Türker Yenilenebilir Avrupa’ya açılıyor

Anlaşma kapsamında Türker Yenilenebilir Enerji Yatırım A.Ş., Globeco Windenergy S.R.L. ile Delta Investments Nord S.R.L.’nin satışına ilişkin sözleşmeyi tamamladı. Proje devreye alındığında, yıllık üretimiyle yaklaşık 90 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde enerji sağlaması bekleniyor.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Türkerler Holding Enerji Grup Başkanı Ali Kındap, projenin yalnızca bir yatırım olmadığını, aynı zamanda iki ülke arasında enerji temelli stratejik bir ortaklık anlamı taşıdığını belirtti.

Kındap, “Bizim için sade ama güçlü bir gerçek var: Rüzgar, temiz ve yerli bir kaynak. Moldova’daki bu proje, Türkerler’in artık enerjide sınır ötesi bir oyuncu haline geldiğini simgeliyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki tecrübesini Moldova’ya taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Enerjinin ülkeler arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğunu vurgulayan Kındap, “Bu projeyle Türk mühendisliği, Moldova’daki yerel bilgiyle birleşecek. Eğitimler, teknik atölyeler ve iş birlikleri sayesinde Türkiye ile Moldova arasında uzun vadeli bir güven ortamı ve ekonomik iş birliği inşa edeceğiz” dedi.

Proje, inşaat ve işletme dönemlerinde yerel istihdam yaratacak. Bakım, servis ve lojistik gibi alanlarda bölgesel firmaların sürece dahil edilmesiyle ekonomide çarpan etkisi oluşturulması hedefleniyor.