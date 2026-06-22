Yatırımcı AI Rubber Rabbit’i ekosistemine dahil etti

Yapay zeka destekli yatırım platformu Yatırımcı.AI, KOSGEB Destekli “Rubber Rabbit” projesini bünyesine katıyor. İş birliği kapsamında, finans dünyasının temel taşlarından biri olan Markowitz (MVA) Optimizasyonu ve ardılı optimizasyon modelleri, bulut tabanlı bir zekâ katmanına taşınarak Yatırımcı.AI kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.

DCT Trading’in bağlı ortaklığı Pulse Finansal Teknoloji tarafından geliştirilen yapay zekA destekli yeni nesil bir yatırım platformu Yatırımcı.AI, stratejik bir iş birliğine imza attı. Finansal piyasalarda yatırım kararlarını demokratikleştirmeyi ve yatırımcıların başarı potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen platform, Doç. Dr. Caner Özdurak ve Dr. Alican Umut tarafından geliştirilen yenilikçi Rubber Rabbit projesini ekosistemine dahil etti.

KOSGEB desteğiyle hayata geçirilen Rubber Rabbit, karmaşık finansal teorileri son kullanıcı için erişilebilir kılan, uçtan uca bir varlık yönetimi mimarisi sunuyor. Bu iş birliği kapsamında, finans dünyasının temel taşlarından biri olan Markowitz (MVA) Optimizasyonu ve ardılı optimizasyon modelleri, bulut tabanlı bir zekâ katmanına taşınarak Yatırımcı.AI kullanıcılarının hizmetine sunuluyor.

Yatırımda Yeni Nesil Dönem: Dijital Şeffaflık Ve Kişiselleştirme

Bu stratejik entegrasyon, özellikle dijital şeffaflık, güven ve kişiselleştirilmiş finansal çözümler arayan yeni nesil yatırımcıların beklentilerini tam anlamıyla karşılamayı hedefliyor. Yatırımcı.AI çatısı altında sunulan bu yeni çözüm, Modern Portföy Teorisi’nin (MPT) ağır ve karmaşık matematiksel hesaplamalarını arka planda kusursuz bir şekilde gerçekleştirerek, kullanıcıyı teknik detaylarla yormadan rasyonel bir yatırım pusulası sunuyor.

Duygusal Kararlar Yerine Matematiksel Mühendislik

Piyasaların öngörülemez ve rastgele hareketlerini tahmin etmeye çalışmak yerine; riski optimize edilmiş şekilde dağıtan ve beklenen getiriyi maksimize eden bir mühendislik yaklaşımı benimseniyor. Geliştirilen bu entegrasyon sayesinde yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarında duygusal kararlar almak yerine, doğruluğu kanıtlanmış matematiksel mimarilerle portföylerini güvenle yönetebilecekler.

Yatırımcı.AI, Rubber Rabbit entegrasyonuyla birlikte veri odaklı, şeffaf ve yapay zekâ destekli geleceğin varlık yönetimi standardını bugünden inşa etmeye devam ediyor.

Yatırımcı.AI Nedir?

Yatırımcı.AI, finansal piyasalarda veri odaklı, rasyonel ve yapay zekâ destekli çözümler sunarak yatırımcıların karar alma süreçlerini kolaylaştıran yeni nesil bir dijital yatırım platformudur. Gelişmiş finansal teknolojileri ve algoritmaları son kullanıcı için erişilebilir kılarak, yatırım dünyasında fırsat eşitliği ve maksimum verimlilik sağlamayı amaçlar.