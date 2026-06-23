Yıldız Holding yapay zeka girişimleri için "Açık İnovasyon Programı"nı başlattı

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Holding, yapay zekayı iş süreçlerinde ölçülebilir değer üreten ve kurumsal ölçekte sürdürülebilir çözümler geliştiren stratejik bir kaldıraç olarak konumlandırıyor.

Bu kapsamda Yıldız Holding, Yapay Zeka Yönlendirme Komitesi liderliğinde, "Açık İnovasyon Programı"nı başlattı.

Yıldız Ventures koordinasyonunda yürütülecek program kapsamında, tedarik zinciri ve operasyon, üretim, satış, ticaret, pazarlama, finans, risk, denetim ve insan kaynakları alanlarında yapay zeka çözümleri geliştiren girişimler değerlendirilecek.

Yapay zeka ve veri odaklı ürün geliştiren, çözümlerini ticarileştirmiş veya ticarileştirmeye hazır, kurumsal müşterilerle çalışabilecek olgunluğa ulaşmış teknoloji girişimlerine açık olacak program, yenilikçi çözümlerin holdingin iş süreçlerinde somut uygulama alanı açmayı hedefliyor.

Program kapsamında, holding genelinde yürütülen yapay zeka çalışmaları teknoloji girişimleriyle bir araya gelecek. Holdingin teknoloji ve dijital dönüşüm vizyonunun paydaşlarından Yıldız Tech ile girişim ekosistemi yatırımlarını yöneten Yıldız Ventures, programda aktif rol üstlenecek.

Yıldız Ventures, 28 girişim sermayesi fonu ve 10 teknoloji girişimine yatırım yapan ve 800'den fazla girişime dolaylı erişim sağlayan yatırım platformu olarak, program kapsamında girişimlerle Yıldız Holding şirketleri arasında stratejik köprü görevi üstlenecek.

Bu sayede yenilikçi çözümlerin gerçek iş ortamında test edilmesi ve ölçeklenebilir işbirliklerine dönüşmesi desteklenecek. Başarılı işbirliklerinin uzun vadeli ticari ilişkilere dönüştürülmesi hedeflenirken, uygun görülen girişimler, Yıldız Ventures tarafından potansiyel yatırım fırsatları kapsamında da değerlendirilebilecek.

Silikon Vadisi merkezli global inovasyon platformu Plug and Play ise programın global partneri olarak girişim keşfi, değerlendirme süreçleri ve global startup ağıyla programa destek verecek.

- Yapay zeka odaklı çözümler gerçek iş ihtiyaçlarıyla buluşacak

Program kapsamında farklı iş alanlarında verimlilik, öngörü, otomasyon, karar destek ve süreç optimizasyonu sağlayacak yapay zeka çözümleri değerlendirilecek.

Girişimlerin teknolojilerini büyük ölçekli kurumsal ekosistemde doğrulayabilecekleri ve iş etkisi oluşturabilecekleri yapılandırılmış bir inovasyon programı olarak tasarlanan süreçte, uygun bulunan girişimler, Yıldız Holding ve grup şirketleriyle çözümlerini gerçek iş ortamında test etme ve pilot uygulamaya dönüştürme fırsatı yakalayabilecek, başarılı çözümler uzun vadeli işbirliği ve ölçekleme potansiyeliyle ele alınacak.

Yapay zeka ve veri odaklı ürün geliştiren, ilk çalışan ürününü ortaya koymuş ve test etmiş, ticarileşmiş veya ticarileşmeye hazır, kurumsal müşterilerle çalışabilecek operasyonel ve teknik yeterliliğe sahip ölçeklenebilir çözümler geliştiren teknoloji girişimlerine açık olacak programa başvurular, 14 Ağustos'a kadar devam edecek.

Program kapsamında, eylülde ön değerlendirme ve kısa liste oluşturma süreci gerçekleştirilecek, ekimde de girişim görüşmelerinin ardından çözüm doğrulama ve pilot proje tasarım çalışmalarına geçilecek.

Program, yıl sonunda girişimlerin çözümlerini ve işbirliği çıktılarını paylaşacakları Demo Day etkinliğiyle tamamlanacak.