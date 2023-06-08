Tosyalı, dünya çelik üreticileri listesinde 5 basamak yükseldi

Dünya Çelik Birliği’nin (World Steel Association) açıkladığı verilere göre Tosyalı Holding 2022 yılında, ham çelik üretiminde beş basamak birden atlayarak dünya sıralamasında 77’nciliğe yükseldi. İlk üretimine henüz başlayan, Türkiye’nin 4 milyon ton yassı çelik ithalatını ortadan kaldıracak Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi ile birlikte üretim kapasitesini 10 milyon tona çıkaracak olan Tosyalı, dünyanın en büyük 50 çelik üreticisi arasında yer almayı hedefliyor.

Global çelik üreticisi Tosyalı Holding, 3 kıtada sayıları 40’a yaklaşan tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla tüm dünyada adından başarıyla söz ettirmeyi sürdürüyor.

Tosyalı Holding, sürdürülebilirliği ana gündem maddesi haline getirerek attığı adımlarla nitelikli çelik üretiminde dünyanın sayılı şirketlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Dünya Çelik Birliği’nin (World Steel Association) her yıl düzenli olarak özel bir yayınla açıkladığı 2022 dünya ham çelik üretimi rakamlarına göre Tosyalı Holding, 2022’de ham çelik üretimini 4,71 milyon ton seviyesine çıkarıp, 2021’e göre beş basamak birden atlayarak dünya sıralamasında 77’nciliğe yükseldi.

Hedef dünyada ilk 50 arasında yer almak

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Dünya Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakat ile birlikte bir yeşil dönüşüm çağına girerken çelik sektörü de bu sürecin başrol oyuncularından biri olarak büyük bir sorumluluk üstleniyor. Biz Tosyalı Holding olarak önümüzdeki 5 yılın gündemini sürdürebilirlik olarak belirledik. Bu kapsamda özellikle teknoloji, inovasyon, döngüsel ekonomi, güneş ve hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı odaklı birçok yatırım yapıyoruz. Bizi dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerin biri konumuna taşıyacak bu yatırımlarla, sadece kapasitemizi değil, bundan daha da önemlisi katma değeri yüksek nitelikli çelik üretimimizi artırmaya devam ediyoruz. 2022 dünya çelik üreticileri için zor bir yıl olsa da biz Tosyalı Holding olarak bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla nitelikli çelik talebine karşılık vererek bu süreçte de gücümüzü koruduk. Dünya ham çelik üretiminde beş basamak birden yükselmemiz de bunun en somut kanıtı. Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi ve Tosyalı Algérie 4. etap yatırımımız da tamamlandığında nitelikli çelik üretim kapasitemizi daha da artırarak dünya sıralamasında ilk 50 şirket arasında yer alma hedefimize ulaşmış olacağız” dedi.

Dünya çapında yatırımlarla 15 milyon ton kapasite hedefi

Tosyalı Holding, Türkiye’de Osmaniye ve İskenderun ile Cezayir’in Oran şehrindeki Tosyalı Algerie tesisleriyle üretim yapıyor. Toplam satış gelirlerinin yüzde 40’ına yakın kısmını ihracattan elde ediyor.

İlk üretimine henüz başlayan Tosyalı Demir Çelik Sarıseki Tesisi, Türkiye’nin 4 milyon ton yassı çelik ithalatını ortadan kaldıracak. Tosyalı Holding ayrıca Tosyalı Algerie’de 4. etap yatırımları kapsamında en yüksek teknolojiye sahip yeni bir DRI tesisi ve onun önünde 4 milyon ton/yıl üretim kapasiteli yassı çelik tesisi inşa ediyor.

Tosyalı Holding, Türkiye, Cezayir, Senegal ve Angola’da yapacağı yatırımlarla önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yıllık 15 milyon ton çelik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.