Türkiye'nin tek kadın odaklı kariyer zirvesi 1-5 Mart’ta

“O yaparsa ben de yaparım” sloganıyla yola çıkan TurkishWIN, Türkiye'deki ilk ve tek kadın odaklı bu kariyer etkinliğinde, iş dünyasından birçok önemli ismi, iş hayatına atılmaya hazırlanan üniversiteli genç kadınları, kadın yeteneklere yatırım yapan şirketler ve iş hayatında kız kardeşlik için “ben de varım” diyen çalışan kadınları pandemi nedeniyle bu kez çevrimiçi buluşturacak.

Zirvede; Kariyerinin Hakkını Ver, Geleceğin Meslekleri, Hayatın Hakkını Ver, Global Kariyerler Kanada, Amerika, Almanya, İngiltere ve Hollanda, Sağlıklı & Uzun Yaşam, Teknoloji, Finans ve satışta Kariyer, İyi Olmak, Gönüllülük: Kalbinde Neredesin? Dijital Liderlik ve dijital pazarlama konuları ele alınacak.

Bu yıl 7.’si Gerçekleşecek TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi’nde, Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası, ManPower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Baltaş Grubu Psikolog Acar Baltaş, ManPower Group Hollanda Pazarlama Direktörü Aylin Arslantaş Bumin, Rabobank Hollanda, Analisti Beyhan de Jong, Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi, Bütünsel Sağlık ve Ayurveda Uzmanı Ebru Şinik, J STERN & Co Danışmanı Ebru Köksal, CFA, TEB Finansal Piyasalar Kurumsal Bankacılık Yöneticisi Püren Kolabaş, CFA, Mey Diageo Finans & Dijital Dönüşüm Yöneticisi Merve Köse, Yasha Consulting & Training Services Kurucusu Yapıncak Erkan, PwC UK Yöneticisi Özge Aycan Bozkurt, Pladis Global, Global Yetenek Yöneticisi Nazan Özgür, Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, Abbott Genel Müdürü Canan Bademlioğlu, eLogo Genel Müdürü Başak Kural, UPS Türkiye Bölge Satış Müdürü Pamuk Boz, EnerjiSA Bölge Satış Müdürü Çiğdem Yeşil, Allianz Grup Sürdürülebilirlik Yöneticisi Pırıl Kadıbeşegil, Fjord Frankfurt Grup Direktörü Gamze Gürbüzatik, Daimler AG IT-Finans Proje Operasyon Lideri Gözde Kara, Solvoyo Chief Innovation Officer Ömer Bakkalbaşı, Koç Üniversitesi CampusWIN Lideri, Outreach Komitesi Eş-Başkanı Begüm Önsal, Toplum Gönüllüleri Vakfı Direktörü Mehmet Bahadır Teke, Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, Amadeus IT İnsan ve Kültür Yöneticisi Afet Gürlü, Dassault Systèmes Teknik Satış Müdürü Zeynep Güroğlu, Fitch Ratings Inc Canada Kıdemli İş Geliştirme Direktörü Gülcan Ustay, Kinectrics Nükleer Endüstri ve Kullanıcı Deneyimi Mühendisi Nazlı Kaya, Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Idecon Idea&Congress, Kurucu & Direktörü Yaprak Yapsan, Neodigital Yönetici Ortağı Ceylan Yıldız, Arçelik Dijital Strateji ve Pazarlama Lideri Pelin Ayan, Bay Atlantic University, Özel Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü Deniz Karataş, NewAge Beverages Corporation, Marka Yöneticisi Çağla İcacan ve Coherus BioSciences, İlaç Geliştirme Direktörü Sezen Ballı konuşmacı olarak yer alacak.

1-5 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik programı ise şöyle;

Kariyerinin Hakkını Ver

17:00 - 19:00

youtube.com/turkishwin

1 MART

Melek Pulatkonak - TurkishWIN Kurucu

Geleceğin Meslekleri



Bahadır Kaleağası - Paris Bosphorus Enstitüsü, Başkanı

Feyza Narlı - ManpowerGroup, Genel Müdürü

Hayatın Hakkını Ver

Acar Baltaş - Baltaş Grubu, Psikolog



Global Kariyerler: Hollanda



Aylin Arslantaş Bumin - ManPower Group Hollanda, Pazarlama Direktörü

Beyhan de Jong - Rabobank, Analist

Kahoot & Sürprizler



2 MART

Sağlıklı & Uzun Yaşam

Ebru Şinik - Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi, Bütünsel Sağlık ve Ayurveda Uzmanı



Finansta Kariyer

Ebru Köksal, CFA - J STERN & Co, Danışman

Püren Kolabaş, CFA - TEB, Finansal Piyasalar Kurumsal Banka Yöneticisi

Merve Köse - Mey Diageo, Finans & Dijital Dönüşüm Yöneticisi



Global Kariyerler: İngiltere

Yapıncak Erkan - Yasha Consulting & Training Services, Kurucusu

Özge Aycan Bozkurt - PwC UK, Yönetici

Nazan Özgür - Pladis Global, Global Yetenek Yöneticisi

Kahoot & Sürprizler





3 MAR



İyi Olmak

Zeynep Yalım Uzun - Arçelik, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Canan Bademlioğlu - Abbott, Genel Müdür

Başak Kural - eLogo, Genel Müdür

Satışta Kariyer

Pamuk Boz - UPS Türkiye, Bölge Satış Müdürü

Çiğdem Yeşil - EnerjiSA, Bölge Satış Müdürü



Global Kariyerler: Almanya

Pırıl Kadıbeşegil - Allianz Germany, Sürdürülebilirlik Yöneticisi

Gamze Gürbüzatik - Fjord Frankfurt, Grup Direktörü

Gözde Kara - Daimler AG, IT-Finans Proje Operasyon Lideri

Kahoot & Sürprizler

4 MART



Gönüllülük: Kalbinde Neredesin?

Ömer Bakkalbaşı - Solvoyo, Chief Innovation Officer

Begüm Önsal - Koç Üniversitesi CampusWIN Lideri, Outreach Komitesi Eş-Başkanı

Bahadır Teke - Toplum Gönüllüleri Vakfı, Direktör

Teknolojide Kariyer

Didem Duru - Cisco Systems Türkiye, Genel Müdürü

Afet Gürlü - Amadeus IT, İnsan ve Kültür Yöneticisi

Zeynep Güroğlu - Dassault Systèmes, Teknik Satış Müdürü

Global Kariyerler: Kanada

Gülcan Ustay - Fitch Ratings Inc Canada, Kıdemli İş Geliştirme Direktörü

Nazlı Kaya - Kinectrics, Nükleer Endüstri ve Kullanıcı Deneyimi Mühendisi

Kahoot & Sürprizler

5 MART



Dijital Liderlik

Leyla Alaton - Alarko Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi

Yaprak Yapsan - Idecon Idea&Congress, Kurucu & Direktör



Dijital Pazarlama

Ceylan Yıldız - Neodigital, Yönetici Ortağı

Pelin Ayan - Arçelik, Dijital Strateji ve Pazarlama Lideri

Global Kariyerler: Amerika

Deniz Karataş - Bay Atlantic University, Özel Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü

Kapanış

Çağla İcacan - NewAge Beverages Corporation, Marka Yöneticisi

Sezen Ballı - Coherus BioSciences, İlaç Geliştirme Direktörü