Taşpınar, İstanbul pazarına giriş yaptı

Temelleri 1980'li yıllarda Ankara'da atılan Üşenmez Holding çatısı altında departman mağazacılığı, önce Ankara, ardından İç Anadolu Bölgesi’nde ve şimdi İstanbul’da yapılan yatırımlarla 61 şubeye ve 350 bin metrekareye ulaştı.

Üşenmez Holding Perakende Grup Başkanı Ramazan Üşenmez yaptığı açıklamada, mevcut adımlarını ve gelecek planlarını şöyle aktarıyor:

"Ankara ve çevresindeki başarılarımızı artık İstanbul’a taşıyoruz. Türkiye çapında bir perakende gücüne dönüşme yolculuğunda emin ve sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bizim hikayemiz yalnızca perakende başarısıyla sınırlı değil. Yatırımlarımız, güven veren markamızın arkasındaki çok yönlü ve stratejik yapıyı yansıtıyor. Konut üretimi, sanayi, enerji, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda gerçekleştirdiğimiz hamlelerle, sadece ekonomik büyüme sağlamakla kalmıyor aynı zamanda bulunduğumuz her alanda yüksek katma değer yaratıyoruz."

İnşaat sektöründe de önemli projelere imza attıklarını söyleyen Üşenmez, "Uyku teknolojileri alanında geliştirdiğimiz Bedline markamız, sadece bir ürün değil sağlıklı yaşamı destekleyen bir yaşam tarzı sunuyor. Ankara’daki 18 bin metrekarelik yatak üretim tesisiyle Denizli’deki 14 bin metrekarelik tekstil üretim alanımız, yerli üretim gücümüzü ileri teknolojiyle birleştirerek sektörde fark yaratıyor. Ayrıca 2024 yılında yaptığımız uluslararası fizibilite ve çalışmalar sonucu Almanya’da faaliyetlerine ara veren Hauzen markasını holding bünyesine kazandırdık. Hauzen markasıyla elektrikli ev aletlerinde tüketici ihtiyaçlarına, hızlı, fonksiyonel ve estetik çözümler sunmaya başladık. 2020 yılında hayata geçirdiğimiz GES yatırımları ve T Enerji çatısı altında yürütülen rüzgar enerjisi projeleri, karbon ayak izimizi azaltırken çevreye duyarlı bir enerji dönüşümüne de liderlik ediyor" dedi

İstanbul'da yeni bir dönem

"Faaliyet tarihimizde en önemli eşiklerden biri bu yıl gerçekleşiyor" diyen Üşenmez, İstanbul pazarına giriş yaptıklarını söyledi.

Bu adım şirketin, Taşpınar’ı bölgesel bir başarıdan ulusal bir perakende markasına dönüştürme planının en stratejik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Üşenmez, İstanbul yatırımı şöyle anlatıyor:

"Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 18’ine ev sahipliği yapan bu megakent, her şirket için hem büyük bir fırsat hem ciddi bir sınav niteliği taşıyor. 2025 yılında doğru zamanın geldiğine inandık. Bu stratejik atılımımızı, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında uzun yıllardır kaliteli mobilya perakendeciliğiyle bilinen Ev Moda mağazalarının satın alımıyla gerçekleştirdik. Ev Moda’nın mağaza lokasyonları, üretim ve depo altyapısı,Taşpınar’ın güçlü sistemiyle entegre edilebilecek nitelikteydi.

İstanbul’un 12 noktasında hizmet vermeye hazırlanan bu yeni şube yapımızla Taşpınar’ın modern mağazacılık anlayışını, konforlu alışveriş deneyimini ve kaliteli ürün çeşitliliğini İstanbul halkıyla buluşturacağız. Bu yalnızca bir genişleme değil markamızın İstanbul’daki ilk teması ile birlikte, Türkiye genelinde daha büyük ölçekli bir başarıya ulaşma sürecinin de başlangıcı olacak."

Deneyim, dijitalleşmeyle güçleniyor

"Bugünün dünyasında dijital dönüşüm, artık bir opsiyon değil zorunluluk. Bu bilinçle tüm teknolojik yatırımlarımızı, merkezine müşteri deneyimini alan bir yapıyla kurguluyoruz" diyen Üşenmez sözlerine şöyle devam etti:

"Geliştirdiğimiz VadeliApp uygulaması sayesinde senetsiz, güvenli alışveriş deneyimi sunuyoruz. E-ticaret kanallarımızı sürekli optimize ediyoruz. CRM ve veri analitiği yatırımlarıyla müşteriyi anlayan, beklentiyi öngören bir dijital yapı kuruyoruz. Biz dijitalleşmeyi bir teknoloji yatırımı olarak değil markamızın geleceğini bugünden inşa etmenin bir yolu olarak görüyoruz. Bu dönüşümde en büyük ilham kaynağımız, bizi her gün daha iyi olmaya iten kullanıcılarımızın beklentileri."