Türkiye'nin tek kadın odaklı kariyer zirvesi 1-5 Mart’ta

TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi 1-5 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
“O yaparsa ben de yaparım” sloganıyla yola çıkan TurkishWIN, Türkiye'deki ilk ve tek kadın odaklı bu kariyer etkinliğinde, iş dünyasından birçok önemli ismi, iş hayatına atılmaya hazırlanan üniversiteli genç kadınları, kadın yeteneklere yatırım yapan şirketler ve iş hayatında kız kardeşlik için “ben de varım” diyen çalışan kadınları pandemi nedeniyle bu kez çevrimiçi buluşturacak.
Zirvede; Kariyerinin Hakkını Ver, Geleceğin Meslekleri, Hayatın Hakkını Ver, Global Kariyerler Kanada, Amerika, Almanya, İngiltere ve Hollanda, Sağlıklı & Uzun Yaşam, Teknoloji, Finans ve satışta Kariyer, İyi Olmak, Gönüllülük: Kalbinde Neredesin? Dijital Liderlik ve dijital pazarlama konuları ele alınacak.
Bu yıl 7.’si Gerçekleşecek TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Zirvesi’nde, Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası, ManPower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Baltaş Grubu Psikolog Acar Baltaş, ManPower Group Hollanda Pazarlama Direktörü Aylin Arslantaş Bumin, Rabobank Hollanda, Analisti Beyhan de Jong, Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi, Bütünsel Sağlık ve Ayurveda Uzmanı Ebru Şinik, J STERN & Co Danışmanı Ebru Köksal, CFA, TEB Finansal Piyasalar Kurumsal Bankacılık Yöneticisi Püren Kolabaş, CFA, Mey Diageo Finans & Dijital Dönüşüm Yöneticisi Merve Köse, Yasha Consulting & Training Services Kurucusu Yapıncak Erkan, PwC UK Yöneticisi Özge Aycan Bozkurt, Pladis Global, Global Yetenek Yöneticisi Nazan Özgür, Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun, Abbott Genel Müdürü Canan Bademlioğlu, eLogo Genel Müdürü Başak Kural, UPS Türkiye Bölge Satış Müdürü Pamuk Boz, EnerjiSA Bölge Satış Müdürü Çiğdem Yeşil, Allianz Grup Sürdürülebilirlik Yöneticisi Pırıl Kadıbeşegil, Fjord Frankfurt Grup Direktörü Gamze Gürbüzatik, Daimler AG IT-Finans Proje Operasyon Lideri Gözde Kara, Solvoyo Chief Innovation Officer Ömer Bakkalbaşı, Koç Üniversitesi CampusWIN Lideri, Outreach Komitesi Eş-Başkanı Begüm Önsal, Toplum Gönüllüleri Vakfı Direktörü Mehmet Bahadır Teke, Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, Amadeus IT İnsan ve Kültür Yöneticisi Afet Gürlü, Dassault Systèmes Teknik Satış Müdürü Zeynep Güroğlu, Fitch Ratings Inc Canada Kıdemli İş Geliştirme Direktörü Gülcan Ustay, Kinectrics Nükleer Endüstri ve Kullanıcı Deneyimi Mühendisi Nazlı Kaya, Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Idecon Idea&Congress, Kurucu & Direktörü Yaprak Yapsan, Neodigital Yönetici Ortağı Ceylan Yıldız, Arçelik Dijital Strateji ve Pazarlama Lideri Pelin Ayan, Bay Atlantic University, Özel Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü Deniz Karataş, NewAge Beverages Corporation, Marka Yöneticisi Çağla İcacan ve Coherus BioSciences, İlaç Geliştirme Direktörü Sezen Ballı konuşmacı olarak yer alacak.
1-5 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşecek etkinlik programı ise şöyle;
Kariyerinin Hakkını Ver
17:00 - 19:00
youtube.com/turkishwin
1 MART
Melek Pulatkonak - TurkishWIN Kurucu
Geleceğin Meslekleri
Bahadır Kaleağası - Paris Bosphorus Enstitüsü, Başkanı
Feyza Narlı - ManpowerGroup, Genel Müdürü
Hayatın Hakkını Ver
Acar Baltaş - Baltaş Grubu, Psikolog
Global Kariyerler: Hollanda
Aylin Arslantaş Bumin - ManPower Group Hollanda, Pazarlama Direktörü
Beyhan de Jong - Rabobank, Analist
Kahoot & Sürprizler
2 MART
Sağlıklı & Uzun Yaşam
Ebru Şinik - Yükselen Çağ Wellbeing Merkezi, Bütünsel Sağlık ve Ayurveda Uzmanı
Finansta Kariyer
Ebru Köksal, CFA - J STERN & Co, Danışman
Püren Kolabaş, CFA - TEB, Finansal Piyasalar Kurumsal Banka Yöneticisi
Merve Köse - Mey Diageo, Finans & Dijital Dönüşüm Yöneticisi
Global Kariyerler: İngiltere
Yapıncak Erkan - Yasha Consulting & Training Services, Kurucusu
Özge Aycan Bozkurt - PwC UK, Yönetici
Nazan Özgür - Pladis Global, Global Yetenek Yöneticisi
Kahoot & Sürprizler
3 MAR
İyi Olmak
Zeynep Yalım Uzun - Arçelik, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Canan Bademlioğlu - Abbott, Genel Müdür
Başak Kural - eLogo, Genel Müdür
Satışta Kariyer
Pamuk Boz - UPS Türkiye, Bölge Satış Müdürü
Çiğdem Yeşil - EnerjiSA, Bölge Satış Müdürü
Global Kariyerler: Almanya
Pırıl Kadıbeşegil - Allianz Germany, Sürdürülebilirlik Yöneticisi
Gamze Gürbüzatik - Fjord Frankfurt, Grup Direktörü
Gözde Kara - Daimler AG, IT-Finans Proje Operasyon Lideri
Kahoot & Sürprizler
4 MART
Gönüllülük: Kalbinde Neredesin?
Ömer Bakkalbaşı - Solvoyo, Chief Innovation Officer
Begüm Önsal - Koç Üniversitesi CampusWIN Lideri, Outreach Komitesi Eş-Başkanı
Bahadır Teke - Toplum Gönüllüleri Vakfı, Direktör
Teknolojide Kariyer
Didem Duru - Cisco Systems Türkiye, Genel Müdürü
Afet Gürlü - Amadeus IT, İnsan ve Kültür Yöneticisi
Zeynep Güroğlu - Dassault Systèmes, Teknik Satış Müdürü
Global Kariyerler: Kanada
Gülcan Ustay - Fitch Ratings Inc Canada, Kıdemli İş Geliştirme Direktörü
Nazlı Kaya - Kinectrics, Nükleer Endüstri ve Kullanıcı Deneyimi Mühendisi
Kahoot & Sürprizler
5 MART
Dijital Liderlik
Leyla Alaton - Alarko Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi
Yaprak Yapsan - Idecon Idea&Congress, Kurucu & Direktör
Dijital Pazarlama
Ceylan Yıldız - Neodigital, Yönetici Ortağı
Pelin Ayan - Arçelik, Dijital Strateji ve Pazarlama Lideri
Global Kariyerler: Amerika
Deniz Karataş - Bay Atlantic University, Özel Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü
Kapanış
Çağla İcacan - NewAge Beverages Corporation, Marka Yöneticisi
Sezen Ballı - Coherus BioSciences, İlaç Geliştirme Direktörü