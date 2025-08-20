Türk Henkel'den 7 milyon Euro’luk yatırım

Türk Henkel, 7 milyon Euro'luk bir yatırımla tüketici markaları üretimini Ankara Fabrikası’nda brleştirdi. Böylece fabrikada daha modern, daha teknolojik ve sürdürülebilir bir üretim altyapısı oluşturuldu. Almanya’dan getirilen yeni makine parkuru sayesinde Gliss ve Blendax gibi markaların üretildiği kozmetik tesisinin üretim kapasitesi %50 oranında artırılırken, operasyonel süreçlerde de hız ve verimlilik sağlandı. Türk Henkel, bu yatırımla birlikte, Ankara’da daha esnek ve çevik bir tedarik zinciri yönetimine geçiş yaptı.

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’deki Tüketici Markaları üretimimizin Ankara Fabrikası’nda tek çatı altında birleştirilmesi, operasyonel verimliliğimizi artırmak ve üretim kabiliyetimizi değişen pazar ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek adına aldığımız stratejik bir karar oldu. Bu sayede, uzun vadeli rekabet gücümüzü güvence altına alma yolunda da güçlü bir ilerleme kaydetmiş olduk. Ülkemizde sürdürülebilir bir gelecek için, operasyonlarımızı sadeleştirerek ve üretimi optimize ederek uzun vadeli bir değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu stratejik adım, Türkiye’deki varlığımızı güçlendirme kararlılığımızın yanı sıra, yerel pazardaki değişen ihtiyaçlara proaktif çözümler sunma vizyonumuzun da somut bir göstergesi. Bu kapsamda, son beş yılda Ankara’daki tesisimize yaptığımız 21 milyon euro’yu aşan yatırım da stratejimizin arkasındaki uzun vadeli bakış açımızı yansıtıyor.”

Henkel'in, Orta Doğu'daki En Büyük Tüketici Markaları Üretim Üssü Ankara'da





Türk Henkel’in Tüketici Markaları üretiminin merkezi hâline getirdiği Ankara Fabrikası, Henkel’in bu alanda dünyadaki dördüncü, Avrupa’daki ikinci ve Orta Doğu’daki en büyük üretim tesisi konumunda. 80 bin metrekare açık alan ve 40 bin metrekare kapalı alanda kurulu tesiste 200’ün üzerinde çalışan görev yapıyor. Kampüs bünyesinde Toz Deterjan, Kozmetik, Likit Deterjan ve Sülfonasyon Tesisleri olmak üzere dört farklı üretim tesisi yer alıyor. Bu tesislerde Persil, Tursil, Pril, Bref, Perwoll, Vernel, Gliss ve Blendax markalarının üretimi gerçekleştiriliyor.