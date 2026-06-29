Türkiye’den global sahneye uzanan başarı

Diageo Türkiye Genel Müdürü Bahar Uçanlar, dünyanın en büyük alkollü içecek şirketlerinden Diageo’nun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Marka ve Kategori Direktörü görevine terfi etti.

Diageo’da, Türkiye’den global yönetime uzanan önemli bir atama gerçekleşti. Diageo Türkiye Genel Müdürü Bahar Uçanlar, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Diageo’nun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Marka ve Kategori Direktörlüğü görevini üstlenecek.

Yeni görevinde Uçanlar, Diageo Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Dayalan Nayager’e bağlı olarak, Diageo’nun yüksek büyüme potansiyeline sahip, dinamik ve çeşitlilik gösteren pazarlarında şirketin marka ve kategorilerinin yönetiminden sorumlu olacak. Uçanlar, yeni görevinde 80’den fazla ülkeden sorumlu olacak ve çalışmalarını İstanbul merkezli sürdürecek.

1 Nisan 2024’te Diageo Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Bahar Uçanlar, görev süresi boyunca Türkiye organizasyonunun güçlü iş sonuçlarına ulaşmasına, global ölçekte daha görünür hale gelmesine ve şirketin global yapısıyla daha entegre bir konuma taşınmasında önemli rol oynadı. Uçanlar’ın liderliğinde Diageo Türkiye, farklı ürün kategorilerinde çift haneli büyüme kaydederken bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamına ulaştı ve Diageo’nun en hızlı büyüyen ülkelerinden biri oldu. Uçanlar, Diageo Türkiye’de insanı merkeze alan, kapsayıcı ve yüksek performansı destekleyen kültür dönüşümünü güçlendirirken; global organizasyona kazandırdığı yeteneklerle de öne çıkan bir başarı hikâyesi ortaya koydu.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Uçanlar, profesyonel kariyerine 2000 yılında başladı. 2002-2004 yılları arasında ABD’de Michigan Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. Bain & Company’de yönetim danışmanı olarak görev yaptığı sürede FMCG, sağlık ve özel sermaye sektörlerinde uzmanlaştı. ABD’de PepsiCo’da yönetim pozisyonlarında çalıştıktan sonra 2011’de Türkiye’ye dönerek Mondelez International, Turkcell, Kantar Araştırma gibi kuruluşlarda üst düzey strateji ve pazarlama rollerinde görev aldı. 2017’de Mars Sportif’e Genel Müdür olarak atanarak yaklaşık 3 yıl bu görevi sürdürdü. Ocak 2021’de Diageo Türkiye’ye katılan Bahar Uçanlar, 3 yıl boyunca şirketin Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlendi.