Polisan Holding’e yeni CFO

Türkiye’de özellikle kimya, boya ve liman işletmeciliği sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding, CFO görevine Tolga Üzümcü’yü getirdi. İmalat, FMCG, havacılık ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde finans operasyonlarını ve yatırım projelerini yöneten Tolga Üzümcü, Deloitte İstanbul ve Lüksemburg ofislerinde çalıştıktan sonra Borajet’te Mali İşler Başkanı ve TAV Havalimanları Holding’de CFO ve İcra Kurulu üyesi olarak çalıştı. TAV Havalimanları Holding’in servis şirketi TAV İşletme Hizmetleri’nin 23 ülkedeki mali işler operasyonlarını yönetti ve dünya genelinde 40’tan fazla banka ile iş birliği sağladı. Başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede şirket kuruluşu, vergi planlaması ve yatırım finansmanı projelerini yönetti.

Finansal analiz ve raporlama, stratejik planlama, finansal modelleme ve risk yönetimi konularında uzmanlığı bulunan Tolga Üzümcü; 2019 yılında Barcelona merkezli GIS Grup hisselerinin satın alma ve Washington Merkezli Capital One Bankası ile kurulan ortaklık anlaşmalarına liderlik etti. Uluslararası finans örgütlerinden IMA (“Institute of Management Accountants”) üyesi olan Tolga Üzümcü, merkezi Londra’da bulunan ACCA’in (the Association of Chartered Certified Accountants) Aralık ayında düzenlediği SBR (Strategic Business Reporting) sınavında Türkiye birinciliği ve dünya 21’inciliği skorunu elde etti.

Tolga Üzümcü kimdir?

2004 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuş, 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Finans yüksek lisansını tamamlamıştır. Profesyonel çalışma hayatına Deloitte’ta başlayan Üzümcü, 2004-2008 yılları arasında Deloitte İstanbul ofisinde çalıştıktan sonra Deloitte’un Global Mobility Program’ına seçilmiş ve yaklaşık iki yıl boyunca Deloitte Lüksemburg ofisinde çalışmıştır. 2011 yılında Deloitte İstanbul ofisine dönerek 2014 yılına kadar çalışmıştır. 2014 yılında Borajet Havayolları'nda çalışmaya başlamış ve 3 yıl boyunca Mali İşler Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2017-2022 yılları arasında TAV Havalimanları Holding bünyesinde bulunan TAV İşletme Hizmetleri şirketinde CFO olarak görev yapmıştır. 2019 yılında İcra Kurulu üyesi olarak atanan Üzümcü, 23 ülkede 36 şirketin finans operasyonlarını kurmuş ve yönetmiştir. Aynı zamanda TAV İşletme Hizmetleri’nin Zurich, Almanya ve Umman şirketlerinin “Managing Director” görevlerini üstlenmiştir. SMMM, ACCA, CMA ve SPK bağımsız denetim lisansı bulunan Tolga Üzümcü, 1 Şubat 2022 tarihi itibarıyla Polisan Holding’de CFO olarak göreve başlamıştır.