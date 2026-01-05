Sabancı Holding CEO'su Zaimler'e küresel görev

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) bünyesinde faaliyet gösteren Advanced Energy Solutions (İleri Enerji Çözümleri) platformunun yeni dönem eş başkanlarından biri olarak açıklandı.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, yeni nesil enerji teknolojilerinin küresel ölçekte yönünü belirleyen saygın platformlardan Advanced Energy Solutions, yaklaşan Davos Zirvesi öncesinde yeni dönem eş başkanlarını açıkladı. Zaimler, ileri enerji dönüşümüne yön veren söz konusu stratejik platformun yeni dönem eş başkanları arasında yer aldı.

Açıklamada, Zaimler'in yeni görevi kapsamında Advanced Energy Solutions platformunun stratejik gündeminin belirlenmesi, küresel önceliklerin şekillendirilmesi ve ileri enerji çözümlerinin dünya genelinde hızla ve etkin biçimde ölçeklendirilmesine yönelik çalışmalara liderlik edeceği kaydedildi.

Enerji ve iklim teknolojilerinde dönüşüm niteliği taşıyan alanlara odaklanan Advanced Energy Solutions, temiz yakıtlar, hidrojen, yeni nesil nükleer teknolojiler, enerji ve karbon depolama başlıklarında küresel ekosistemin önde gelen şirketleri ve liderlerini bir araya getiriyor.

Platform, söz konusu teknolojilerin yaygınlaşma süresini azaltmayı hedeflerken, teknoloji geliştiriciler, enerji üreticileri, yatırımcılar ve kamu arasında güçlü bir iş birliği zemini oluşturuyor. İleri enerji çözümlerinin küresel ölçekte hızla ölçeklenmesi, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve enerji dönüşümünün ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla ele alınması, platformun yeni dönemdeki öncelikleri arasında yer alıyor.

Sabancı Holding CEO'luğu görevinin yanında, ulusal ve uluslararası pek çok stratejik platformda aktif roller üstlenen Zaimler, Advanced Energy Solutions eş başkanlığının yanı sıra Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcılığı, İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Yönetim Kurulu Üyeliği, SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği gibi önemli sorumluluklar taşıyor.

COP İklim Zirveleri ve Dünya Ekonomik Forumu gibi küresel platformlarda Türkiye’yi ve Sabancı Topluluğu’nu temsil eden Zaimler, enerji dönüşümü ve iklim politikalarına ilişkin uluslararası karar alma süreçlerine katkı sunmaya devam ediyor.

Advanced Energy Solutions bünyesinde, enerji ve iklim teknolojileri alanında faaliyet gösteren 20 uluslararası şirket bulunuyor. Platformda Türkiye’yi temsil eden tek şirket olan Sabancı Holding, yenilenebilir enerji üretimi ve enerji dağıtımı iş kollarındaki tecrübelerinin yanı sıra ileri güneş ve rüzgar teknolojileri, enerji depolama, füzyon gibi yeni nesil alanlardaki yetkinliklerini de küresel paydaşlarla paylaşarak Türkiye’nin bu alandaki vizyonunu uluslararası arenaya taşımayı hedefliyor.