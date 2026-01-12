Üniversiteliler bu yıl bizz@kampüs'te GODIVA için yarışacak

Gençlerin pazarlama odaklı stratejileriyle katıldığı bizz@kampüs'te bu yıl üniversitelerin 3 ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencileri, GODIVA markası için yarışacak.

pladis TURCA'dan (Türkiye ve Orta Asya) yapılan açıklamaya göre, bizz@kampüs, 15. yılında yaratıcılık odağına küresel çikolata markası GODIVA'yı aldı.

Üniversitelerin 3 ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin katılabildiği yarışmada gençler, "Fikirlerinle Işılda" sloganıyla bu kez GODIVA için yenilikçi pazarlama fikirleri geliştirecek. Bu kapsamda, 2-3 kişiden oluşan takımların yarışacağı yarışma için başvurular 9 Şubat'a kadar bizzkampus'un internet sitesinden yapılabilecek.

Katılım koşullarını sağlayan takımlar, belirtilen tarihe kadar sunumlarını gönderebilecek. Bu aşamayı geçen ilk 50 takım, projelerini detaylandıracakları yeni bir sunumla yarışma sürecine devam edecek.

Değerlendirme sonrası ilk 10 takım finale yükselecek. Finalde takımların jüri üyeleri karşısındaki sunumlarının ardından ilk 3 belli olacak. Birinciye 125 bin lira, ikinciye 100 bin lira, üçüncüye 75 bin lira ödül verilecek yarışmada, dereceye giren takımlar uzun dönem staj hakkı da elde edecek.

- "Gençlerin deneyim kazanmasına zemin hazırlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen pladis TURCA İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Eylem Özgür, bizz@kampüs ile gençlerin stratejik düşünme, içgörüden fikir üretme, yaratıcı sunum, ikna ve planlama alanlarında uygulamalı deneyim kazanmasına zemin hazırladıklarını belirtti.

bizz@kampüs'ün, gençlerin iş dünyasını tanıma fırsatı buldukları, kendilerini farklı yönleriyle ortaya koyabildikleri güçlü bir gelişim alanı olduğuna dikkati çeken Özgür, "Takım çalışması, yaratıcı düşünme, fikirlerini savunma ve planlama gibi pek çok yetkinliği bu süreçte birebir deneyimliyorlar. Bu yıl da GODIVA gibi ilham veren bir markayla çalışmalarının, gençlerimizin bakış açılarını genişleten ve vizyonlarını besleyen çok değerli bir fırsat sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür, gençlerin aldıkları ilhamla hayallerine cesaretle yönelmelerini ve geleceğe umutla bakmalarını dilediklerini aktardı.

pladis TURCA Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı da pazarlama faaliyetlerinin markalara uzun vadeli değer kattığını ve bizz@kampüs'ün bu sürece katkı sağladığını vurguladı.

Pazarlamanın artık sadece ürünü anlatmak olmadığına, içgörülerden beslenerek anlam, duygu ve deneyim tasarlamayı gerektirdiğine dikkati çeken Kabakçı, şunları kaydetti:

"bizz@kampüs, gençlerin bu bakış açısını bir marka problemi üzerinden deneyimleyebildikleri çok değerli bir platform. GODIVA gibi küresel ölçekte güçlü bir markayla çalışmak, stratejik düşünmenin, hikaye anlatımının ve deneyim tasarımının pazarlamadaki karşılığını somutlaştırıyor. Gençlerin cesur fikirlerinin marka yönetimi deneyimiyle buluşması hem onlar hem de sektörümüz için çok kıymetli."