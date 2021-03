Sena Turizm'e yeni CEO

Antalya merkezli Sena Turizm, CEO’luk bayrağını tecrübesiyle son yıllarda başarılı çalışmalara imza atan ulaştırma sektörünün yakından tanıdığı Kemal Erdoğan’a teslim etti. 1994 yılından bu yana turizm transfer ve personel taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Sena Turizm, İstanbul, Mersin Ak kuyu Termik Santral, Sena Teknik ve Senayol olarak büyümeye devam ederek yatırımlarında hız kesmedi. Yeni yatırımlarla iş gücü hacmini arttıran Sena Turizm, yönetimsel ve icraatlarında da ilerlemeye endeksli olarak Kemal Erdoğan’ın kaptanlığında yol almaya başladı.

DİJİTAL YATIRIM

Sena Turizm CEO’su Kemal Erdoğan, “Sena Turizm olarak 2021 yılına yoğun yatırımla başladık. Bu yatırım sadece filo ve araç olarak gerçekleşmedi. Personelimizin rahat ve verimli çalışmasına yönelik olarak da sosyal donatılara yatırım yaptık. Süreçlerin sağlıklı ve verimli sürdürülebilmesine yönelik olarak teknoloji ve bilişime de yatırım yaptık. Filomuza 8 adeti otobüs, 20 adeti midibüs ve 15 adeti de minibüs olmak üzere 42 adet yeni araç katıldı. Böylelikle filomuz 250 aracın üzerine çıktı. Sena Teknik A.Ş. kuruldu. Filo ihtiyaçları doğrultusunda teknik servis ve destek birimi oluşturuldu. Personelimizin dinlenmesi ve kişisel bakımlarını sağlamalarına yönelik olarak Sena Sosyal tesisleri kuruldu. Yol güvenliğini ve kaliteyi en üst seviyeye çıkarmak amacıyla 7/24 hizmet verecek Eğitim ve Denetim otobüsümüzde hazır. Araç görevlendirme, denetim ve takip işlemlerini kendimize özel telefon uygulamalarıyla dijital bir ortama taşıdık, bu sayede verimliliğimizi arttırdık aynı zamanda da süreci hızlandırdık. VIP araçlarımızı yenileyerek konfor standartlarını yükselttik. Tüm Türkiye genelinde de hizmet noktalarımızı arttırmaya devam ediyoruz” dedi.

GLOBAL OPERASYON GÜCÜ

Sena Turizm ile hedeflerini de açıklayan CEO Kemal Erdoğan, birincil önceliklerinin nitelik olduğunu ifade ederek, güven ve kalitenin yüzde yüz anlam bulduğu bir marka çatısı altında sundukları hizmeti en üst seviyede tuttuklarını belirtti. Erdoğan, “Yaptığımız işi, sunduğumuz hizmeti yapılabilecek en iyi seviyede yapıyoruz. Türkiye ve özellikle de Antalya turizmini incelediğimizde; Turizm sektörünün başarılı bir performans gösterdiği, yüksek talebi, çok kültürlü misafir yapısını ve çok çeşitli beklentileri başarıyla karşıladığını memnuniyetle görüyorum. İdealimiz Türkiye’de başarıyla uyguladığımız iş modelini ve oluşan know-how’ı dünyanın bize ihtiyaç duyulan her noktasında başarıyla uygulamaktır. Markamız uluslararası operasyon kabiliyetini bu anlamda gün be gün geliştirmektedir. Çalıştığımız her noktada iş etiği ve iş kalitesi ile örnek firma olarak kalmaya devam etmektir” diye konuştu.

ERDOĞAN “İŞİMİZ YÜKTE AĞIR, PAHADA HAFİF”

Erdoğan, son olarak taşımacılık sektörünü değerlendirdi ve açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı; “Turizm taşımacılığının sektörün en kritik süreçlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Yurdumuza gelen misafirlerin ilk aldığı hizmet, otel transferi oluyor. Benzer şekilde misafirlerimiz ayrılırken yine en son biz uğurluyoruz. İlk izlenimin ve son izlenimin insanlar üzerindeki etkisi büyük. Bu iki noktada oluşabilecek sorunların telafisi çok daha zor oluyor. Bu bağlamda turizm taşımanın hak ettiği değeri görmediğini, aşırı fiyat odaklı düşünüldüğü ve bir tasarruf kalemi gibi algılandığını üzülerek görüyorum. Modern araçlarla, özenle, güvenli, dakik ve hijyenik bir ulaşımın müşteri memnuniyetine çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. İşimizin yükte ağır pahada hafif olmasını kısmen kabulleniyor olsak da zaman zaman zor dönemleri fırsat bilip “yok pahasına” iş yaptırılmaya çalışılmasının bütün sektör için daha ağır bedelleri olacağını düşünüyorum.”

_ Kemal Erdoğan_

* *1968 yılında Ankara’da doğan Sena Turizm CEO’su Kemal Erdoğan, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden 1986 ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını yine ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde yapan Erdoğan, profesyonel iş yaşamına bir Türk-Hollanda ortak girişiminde satış müdürlüğü ile başladı. Ardından sırasıyla; 2001-2005 yılları arasında Dünya Bankası Projesinde Kıdemli Ticari ve Finansal Danışman olarak çalıştı. 2005-2008 yılları arasında Man Kamyon Otobüs A.Ş.’de Satış Direktörlüğü, 2016 yılına kadar Kamil Koç Otobüsleri A.Ş.’de CEO, 2016-2020 yılları arasında Sönmez Endüstri Holding A.Ş.’de CEO’luk görevinde bulundu