RePG Enerji, melek yatırımcıdan 60 milyon dolar destek aldı

Havanın içindeki bağıl nem ve ısı değişiminden faydalanarak elektriğe dayalı güç üreten yüzde 100 yenilenebilir, yeni nesil, yeşil enerji RePG, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları tarafından 60 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.

RePG Enerji Kurucusu Hasan Ayartürk, 2022 Ocak’tan itibaren RePG Enerjiye ait uluslararası ve ulusal olarak patentin korunması ile ticarileşme faaliyetlerine Mart 2023’te başladıklarını belirterek, “RePG Enerji’ye ait yeni nesil enerji, su üretme teknoloji ve ürünleri, toplam 22 yıllık ARGE ve RePG'nin kuruluşu itibariyle 8 yıllık ARGE ve ÜRGE süreci ile toplam 30 yılda geliştirildi” dedi.

3-4 kıtada ve 10'dan fazla ülkede farklı coğrafyalarda olmak istiyoruz

RePG Enerji’ye dair verileri de paylaşan Ayartürk, “Mart 2022'den başlayarak son 12 ayda Melekler ve Stratejik yatırımcılardan 1,5 milyon euro yatırım alan RePG’nin, 2016’dan itibaren aldığı çekirdek ve erken aşama yatırım miktarı 5.5 milyon euro. 2023 yılı sonuna kadar “Serie A” yatırım turu ile öncelikli Sanayi ve Su ürünlerinde “Seri Üretim” ve “Scale Up” amaçlı yatırım turunu başlattık. Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları tarafından aldığımız 60 milyon dolarlık yatırım ile de büyümeye devam edeceğiz. 2023 yılı sonuna kadar en az 2 kıtada ve 3-4 ülkede başarılı referansları ve 2024 sonuna kadar 3-4 kıtada ve 10'dan fazla ülkede farklı coğrafyalarda Gizli-Isı ve Atık Isı enerji ve su ürünlerimizin üretim ve satışını hedeflemekteyiz. Dünyaya Türk enerji ve su teknolojisi ve ürünleri ihraç etmek, dünyanın ihtiyacı olan karbon salınımı hedefleri ve sürdürülebilirlik alanlarında en öncü derin enerji teknoloji startup firması olarak RePG adını duyurmak istiyoruz.

48 patent başvurusu yaparak 6 farklı uygulama alanında ürün geliştirdik

Öte yandan RePG Enerji ve Su teknolojileri sayesinde bireyler, evler, kurumlar, iş yerleri, fabrikalar ve şehirler kendi enerji ve suyunu gizli ısı ve atık ısılardan çok düşük maliyetlerle üretebilir hale gelecek. RePG Enerji olarak 2015 yılından bu yana geliştirdiğimiz derin teknolojiyi 25+ AR-GE ve ÜR-GE ekibiyle 48 patent başvurusu yaparak; Konut, Sanayi, Araç, Klima, Veri Merkezi, Su olmak üzere 6 farklı uygulama alanında ürün geliştirdik. Patent Effect 2022 yıl bazındaki raporuna göre 22 patent ile en fazla patent başvurusu olan girişimler kategorisinde birinci sıradayız.

RePG ürünlerinin yatırımın geri dönüş oranları rakiplerine kıyasla çok daha kısa

RePG teknoloji düşük atık ısıdan (40°-100°C) temiz enerj üretebilen benzersiz bir teknolojidir. Bilinen teknolojiler ile bu düzeyde düşük atık ısıdan verimli elektrik elde etmek mümkün değil. RePG'nin teknolojisi modüler ve esnektir, bu nedenle ortamın şartlarına uygun olarak mikro, midi, makro boyutlarda makinalar üretebilmekte ve akıllı sistemleri ile ortamın şartlarına göre makinaların devreye girmesini aksi halde çalışmamasını sağlayarak maksimum enerji verimliliği prensibi ile çalışmaktadır. Bu nedenlerle, RePG ürünlerinin yatırımın geri dönüş oranları rakiplerine kıyasla çok kısa zamanda alınabilmektedir.

5 ila 10 kat daha verimli ve avantajlı

RePG'nin çekirdek enerji teknolojisi ise gizli ısıdan enerji ve su üretimidir. Bu patentli teknoloji dünyada ilk defa RePG tarafından ticarileştirilebilmiştir. Çekirdek enerji teknolojisi aynı zamanda RePG'nin AWG (Air Water Generation) yani havadan su üretim teknolojisini ilk 7 patenti içinde kapsar. Bu teknoloji sayesinde RePG rakiplerine kıyasla ortamın şartlarına göre 5 ila 10 kat daha verimli ve avantajlıdır. Dünyada bağıl nem yani havadaki nem ve ısı farkından (gizli ısı) enerji üretim çalışmaları 10 yıllardır devam etmektedir, çok çok düşük miliwatlar seviyesinde ve çok nemli ortamlarda sonuçlar rakipler tarafından elde edilmiştir ama ticarileşmemiştir. RePG Enerjiye ait patentlerin dünya çapındaki tescili 6 yıl sürdü ve toplam 48 adet başvuruya erişildi. 2024 yılı sonuna kadar 100’den fazla patent başvurusuna ulaşacağız. RePG ayrıca, Türkiye dahil 193 farklı ülkenin üye olduğu ve tüm patent kurumlarının bağlı olduğu WIPO Global Awards için ulusal tescilli 'Ozmoz ile Elektrik Üretim Sistemi' adlı patenti ile binlerce buluş ve başvuru içinden ilk 25’e girerek finalistler arasında yerini almıştır.” şeklinde konuştu.