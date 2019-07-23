Vakıf Katılım'dan AR-GE Merkezi

Bundan yaklaşık üç buçuk yıl önce bankacılık sektörüne bir katılım bankası daha dâhil oldu. Sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Vakıf Katılım, katılım bankacılığında referans kurum olmayı kendine vizyon olarak belirledi. Konuyla ilgili olarak Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, yaptığı açıklamada; “Belirlenen bu vizyonu gerçekleştirmek için klasik bankacılık işlemleri yapmanın yeterli olmadığının bilincinde olarak Kasım 2017’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan tescilli Ar-Ge merkezi unvanını aldık ve Türkiye kamu bankaları arasındaki bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Kasım 2018 itibariyle teknoloji organizasyonunu yeniden yapılandırarak Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık altında Ar-Ge ve İnovasyon birimini kurarak bu alandaki yurt içi ve yurt dışı çalışmalarımızı hızlandırdık. Teknolojiye yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bir yıl sekiz ay gibi kısa bir süredir Ar-Ge merkezi faaliyetlerini yürütmesine rağmen, birçok alanda adından söz ettirmeye başlayan Vakıf Katılım, özellikle akademik yayınları, TÜBİTAK TEYDEB projesi, AB projesi ve patent başvuruları ile Ar-Ge merkezi faaliyetlerini icra ediyor.

Müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artıran yapay zeka tabanlı proje

Gebze Teknik Üniversitesi ile Vakıf Katılım arasında üniversite sanayi işbirliğini de içine alan 1501 TÜBİTAK TEYDEB projesinde, şubeye gelen müşterilerin duygu ve hareket analizi çıkartılarak daha kaliteli hizmet sunmak amaçlanıyor. Sadece şubeye gelen müşteriyi değil, aynı zamanda müşteriye hizmet veren Vakıf Katılım çalışanının da duygu ve hareket analizi çıkartılarak, yoğunluk ve yorgunluk durumunda çalışanlarına destek olma noktasında projenin temel faydası öne çıkıyor. Vakıf Katılım insan odaklı yaklaşımını hem çalışanları hem de müşterileri için uygulamayı hedefliyor.

AB tarafından fonlanan IDA projesi tüm dünyada zihinsel engelliler için farkındalık oluşturacak

Uluslararası Erasmus+ Ka2 programı çerçevesinde, 10 ülkeden 11 katılımcı ile beraber başvurulan IDA (Inclusive Digital Academy) projesi, Avrupa Birliği tarafından Temmuz ayı içinde kabul edildi. IDA projesi ile zihinsel engelli bireylerin, dijital yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak web ve mobil eğitim platformu kurulması planlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıf Katılım Bankası CIO’su Mehmet Bütün şunları söyledi: “Bu çalışmada, Vakıf Katılım Ar-Ge merkezi projenin tek teknoloji yüklenicisi yani üreticisi pozisyonunda olduğu için gururluyuz. Böyle anlamlı bir proje ile Vakıf kültüründen üzerine düşen toplumsal fayda sağlama görevini de yerine getirmiş olacağız. 2019 yılı içinde Türkiye dahil Avrupa’nın farklı ülkelerinde bulunan paydaş çalışma gruplarıyla başlanacak proje tamamlandığında, Türkiye'deki 562 bin zihinsel engelli de dâhil olmak üzere tüm Avrupa'da ücretsiz kullanılacak bir eğitim platformu oluşturulacak.”

Akademik çalışmalarda zirvede

Vakıf Katılım Ar-Ge merkezinin en kuvvetli olduğu yönlerden birisi finans konularında çok sayıda akademik yayın çıkarmasıdır. Şimdiye kadar 9 akademik yayın; konferans ve sempozyumlarda sunularak, dergilerde yayımlanmıştır. Birçok Ar-Ge merkezi, akademik yayın çalışmalarını sınırlı sayıda ve tecrübe kazandıkça yaparken, Vakıf Katılım bu konuda oldukça iddialı görünüyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha nitelikli ve dünya çapındaki konferanslarda akademik yayın çalışmaları yapmak istemektedir.

PTT ile API bankacılığı (açık bankacılık) alanında işbirliği

PTT ile Vakıf Katılım arasında gerçekleşen işbirliğinde hayata geçirilen Paraposta teknolojisi ile PTT’den tüm bankalara ve tüm bankalardan PTT’ye hızlı ve kolay para transferi yapılıyor. Bunun için PTT’ye gelen kişiler bir banka hesabına sahip olma zorunluluğu olmadan, kısa bir form doldurarak para transferi işlemi yapabiliyorlar. Bu proje, Vakıf Katılım Ar-Ge merkezinin ürünleştirdiği ilk nitelikli Ar-Ge projelerinden biri olarak biliniyor.

Zemin İstanbul Hackathon birincisi

Vakıf Katılım Ar-Ge Merkezi sadece kurum içinde yaptığı Ar-Ge faaliyetleri ile değil, katılmış olduğu yarışmalarda da başarısıyla dikkat çekiyor. Konuyla ilgili olarak BT Strateji ve Yönetişim Müdürü M. Burak Coşkun konuyla ilgili, “Çalışanlarımızdan oluşan takımımız, Zemin İstanbul tarafından gerçekleştirilen Hackathon etkinliğinde, toplu taşıma araç içi durak panolarında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait tarihi, turistik ve gezi yerlerinin gösterimini içeren çalışmasıyla birinci olarak büyük ödülü almaya hak kazandı. Bu çalışma devreye alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs, metro ve metrobüslerde içeriğini görebileceksiniz” açıklamalarında bulundu.

Gelecek Hedefleri

Ar-Ge ve İnovasyona dair hedefleriyle ilgili açıklamada bulunan Mehmet Bütün, “Vakıf Katılım her alanda referans kurum olmak için çıktığı bu yolda, amaçlarına ulaşmak için teknoloji altyapısının ileri seviyede olmasının bilincinde. Bu yüzden yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Üniversitelerle ve Fintech ekosisteminden paydaşlarımızla yaptığımız iş birliklerine devam edeceğiz. Sadece ulusal veya uluslararası projeler yapmakla kalmayıp, ticari gereksinimlerimizi karşılayacak pek çok Ar-Ge projesi hedefimiz var. Hedeflerimizi desteklemek amacıyla da kurum içi yatırımlarımız eş zamanlı yürütülüyor. Çalışanlarımız bir yandan sınıf içi ve çevrimiçi eğitimlerle desteklenirken, bir yandan da doktora ve yüksek lisans için anlaşmalı üniversitelerde ciddi indirimler sunuluyor. Her alanda üreten ve geliştiren Türkiye olma yolunda Vakıf Katılım ailesi olarak, hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz ve bundan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.