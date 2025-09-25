Seiko Optik'ten atıcılığa destek

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanarak Türkiye’nin gururu olan milli atıcı Yusuf Dikeç’in ilham veren hikâyesinden yola çıkan Seiko Optik, sponsorluk desteğini üç yıl daha uzatarak 2028 Olimpiyatları’na kadar Dikeç’in yanında olacağını açıkladı. Marka ayrıca, Mersin Erdemli’de bulunan ve çok sayıda genç sporcuya ev sahipliği yapan Yusuf Dikeç Olimpik Atıcılık Okulu’na da sponsor olarak sporun geleceğine ve gençlerin başarı yolculuğuna destek verecek.

"Bu iş birliğini global olarak da sahipleniyoruz"

Yusuf Dikeç’in mükemmelliğe olan bağlılığı ve yarışlardaki başarısı; Seiko’nun hassasiyet, yüksek kalite ve performans gibi değerlerini birebir yansıttığını ifade eden CEEMEA Bölgesi Vision Care Başkan Yardımcısı Georges Byl; “Seiko Optik Türkiye ekibi Yusuf Dikeç ile gerçekleştirmeyi planladıkları sponsorluk iş birliğini ve bu iş birliğine vesile olan hikayeyi bizimle paylaştıklarında biz de çok heyecanlandık. Çünkü Yusuf’un spora olan bağlılığı, azmi ve başarısı; Seiko’nun hassasiyet, yüksek kalite ve performans değerlerini birebir yansıtıyordu. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda elde ettiği başarı sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yankı uyandırdı. Bu açıdan bu iş birliğini global olarak da sahipleniyoruz. Yusuf’un hikâyesi yalnızca bir bireyin başarısı değil, aynı zamanda topluma da ilham veren güçlü bir mesajdır. Seiko Optik olarak, onun ‘net görüş, net hedef’ yolculuğunda yanında olmak bizim için büyük bir onur” dedi.

"Benim için önemli bir dönüm noktasıydı"

Atıcılık sporunda başarının en önemli unsurlardan birinin, hedefe tam olarak odaklanmak olduğuna dikkat çeken Yusuf Dikeç, “Bu odaklanmanın en kritik parçası ise kusursuz bir görüşe sahip olmak. Son zamanlarda yaşadığım görme problemlerim performansımı doğrudan etkiliyordu ve yapmış olduğum spor nedeniyle sahada netliği yeniden kazanmam çok önemliydi. Gözlerimde miyop astigmat var. Görüşüm atışlarımı doğrudan etkilediği için olimpiyatlar öncesinde mutlaka iyi bir göz hekimine görünmem gerekiyordu. Muayenelerden sonra doğal olarak iyi bir optisyen ve optik cam ihtiyacı ortaya çıktı. Doktorumuzun tavsiyesiyle Ankara’da bir optik mağaza bulduk. Doktorun muayenehanesini ve optikçinin ofisini poligon haline getirdik. Atış silahımı, hedef tahtasını götürdüm, ortamı ve ışığı ayarladık. Sürekli atış denemeleriyle olimpiyatlara 4 ay kala, en son bir optik camda karar kıldık. Eğer istediğim optik camı bulamasaydım, olimpiyatlara katılmayacaktım. Benim için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Seiko’nun optik camları, ihtiyacım olan görüş kalitesini sağlayarak, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda elde ettiğim başarıya büyük katkı sundu. Olimpiyatlarda kullandığım gözlüğün optik camı Seiko’ydu. Ardından, tamamen doğal bir süreçte Seiko ile iş birliğimiz başladı. Bu anlaşmanın diğer önemli bir ayağı ise Yusuf Dikeç Olimpik Atıcılık Okulu… 2012 yılında kurduğumuz okulda şu anda 7 milli sporcu, 8 Türkiye şampiyonu olmak üzere birbirinden yetenekli 33 öğrenciye eğitim veriyoruz. Atıcılık sporunda kullanılan teknik ekipmanların fiyatları oldukça yüksek. Bu nedenle okuldaki genç yeteneklerin maddi açıdan desteklenmesi çok kıymetli. Seiko Optik’in desteği sayesinde genç yeteneklerle birlikte atıcılık sporunda çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bana net ve mükemmel görüş kazandıran ve her zaman yanımda olan Seiko Optik ekibine çok teşekkür ederim.” dedi.