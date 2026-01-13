Sabancı Holding’in yıl sonu bilanço tarihi netleşti

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), 31 Aralık 2025’te sona eren hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarının 4 Mart 2026’da seans sonrası KAP’ta ilan edilmesinin planlandığını duyurdu.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:
Şirketimizin 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarının 4 Mart 2026 tarihinde seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi planlanmaktadır.