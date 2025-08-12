Korozo Group küresel sahnede güçlü ve sürdürülebilir adımlar atıyor

Korozo, 1973 yılında İstanbul’da düğme üretimiyle başladığı yolculuğunu, bugün Avrupa’nın en büyük esnek ambalaj üreticilerinden biri olarak sürdürüyor. Türkiye ve Belçika’daki sekiz üretim tesisiyle dünya çapında 80’den fazla ülkeye yüksek kaliteli ve sürdürülebilir ambalaj çözümleri sunan Korozo, her yıl artan üretim kapasitesi ve inovatif yaklaşımıyla sektördeki güçlü konumunu pekiştiriyor ve global pazarda önemli bir oyuncu olmayı sürdürüyor. Avrupa’nın en büyük entegre üretim tesislerinden biri olan Çorlu Serbest Bölge’deki fabrika, Korozo’nun verimli ve sorumlu üretime olan bağlılığını yansıtıyor. Aynı zamanda, modern tesislerin üretkenliği ile çevre yönetimi arasındaki dengeyi nasıl sağlayabileceğine dair örnek teşkil eden bir yol haritası sunuyor.

Capital Dergisi / Temmuz 2025

Son dönemde Kuzey Amerika genelinde yüksek talep gören şirket, ürünlerini ve yeteneklerini küresel ölçekte daha geniş bir kitleye tanıtma fırsatı buluyor. Aynı zamanda, Türkiye’deki konumunu ve itibarını güçlendirmeye devam eden Korozo, 2025 PAGÇEV Plastik Geri Dönüşüm Ödülleri ve İKMİB İhracat Yıldızları Ödülleri’ndeki başarılarıyla sektördeki liderliğini pekiştiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Korozo Group CMGO’su Selin Bahar Meşulam, “Korozo olarak liderliği, yalnızca hacim ve gelirle değil pazarın değişen ihtiyaçlarına hızla yanıt verebilme, tutarlı kalite sunma ve dünya çapında sürdürülebilir, güvene dayalı ilişkiler kurma yeteneğiyle tanımlarız. Liderlik, bizim için bir hedef değil yolculuğumuzun temeli. Kapasite ve büyüklük önemli olsa da gerçek başarıyı tanımlayan şey, güçlü değerlerimiz, net vizyonumuz ve derin stratejik öngörümüz” diyor.

KÜRESEL KAPSAM, YEREL DOKUNUŞ

Korozo, müşterilerine daha yakın olabilmek ve onların özgün ihtiyaçlarına etkin şekilde yanıt verebilmek için, Türkiye dışında da stratejik olarak konumlanmış ofislerden oluşan küresel bir ağla faaliyet gösteriyor. ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi kilit pazarlarda bulunan bu yapı, Korozo’nun yerel dinamiklerini yakından takip etmesini, müşterileriyle doğrudan temas kurmasını ve hızlı, çevik çözümler sunmasını mümkün kılıyor.

2019 yılında Belçikalı Vitrapack’in satın alınması ise bu küresel vizyonun en somut adımlarından biri oldu. Bu gelişme yalnızca bir kapasite yatırımı değil aynı zamanda Avrupa’da pazar liderliğine doğru atılmış stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.

Selin Bahar Meşulam, şu sözleriyle şirketin hedefini net bir şekilde ortaya koyuyor: “Korozo olarak Avrupa’nın esnek ambalaj sektöründeki ilk beş oyuncusundan biri olma hedefimiz; yalnızca pazar payı kazanmakla değil sürdürülebilir büyüme, operasyonel mükemmellik ve güçlü bir yerel varlık inşa etmekle mümkün. Biz bu hedefe, sadece bulunduğumuz coğrafyalarda değil faaliyet gösterdiğimiz her pazarda derinleşerek ilerliyoruz. Her yeni adımı, uzun vadeli değer yaratmak ve müşterilerimizle kalıcı bağlar kurmak üzerine inşa ediyoruz. Küresel ölçekte büyürken yerelin nabzını tutan bir yaklaşımı benimsiyor; çevik, duyarlı ve güvene dayalı bir iş modeliyle fark yaratıyoruz.”

