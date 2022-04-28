30 lokasyon heyecanı

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Seyahat, Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı ÖZGÜR GÜNAYDIN için yeniliklere açık olmak ve keşfetmek demek. Popüler turistik mekanlar yerine yerel kültürleri tanıyabileceği bilinmeyen yerleri tercih eden Günaydın, her yıl 30 lokasyona gitmeyi kendine hedef olarak belirliyor. Gittiği yerlerde gizli saklı kalmış köşeleri keşfetmeyi sevdiğini söylüyor ve “Benim seyahatlerimin odağında ‘kaybolmak’ var. Bir yerde kaybolmazsanız ne yerel insanı ne kültürü ne de mutfağı anlayabilirsiniz” diye konuşuyor.

Keşif yapmak Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın’a müthiş bir heyecan veriyor. Bu tutkusunu beslemenin en güzel yolu da seyahat… İş seyahatleriyle birlikte yılda ortalama 50 kez yollara düşen Günaydın’ın, gelecek dönem için planları hazır. Eski normale tekrar kavuşmayı bekleyen yöneticinin seyahat listesinin ilk sırasında Japonya var. Popüler turistik mekanlar yerine yerel kültürü tanımayı tercih eden ve keşfedilmemiş yerlere gitmeye çalışan Günaydın, şöyle konuşuyor: “Benim için seyahat etmek bir yerde bulunmak değil, o yeri olabildiğince yaşamak demek. Gittiğim yerin tarihini öğrenmeyi çok seviyorum. Bu nedenle şehirlerin ‘eski kent’ alanlarını mutlaka gezerim. Benim seyahatlerimin odağında esasen ‘kaybolmak’ var. Bir yerde kaybolmazsanız ne yerel insanı ne yerel kültürü ne de yerel mutfağı anlayabilirsiniz.” Özgür Günaydın’la seyahat tutkusunu konuştuk:

Bir seyahat tutkunu olarak pandemiyle birlikte gelen kısıtlamalar sizi nasıl etkiledi?

Çocukluğumu, hayatın doğal akışında ilerlediği, “yavaş şehir” konseptini tam olarak karşılayan Muğla’nın Yeşilyurt Köyü’nde geçirmeme rağmen hayatımı buna tezat şekilde yaşamayı tercih ediyorum. Doğa sporları ve seyahat tutkum bu hıza hız katıyor. Pandemi, şüphesiz sadece benim gibi seyahat tutkunlarının değil, herkesin planlarını etkiledi. Umuyorum en kısa sürede, bildiğimiz hayata, eski normale yeniden kavuşuruz. Korkmadan tutkularımızın peşinden gidebiliriz.

Kısıtlamalar gevşedikten sonra ilk gittiğiniz yer neresi oldu? Şu an “gidilecek yerler” listeniz var mı?

Kısıtlamalardan sonra ilk olarak anne ve babamı ziyarete Muğla’ya gittim. Muğla, pek çok kişiye Marmaris ya da Bodrum’u çağrıştırıyor. Gökova Körfezi ve Ula Köyleri de bence herkesin gidilecek yerler listesinde olmalı. Benim listemde ise sırada Japonya var.

Normal şartlarda yılda ortalama kaç kez seyahat edersiniz?

İş seyahatlerimi de katarsak belki bu rakam 50’yi geçer. Kişisel olarak da her yıl, daha önce gittiğim ya da yeni fark etmeksizin toplam 30 lokasyona gitmeyi kendime hedef olarak belirliyorum.

Bize seyahat rutininizi anlatır mısınız? Örneğin gideceğiniz yeri nasıl seçersiniz, ziyaret noktalarını nasıl belirlersiniz?

Spor odaklı bir seyahate çıkacaksam öncelikle kar ya da deniz sporlarının yoğunlukla yapıldığı şehirlerdeki dönemsel hava durumunu kontrol ediyorum. Seyahat süremde sporu yapmama olanak tanıyacak hava şartlarını sunan lokasyonlara rezervasyonumu, sezon açılmadan çok önce gerçekleştiriyorum. Tabii böyle seyahatler için planlamam çok detaylı oluyor ama bavulumu evden çıkmama 30 dakika kala hazırlarım. Diğer seyahatlerim içinse süreç genellikle plansız oluyor. Yanıma küçük bir bavul almayı tercih ediyorum.

Ailenizle yaptığınız seyahatlerde planlama size mi ait olur?

Bireysel zaman bulduğum iş seyahatlerimde doğaçlamayı ne kadar seviyorsam ailemle yaptığım tatilleri de onlarla planlamayı seviyorum. Eşimin ve oğlumun gidilecek yer ve orada yapılacak aktivitelere dair zevkine çok güveniyorum. Herkesin gidilen yerden keyif alması en büyük önceliğimiz.

İş seyahatlerinizde, gittiğiniz yeri turistik olarak gezmek için kendinize zaman yaratma planınız nedir?

İş seyahatlerimde o bölgenin kültürüyle ilgili en az yarım günlük bir aktivite yapmak istiyorum. Benim için seyahat etmek, bir yerde bulunmak değil, o yeri olabildiğince yaşamak demek. Bu nedenle iş seyahati için bulunduğum şehir ve ülke hakkında bilgi toplamayı seviyorum. Bu toplantılar vesilesiyle gerçekleşen hızlı şehir turlarında olabildiğince notlar almayı tercih ediyorum. Toplantı için gittiğim bir şehir ilgimi çekiyorsa zaten mutlaka bu yere daha geniş bir zamanda tekrar gidiyorum.

Gittiğiniz yerlerde ne görmeyi, nereleri ziyaret etmeyi seversiniz?

