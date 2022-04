30 lokasyon heyecanı

“MUTLAKA AİLEMLE TATİL YAPARIM”



ZAMAN YÖNETİMİ Güne çok erken başlıyorum. Bunu zorunluluktan yapmıyorum. Günü daha verimli kullanmak istediğim için keyifle yapıyorum. Örneğin sabah erken saatte bazı işlerimi hallettikten sonra ailemle kahvaltı etmek için vaktim oluyor ve bu vakti keyifle yaşayabiliyorum. Günlük rutin dışındaysa mutlaka ailemle tatil yapmaya özen gösteriyorum.



İŞ-YAŞAM DENGESİ Çalışmak isterseniz her gün her saat çalışabilirsiniz ama verimli çalışmak için her zaman kendinize, ailenize ve sosyal yaşantınıza gereken zamanı ayırmalısınız. Ben de günlük ya da aylık planlarımı bu şekilde yapıyorum. Doğru planlamayla hafta sonlarını mümkün olduğunca kendime ayırmaya çalışıyorum.



STRESİ AŞMA YÖNTEMİ Stres yönetiminde önce stresi kabul etmek ve kaynağını bulmak gerekiyor. Kaynağını bulduğunuzda ise her şey daha kolay. Ben de bir sorun olduğunda kaynağı bularak ilerlemeye çalışıyorum. Gerekirse güvendiğim kişilere akıl danışıyorum.