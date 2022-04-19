Rain'den kripto işlemlerde yeni uygulama

Kripto varlık platformu Rain, başlattığı %0 işlem ücreti uygulaması ile Türkiye kripto pazarına rekabeti getiriyor.

19.04.2022 15:52:000
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Rain'den kripto işlemlerde yeni uygulama

Global lider kripto varlık platformu Rain, başlattığı %0 işlem ücret uygulaması ile Türkiye kripto pazarına yeni bir yön veriyor.

Türkiye’de herkes için güvenilir ve kullanımı kolay bir kripto deneyimi sunan Rain, %0 işlem ücreti uygulamasını başlatıyor. Bu uygulama ile faaliyet bölgesinde şimdiye kadarki en rekabetçi ücret yapılarından birini sunan Rain, artık kullanıcılarının yapacağı alım satım ve takas işlemlerinden hiç bir ücret almayacak. %0 işlem ücreti uygulaması sayesinde kripto işlemleri herkes için daha da kolaylaşacak, Rain kullanıcıları işlem yapmak istedikleri kripto varlık birimlerinin fiyatlarını görebilecek ve bu işlemler için ek bir  bir maliyet ödemeyecekler.

Bu uygulama ile kripto piyasasına yeni bir yön vereceklerini belirten Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır; “Türkiye’de kripto varlıklarla ilgilenen yeni kullanıcılar, %0 işlem ücreti ile işlem yapma avantajıyla bu alana daha rahat adım atabilecekler. Değişen tüketici davranışlarına ve kripto varlıklara hızla artan ilgiye, geliştirdiğimiz hizmetler ve çözümlerle yanıt veriyoruz. %0 işlem ücreti birlikte, kripto işlemlerini herkes için basitleştirmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar Rain ile dünyada 2 milyar doların üzerinde işlem yapılırken, aktif kullanıcı sayısı 200 bini aştı. Bölgesel genişlemeyi odağında tutan Rain, kripto varlık alım-satım ve depolama işlemleri için kullanıcılarına güvenli ve pratik bir deneyim sunuyor.

Kısa süre önce mobil uygulamasını güncelleyen Rain; onlarca yeni coin, geliştirilmiş coin takası ve portföy yönetimi gibi birçok yeniliği kullanıcılarının kullanımına sunmuştu. Rain’in kullanıcı dostu yeni arayüzüyle  Rainturk.com web sitesi ya da mobil aplikasyon üzerinden tüm kullanıcılar hızlı bir şekilde üye olup anında kripto alım satım ve takas işlemlerine ücret ödemeden başlayabiliyor.

Rain’in Türkiye ofisi, 100’den fazla çalışanı ile faaliyet göstermekte. Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı iştirakleri bulunan Rain, bölgesel genişleme hareketi kapsamında Türkiye’ye odaklanıyor. Yatırımcıları arasında, lider kripto platformlarından Coinbase, Kleiner Perkins ve MEVP gibi önemli şirket ve fonlar bulunan Rain, web sitesi ve mobil uygulama üzerinden müşterileriyle buluşuyor. Rain, Mart 2022 itibarıyla Beşiktaş JK’nin da resmi sponsoru olmuştu.


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