Korozo, esnek ambalaj alanındaki uzmanlığını; gıda, hijyen ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok sektöre yönelik yüksek performanslı, regülasyonlarla uyumlu ve markaya değer katan çözümlerle ortaya koyuyor. Şirketin ürün portföyü, kullanıcı ihtiyaçlarını merkezine alan inovatif seçeneklerle geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Korozo, sunduğu birçok ambalaj çözümünü, geri dönüşüme katkı sunmak amacıyla kendi geliştirdiği KoroRCY teknolojisiyle tek polimerli yapılar olarak tasarlıyor. Bu yapı, döngüsel ekonomiye geçişte önemli bir adımı temsil ediyor. Özellikle Avrupa’da hayata geçmesi beklenen Ambalaj ve Ambalaj Atığı Yönetmeliği (PPWR) doğrultusunda, Korozo hem düzenleyici değişiklikleri erkenden benimseyen hem bu dönüşüme yön veren bir oyuncu olarak konumlanıyor.

HER AMBALAJDA SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

Korozo, sadece üretim gücüyle değil aynı zamanda sürdürülebilirliğe ve dönüşüme olan kararlılığıyla da geleceğe yön veriyor. Bu yaklaşımı daha görünür ve kapsayıcı kılmak adına şirket, yakın zamanda kapsamlı bir yeniden markalaşma sürecine adım attı. Güncellenen logosu, yepyeni web sitesi, sadeleştirilmiş ürün portföyü ve yenilenen organizasyon yapısıyla bu dönüşüm; Korozo’nun küresel ölçekte geleceğe hazır, dinamik ve bütünsel bir marka olarak evrimini vurguluyor. Görsel kimlikteki bu değişim, aynı zamanda markanın yenilikçilik, uyum sağlama becerisi ve sürdürülebilirlik kültürüyle olan güçlü bağını da ortaya koyuyor.

Korozo Group CMGO’su Selin Bahar Meşulam, bu süreci şöyle ifade ediyor: “Korozo’da sürdürülebilirlik, yalnızca kurumsal bir hedef değil iş yapış şeklimizin ayrılmaz bir parçası. Sıfır atık yaklaşımından karbon ayak izinin aktif takibine kadar tüm operasyonlarımızı ölçülebilir çevresel çıktılarla uyumlu hâle getiriyoruz. ‘Her Ambalajda Sürdürülebilirlik’ bizim yalnızca sloganımız değil taşıdığımız sorumluluğun, durduğumuz yerin ve inandığımız geleceğin ifadesi.”

Bu yaklaşım yalnızca üretim süreçlerinde değil kurum kültürünün tamamında kendini gösteriyor. Korozo, sosyal sorumluluk anlayışını ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DE&I) ilkelerini tüm stratejilerine entegre ediyor. Bu vizyonun anlamlı örneklerinden biri, 2023 yılında yaşanan depremin ardından Hatay’da kurulan Rimmen Kadın Kooperatifi’ne verilen destekle ortaya konuyor. Şirket, kadın emeğini destekleyerek bölgedeki geçim kaynaklarının yeniden inşasına katkı sunuyor.

Korozo aynı zamanda eğitimin dönüştürücü gücüne inanıyor. Kurum içi gelişim programları, çalışanların hem profesyonel hem kişisel yolculuklarında ilerlemelerini sağlarken çocuklara yönelik çevre bilinci projeleriyle uzun vadeli davranış değişimlerini teşvik ediyor.

Selin Bahar Meşulam, bu konuda şunları söylüyor: “İnsan, stratejik başarımızın merkezinde. Eğitim ve gelişime yaptığımız yatırımlar, ortak hedefler etrafında birleşen bir ekip ruhunu büyütüyor. Yetkinlikleri ve iş birliğini destekleyen bir kültürle ilerliyor; çevik, yenilikçi ve şirket değerleriyle uyumlu bir ekip oluşturuyoruz. Disipline, ortak başarıya ve uzun vadeli düşünceye değer veren bu yapı hem ekiplerimizi güçlendiriyor hem küresel büyüme ivmemize katkı sağlıyor. Ürettiğimiz metrekareler, kullandığımız makineler, ulaştığımız hacimler elbette önemli. Ama asıl farkı yaratan şey, sahip olduğumuz vizyon, değerler ve kurduğumuz kültürdür. Bu dayanıklılık kültürü ve ortak amaç duygusu, Korozo’nun gelişimini sağlam ve sürdürülebilir adımlarla ilerletmeye devam edecektir.”