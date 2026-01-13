Sabancı Holding’in yıl sonu bilanço tarihi netleşti

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), 31 Aralık 2025’te sona eren hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarının 4 Mart 2026’da seans sonrası KAP’ta ilan edilmesinin planlandığını duyurdu.

13.01.2026 15:49:590
Paylaş Tweet Paylaş
Sabancı Holding’in yıl sonu bilanço tarihi netleşti

Şirket, 2025 yıl sonu (01/01/2025–31/12/2025) döneme ait bağımsız denetimli finansal raporlarını 04/03/2026 tarihinde seans sonrası KAP’ta yayımlamayı planladığını açıkladı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarının 4 Mart 2026 tarihinde seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi planlanmaktadır.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

“Golf turizminde gelir 1 milyar Euro’yu bulabilir”

“Golf turizminde gelir 1 milyar Euro’yu bulabilir”

Üniversiteliler bu yıl bizz@kampüs'te GODIVA için yarışacak

Üniversiteliler bu yıl bizz@kampüs'te GODIVA için yarışacak

Şölen, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı oldu

Şölen, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı oldu

Yorum Yaz