Rebul Eczanesi, Galataport'ta yeniden canlandı

Bu özel mağaza, Galataport İstanbul’un 100 yılı aşan Tarihi Paket Postanesi’nde mağaza-müze-eczane temasıyla kapılarını açtı. 19. yüzyıldan 21. yüzyıla bir yolculuk sunan yeni mağazanın dekorasyonu Osmanlı Sanatı Uzmanı Serdar Gülgün tarafından yapıldı.

Atelier Rebul Heritage Store’da, bir asırdan fazla süredir arşivlerde saklanan değerli formüller, fotoğraflar, evraklar ve antika şişeler sergilenirken, kişiye özel hazırlanan ürün hizmetiyle eczane ruhu tam anlamıyla yaşatılıyor.

Rebul Eczanesi kurucusu Jean Cesar Reboul ile genlerine işleyen Fransız zarafetini hem ürünlerine hem de mağaza konseptine taşıyan Atelier Rebul, bir ilke imza attı ve Atelier Rebul Heritage Store’un kapılarını açtı. Çevresinde bulunan tarihi yapıları ile Tarihi Yarımada’yı gören adeta Doğu’nun mistisizmi ile Batı’nın modernizmi arasında konumlanan özel lokasyon Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde yer alan mağaza, geçmişten bugüne tarihi bir yolculuk sunuyor. Her detayı titizlikle düşünülen, mimarisiyle benzersiz mağazada, bir asırdan fazladır saklanan antika şişeler, evraklar ve eski fotoğraflar karşımıza çıkarırken kişiye özel ürün hizmetiyle de eczane ruhu yaşatılıyor.

Macera Pera'da başladı...

Her şey 1895 yılında, o zamanki adıyla ‘Grande Rue de Pera’ olan, İstiklal Caddesi No:94’deki eczanede başladı. Kurucusu Jean Cesar Reboul’ün kendi bahçesinde özenle yetiştirdiği lavantalardan yaratılan ikonik Rebul lavanda kolonyası ile İstanbul’un koku tarihi yazılmaya başlandı. Dönemin İstanbul hanımefendileri ve beyefendileri bu özel kokuyu yıllar boyunca tenlerinde taşıyıp kendilerinden sonraki nesillere bir hediye olarak aktardı. Rebul Eczanesi aynı zamanda, güzelliği ve sağlığı bilimsel uzmanlıkla bir araya getirdiği milyonlarca özel reçetesi ile İstanbulluların şifa noktası haline geldi. Yıllar boyu güven sunan ve Pera’nın en sıcak kapılarından olan Rebul Eczanesi şimdi “Atelier Rebul Heritage Store” ile yeni bir hikayenin perdelerini aralıyor.

Rebul Şirketler Grubu Co-Ceo’su Nüket Filiba; “Atelier Rebul Heritage Store’u beğeninize sunmaktan ve bu değerli mirasımızı sizlerle paylaşmaktan onur duyuyoruz. Bu aslında hepimizin hikayesinin bir parçası… Mirasından beslenen ve geçmişle bugün arasında köprü kuran bu özel mağazamız o dönemin büyülü atmosferini yeniden yaşatacak. 125 yılı aşan yolculuğumuzdaki kıymetli arşivlerimizden gün yüzüne çıkardığımız çok özel detaylarla tasarlanmış bu mağazamızda tarih kokan, ilham veren, modern ve yepyeni bir deneyim sunmayı istedik. Bu mağaza sayesinde hikayemizi daha fazla yayacağımızdan eminiz, çok özel uluslararası lokasyonlarda da ‘Heritage Store’larımız olacak.” dedi.

Atelier Rebul’ün bu uzun ve güzel yolculuğunun farklı dönemlerinin izlerini iç dekorasyona yansıtan Serdar Gülgün, tasarım detayları hakkında ise; “Heritage Store” üç bölümden oluşuyor, ilk bölümde yarım oval bir alan sizi Atelier Rebul’ün hikayesi ile karşılıyor. Daha sonra geçtiğiniz ana mekan ise aynalı tonoz kubbenin olduğu alan. İçeriye adımınızı attığınız anda mobilyalarından tavanlarına, apliklerden perdelerine asırlık hikayenin ortak olduğu dönemlerin izlerine rastlıyorsunuz. Merkeze yerleştirdiğimiz aynalı tonoz kubbe Osmanlı mimarisinde çok sevilen bir mimari form. Bu kubbenin merkezine ise 19. yüzyıl döneminde kuyumculuk, tezhip, kumaş ve mimaride kullanılan, oval formlu bir şems deseni yerleştirdik. Merkezden gelen ışıkları temsilen eden şems tavan göbeğini yine o döneme ait geometrik desenler tamamladı. Tamamı devlet sanatçılarının kalem işçiliği ile yapılan diğer bir tavan ise mağazanın arka bölümünde bulunan sekizgen odada. Sekizgen formlu tavanın içine Atelier Rebul’ün İstanbul koleksiyonunda kullandığı deseni yerleştirdik. Sayısız detaylarımızla birlikte, müzemiz ve duvarlarımızda asılı asırlık fotoğraflarla da tarihi bir yolculuk yaşatıyoruz.” dedi.

Eski Günleri Hissettiren “Kişiye Özel Ürün” Ayrıcalığı

“Atelier Rebul Heritage Store”, kişiye özel formüle edeceği ürün servisiyle de Rebul Eczanesi’ni yaşatıyor. Sadece bu mağazaya özel, şu an için %100 doğal iki farklı koku ile geleneksel sabun, doğal deodorant ve oda spreyini müşteriler kendilerine özel olarak hazırlatabilecek. İlerleyen günlerde kişiye özel koku alternatiflerindeki yeniliklerini devam ettirmeyi planlayan Atelier Rebul, tıpkı geçmişteki gibi tecrübeli eczacı/kimyagerler eşliğinde hazırlanacak kozmetik ürünleri üreten bir eczane görevini üstlenecek ve özel deneyimin keyfini artıracak.