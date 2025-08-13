Borcu beklentileri aşan Evergrande borsadan çıkarılıyor

Çinli emlak şirketi Evergrande, Ocak 2024'te mahkemenin verdiği tasfiye kararı sırasında, bankalara ve tahvil sahiplerine 300 milyar doların üzerinde borcu olduğunu bildirmişti. Şirket, 25 Ağustos'ta Hong Kong borsasından çıkarılacağını duyurdu. Bu, Çin'in emlak sektörü için bir başka olumsuz gelişme.

Guangzhou merkezli China Evergrande Group, Hong Kong Borsası’ndan çıkarılacağını açıkladı. Şirketin borsaya yaptığı bildiriye göre, hisseler 25 Ağustos’ta işlemden kaldırılacak ve yönetim, karar için itiraz başvurusu yapmayacak.

EN BÜYÜK EMLAK KRİZİNİN SEMBOLÜ

Evergrande, Aralık 2021’de dolar cinsinden tahvil borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüş, bu durum Çin’in emlak sektöründe rekor düzeyde iflas ve borç sıkıntısına yol açmıştı. 2017’de piyasa değeri 50 milyar doları aşan şirket, o dönemde ülkenin en büyük geliştiricisi konumundaydı.

LİSTEDEN ÇIKARILMA SÜRECİ

Şirket, Ocak 2024’te Hong Kong’da mahkemeden tasfiye kararı aldıktan sonra hisselerin işlemi durdurulmuştu. Hong Kong kurallarına göre, 18 aydan uzun süre işlem görmeyen hisseler borsadan çıkarılabiliyor. Evergrande’nin hisseleri en son 29 Ocak 2024’te 20 Hong Kong centinin altında işlem görmüş, piyasa değeri ise yaklaşık 274 milyon dolara gerilemişti.

BORÇ 45 MİLYAR DOLAR

CNN'de yer alan habere göre; Çin’in en büyük gayrimenkul geliştiricilerinden China Evergrande Group’un borç yükü, mahkemece atanan tasfiye memurlarına göre yaklaşık 45 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam, Aralık 2022’de şirketin mali tablolarında açıklanan 27,5 milyar dolarlık borç miktarını önemli ölçüde aşıyor.