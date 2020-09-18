TikTok ve Oracle işbirliğine Çin'den yeşil ışık

Oracle ve ByteDance şirketleri arasında gerçekleşmesi beklenen iş ortaklığı için Trump'ın son sözü söylemesi bekleniyor.

Bloomberg'in haberine göre, TikTok'un sahibi ByteDance Ltd.'ye Oracle Corp ile gerçekleşmesi beklenen iş ortaklığı konusunda güven artıyor.

Konunun gizliliğinden dolayı ismini belirtmek istemeyen kaynaklart, Pekin 'kritik teknolojilerin' satışını engelleme hakkını muhafaza ediyor olmasına rağmen TikTok'un yapay zeka algoritmalarının transferinin protokol maddeleri dahilinde olmaması sebebiyle anlaşmaya yeşil ışık yakacağını belirtiyor.

Geçen hafta çıkan haberde, ByteDance'in Oracle Corp. ile anlaşmaya vardığı ve ardından ABD Hazine Bakanlığı ulusal güvenliğin korunmasına yönelik gerekçelerle bazı revizyonlar yapmıştı.

Teklif, ByteDance'in Oracle Corp. ile birlikte şirketin büyük bir kısmına, Walmart Int. ve bazı girişim sermayesi yatırım ortaklarının ise azınlık hisselerine sahip olmasını ön görüyor. Ulusal güvenlik zemininde TikTok'un ABD operasyonlarını durdurma tehdidini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump bu konu hakkında son sözü söyleyecek ve Trump Çinli parterin çoğunluk hissesini elinde bulundurmasına sıcak bakmıyor.