Gittiğim yerin tarihini öğrenmeyi çok seviyorum. Bu nedenle şehirlerin “eski kent” alanlarını mutlaka gezerim.

Popüler turistik mekanlar yerine keşfedilmemiş bölgelere gitmeyi sever misiniz?

Kesinlikle... Aslına bakarsanız popüler turistik mekanlarda dahi insanlar genellikle aynı rotaları izliyor. Bu popüler yerlerin gizli saklı köşelerini de gözden kaçırıyorlar. Benim seyahatlerimin odağında esasen “kaybolmak” bulunuyor. Bir yerde kaybolmazsanız ne yerel insanı ne yerel kültürü ne de yerel mutfağı anlayabilirsiniz.

Bugüne kadar kaç ülkeye gittiniz? Gittiğiniz yerler arasında sizi en çok etkileyen yer neresiydi?

50’den fazla ülkeye gittim. 4 ülkenin (Zambiya, Bostvana, Zimbabve ve Nabimya) sınırlarının keşiştiği Viktorya Şelalesi ve o bölgedeki milli park beni çok etkilemişti. Oradaki doğa ve vahşi yaşam inanılmaz.

Gitmek istediğiniz ülkeler hangileri?

Japonya. Özellikle baharda, kiraz çiçeklerinin açtığı zamanda gitmek istiyorum.

Gittiğiniz yerlerden aldığınız küçük hatıralar oluyor mu?

Evet oraları anımsatacak küçük hatıralar alıyorum. Hatta sokak sanatçılarından resimler de getiriyorum. Belki yüzden fazla böyle resme sahibim. Bunlar evimizin çeşitli yerlerinde duruyor. Daha çok el işçiliği ve sokak sanatçılarının ürünlerini tercih ediyorum. Onlara baktıkça oralardaki anları hatırlıyorum. Çevremize de mutlaka hatıralar getiriyoruz.

Gittiğiniz yerlerde fotoğraf çekip ozgurgunaydintravels hesabına yüklüyorsunuz. Bu hesabı açma fikri ne zaman, nasıl oluştu?

Aslında çok uzun yıllar gittiğim yerlerden fotoğrafları paylaşacağım bir platform olsun istedim. Ancak bulut bilişim ve sosyal medyanın emekleme dönemlerinde ancak e-posta üzerinden dostlarımla bunları paylaşma imkanı buldum. Instagram’ın hayatımıza girmesiyle birlikte de aslında aradığım platforma kavuşmuş oldum. Yol hikayelerini resmetmeye çalışıyorum.

Seyahat etmek sizin için neden bir tutku?

Seyahat etmek bana göre belirli bir süre de olsa alışkanlıkları geride bırakmak, yeniliklere açık olmak ve yeni yerleri görürken akla gelmeyen şeyleri öğrenebilmek demek. Tüm bunlara bitmek tükenmek bilmeyen bir heyecan duyuyorum.

Yeni yerler görmek, yeni kültürleri tanımak iş ve özel hayatınızda kişisel olarak sizi nasıl geliştiriyor?

Değişimi görebilmek, eski alışkanlıklarda ısrarcı olmamak, yeniliğe açıklık ve yenilikleri uygulayabilmek... Seyahatlerde öğrendiğim tüm bu özellikleri, iş ve özel hayatıma yansıtabilmenin beni daha iyi bir yönetici ve daha iyi bir insan yaptığına inanıyorum.



“TÜRKİYE’NİN KÖYLERİNİ GEZMEYİ SEVİYORUM” “



HER YERİNE GİTTİM” Türkiye, gezip görmeye değer yüzlerce yeriyle bence dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Neredeyse gitmediğim, görmediğim yer kalmadı. Hakkari’den Edirne’ye her yeri birbirinden güzel. Bilinen yerler dışında köylere gitmeyi seviyorum. Benim içinse en güzel yeri, doğduğum ve büyüdüğüm yer olan Muğla ve çevresi.



“MUĞLA GÖRÜLMEYE DEĞER” Muğla’nın çevresindeki gizli koyları ve bölgeleri çok seviyorum. Özellikle Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan, Karya ve Roma dönemine ait bir yerleşim yeri olan Stratonikeia’yı görülmeye değer buluyorum. Burada, restorasyonla bazı noktalarda yapılan cam zemin kaplamalarla kalıntıların görünürlüğü korunaklı olarak sağlanmış.











“MUTLAKA AİLEMLE TATİL YAPARIM”



ZAMAN YÖNETİMİ Güne çok erken başlıyorum. Bunu zorunluluktan yapmıyorum. Günü daha verimli kullanmak istediğim için keyifle yapıyorum. Örneğin sabah erken saatte bazı işlerimi hallettikten sonra ailemle kahvaltı etmek için vaktim oluyor ve bu vakti keyifle yaşayabiliyorum. Günlük rutin dışındaysa mutlaka ailemle tatil yapmaya özen gösteriyorum.



İŞ-YAŞAM DENGESİ Çalışmak isterseniz her gün her saat çalışabilirsiniz ama verimli çalışmak için her zaman kendinize, ailenize ve sosyal yaşantınıza gereken zamanı ayırmalısınız. Ben de günlük ya da aylık planlarımı bu şekilde yapıyorum. Doğru planlamayla hafta sonlarını mümkün olduğunca kendime ayırmaya çalışıyorum.



STRESİ AŞMA YÖNTEMİ Stres yönetiminde önce stresi kabul etmek ve kaynağını bulmak gerekiyor. Kaynağını bulduğunuzda ise her şey daha kolay. Ben de bir sorun olduğunda kaynağı bularak ilerlemeye çalışıyorum. Gerekirse güvendiğim kişilere akıl danışıyorum.











