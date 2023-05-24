Sasa A Takımı Katar Ekonomi Forumu’nda

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu liderliğindeki Sasa A Takımı, Katar Ekonomi Forumu’na katılarak görüşmeler yaptı.

24.05.2023 15:40:000
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Sasa A Takımı Katar Ekonomi Forumu’nda

Katar’ın başkenti Doha’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Katar Ekonomi Forumu, ekonomi alanında dünyanın önde gelen 2 binden fazla iş adamının katılımıyla başladı.

Dünya çapında ekonomi alanındaki önemli kişilerin yer aldığı forumda Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu liderliğinde Sasa A Takımı da yer alarak  görüşmeler yaptı.

Katar’ın başkenti Doha'da, Bloomberg Media Group’un işbirliğiyle düzenlenen forum, dünya çapında ekonomi alanında önde gelen 2 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Açılışını Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin yaptığı foruma, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ruanda, Bangladeş, Gürcistan, Gana ve Paraguay’ın hükümet liderleri, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Katarlı bir çok bakan ve Michael Bloomberg gibi önemli isimler katıldı.


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