizi bir araya getiren bu iş birliği, Venezuela’yı küresel eğlence haritasına taşıyacak güçlü bir adım” değerlendirmesinde bulundu.