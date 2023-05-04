Yılsonuna kadar yüzde 100 büyüme hedefi koydu

Kurumsal şirketlerin kargo ve taşımacılık ihtiyacını karşılamak üzere kurulan, markaların mağazalar arası ve depolardan mağazalara ürün gönderimi hizmetlerini hızlı ve kaliteli çözümler sunarak başarı ile yürüten GKN Kargo, markaların e-ticaret alanında da çözüm ortağı olarak yenilikçi çözümleriyle fark yaratıyor. 7 bölge 161 ilçede kurumsal ve bireysel kargo hizmeti veren GKN Kargo, son olarak Çorum ve Samsun illerinde acente açarak bölgedeki müşterileriyle buluştu. Güçlü acente yapılanmasıyla yıl sonuna kadar 81 ilde hizmet vermeye hazırlanırken öncelikli olarak Trabzon, Rize, İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası, Bursa, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bodrum, Denizli ve Uşak illerinde büyümeyi hedefliyor. GKN Kargo acentesi olarak yatırım yapmak isteyen girişimcilere de fırsat sunan şirket, 6 ila 8 ay içinde yatırımını finanse etme imkanı sağlıyor.

Türkiye’nin doğusunda hizmet ağı genişletilecek

Müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek, “kişiselleştirilmiş" hizmet anlayışıyla hareket eden GKN Kargo, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da yakın tarihte açılacak yeni acenteleriyle bölgede kısa sürede büyümeyi hedefliyor. Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt, Van ve Hakkari’de acente açacak olan şirket bu illerin farklı ilçelerinde de müşterilere hizmet verecek. Sektörde uzmanlaşmak ve müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmak için ilk günden itibaren heyecanla çalıştıklarını belirten GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, “4 yıl önce çıktığımız yolculuğumuzda hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlar atmayı ve yenilikçi çözümlerimizle birçok kurumsal markanın tercihi olmayı başardık. Yıl sonuna kadar 81 ile ulaşmayı ve Türkiye’nin her bir köşesinde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda Türkiye’nin doğusunda açacağımız acentelerimizle bölgede ciddi bir büyüme elde edeceğiz. Güçlü operasyon yapımız, sektöre kattığımız yenilikler ve hızlı hizmet anlayışımızla yarattığımız müşteri memnuniyeti sayesinde sektörde kısa sürede başarılı bir konuma ulaştık. Yıl sonuna kadar ise yüzde 100 büyüme hedefindeyiz...” dedi.

GKN Kargo 208 ülkede hizmet verecek

Türkiye’de elde ettiği başarıyı yurt dışına da taşımaya hazırlanan GKN Kargo, stratejik iş ortaklarıyla birlikte 208 ülkede kurumsal ve bireysel kargo hizmeti verecek. Numune gönderiminden ihracat ve gümrükleme hizmetleri ve beyannamelerine kadar birçok hizmeti de sunacak olan şirket, yurt dışı yapılanmasında müşterilerinin e-ticaret operasyonlarının yanı sıra bireysel gönderiler için ekspres kargo hizmeti de sağlayacak. Yurt içinde acente sayısını hızla artıran GKN Kargo, kaliteli hizmet yaklaşımı ile yerel üreticilerin global entegrasyonlarına yönelik güçlü bir çözüm ortağı olurken, acentelerine de dolar bazlı gelir sağlayacak.

Yatırımcılara kazanç fırsatı sunuyor

GKN Kargo acentesi olmak isteyen girişimciler, 6 ila 8 ay içinde yatırımını finanse edebiliyor. Gelen kargoda yüzde 20, giden kargoda ise yüzde 30 kar sunan şirket; acentesi, 1 aracı ve 50 m2 üzeri kargo taşımaya müsait dükkanı olan ya da yer kiralayan yatırımcılarla franchise anlaşması imzalıyor. GKN Kargo, sektörde kadın girişimci sayısını artırmak ve istihdamı desteklemek üzere bir kampanya başlattı. Türkiye’deki tüm şehirlerde kendi işini kurmak isteyen girişimci kadınlara karlı bir yatırım fırsatı sunan şirket, 2023 yılı sonuna kadar franchise bedelinde yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor. Sektörde yarattıkları güven ve kaliteli hizmet politikasıyla kurumsal şirket ve markaların tercihi olmayı başaran GKN Kargo, kaliteli hizmet yaklaşımı, sürekli yatırım vizyonu, Türkiye’nin birçok noktasında mağazaları bulunan anlaşmalı markaları ve güçlü referansları sayesinde yatırımcıların kazançlarını da destekliyor.