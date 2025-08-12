Damla Kent (DMLKT) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi

Damla Kent Projesi'nin gayrimenkul sertifikaları için 4-8 Ağustos'ta talep toplanmıştı. Halka arz sonuçları bu hafta açıklandı. Peki, Damla Kent ne zaman borsada işlem görecek?

12.08.2025 17:32:390
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 4-8 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Halka arz edilen 1.923.481.773 adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897.111.722 adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 21.408.304.627 TL oldu.

Damla Kent halka arzına 767 bin 144 yurt içi yatırımcı katıldı.

NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikaları, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da "DMLKT" işlem koduyla işlem görmeye başlayacak.

DAMLA KENT HAKKINDA

Damla Kent ile küçük paylarla konut alma imkanı

Gayrimenkul Sertifikası ile satışa sunulacak Damla Kent Projesi, kapsamında İstanbul Başakşehir’de, 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik inşaat alanında, 5 etapta toplam 5 bin 325 konut inşa edilecek. Damla Kent Evleri Projesi kapsamında, isteyene konut satın alma (Asli Edim), isteyene konut değerini sertifika karşılığı nakit alma (Tali Edim) ya da sertifikalarını dilediği zaman Borsa’da alıp-satma imkanı sağlayan alım satım modeliyle 3 ayrı yatırım seçeneği sunuluyor.

