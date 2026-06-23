Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çulhacı, ERT'nin Türkiye'den tek üyesi oldu

Holdingden yapılan açıklamaya göre, söz konusu üyelikle Çulhacı, Avrupa'nın önde gelen sanayi ve teknoloji şirketlerinin Üst Yönetici (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanlarını bir araya getiren ERT'nin mevcut üyeleri arasında Türkiye'den tek temsilci oldu.

Sabancı Topluluğu'nun 100 yılı aşan kurumsal mirasını ve küresel ölçekteki dönüşüm vizyonunu Avrupa iş dünyasının en önemli platformlarından birine taşıyan söz konusu üyelik, aynı zamanda Türkiye iş dünyasının Avrupa'nın rekabetçilik, sanayi, teknoloji ve sürdürülebilir büyüme gündemindeki temsili açısından da önemli bir adım niteliği taşıyor.

ERT, enerji dönüşümü, yapay zeka, sanayi, ticaret güvenliği başta olmak üzere farklı odak alanlarında Avrupa ekonomisinin rekabetçiliğini güçlendirmek için faaliyet gösteriyor.

Türkiye'nin yanı sıra 17 farklı Avrupa ülkesinden temsilcinin yer aldığı ERT üyelerinin liderlik ettiği şirketler dünyada yaklaşık 6 milyon kişiye istihdam sağlarken, söz konusu şirketlerin yıllık AR-GE yatırımları 120 milyar avroya, toplam ciroları ise 3 trilyon avroya ulaşıyor.