Yoğun iş temposundan arta kalan zamanlarda yöneticiler, kendilerini geliştirmeye ve öğrenmeye devam ediyor. Bunun keyifli yolu da kitaplar… Son dönemde okudukları iş dışı kitapları sorduğumuz yöneticilerin tercihleri arasında en popüleri Yuval Noah Harari’nin eserleri Homo Sapiens ve Homo Deus… Domino’s Pizza Türkiye Genel Müdürü Aslan Saranga, Canon Eurasia Genel Müdürü Wilbert Verheijen gibi pek çok yönetici bu kitaptan çok etkilendiğini söylüyor. Harari’den sonra en çok okunan kitap ise Dan Brown’un Başlangıç’ı. Henüz okumamış olsalar bile okuma listelerinin en başında bu kitaplar yer alıyor. CEO’ların okuyup etkilendiği diğer eserler arasında Hayat Hikayem, Meraklısı İçin Komplo Teorileri, Satranç, Hayvan Çiftliği, Kongo’ya Ağıt, Tatavla’dan Kurtuluş’a gibi farklı tür ve konularda pek çok kitap bulunuyor. Kitap tutkunu yöneticiler, son dönemde okuyup etkilendikleri kitapları ve okuma listelerini Capital’le paylaştı…

HARARI LİSTENİN EN BAŞINDA

on dönemin en popüler kitaplarının başında Yuval Noah Harari’nin Homo Sapiens ve Homo Deus’u geliyor. Konuştuğumuz yöneticilerin hemen hepsi en etkilendikleri kitap olarak bu eserleri işaret ederken henüz okumamış olanlar da listelerinin ilk sırasında yer aldığını söylüyor. Örneğin Domino’s Pizza Türkiye Genel Müdürü Aslan Saranga, “Teknoloji ve dijital dünya hayatımızın her alanını çok hızlı ve yıkıcı bir şekilde değiştiriyor. Bu sürece hazırlıklı olmak adına ne yapmak gerektiğine kafa yormak gerekiyor. Harari’nin kitapları, geleceğe yönelik öngörüleriyle farklı bir perspektif kazanmama yardımcı oldu” diyor. Canon Eurasia Genel Müdürü Wilbert Verheijen de Homo Sapiens’i en çok etkilendiği kitaplar arasında gösteriyor ve okuma listesini şöyle paylaşıyor: “Genellikle polisiye romanlarını tercih ediyorum. Çalışma tempoma kısa da olsa bir mola vermemi ve bulunduğum yerden zihnen uzaklaşmamı sağlıyor. Böylelikle işe döndüğümde kendimi tazelenmiş ve arınmış hissediyorum. İlk fırsatta Harari’nin Sapiens’in devamı niteliğinde olan, gelecekle ilgili öngörülerinin yer aldığı Homo Deus’unu okumak istiyorum. Sonrasında ise Paula Hawkins’in Karanlık Sular adlı romanına başlayacağım.”

“BROWN’UN KİTAPLARINI KAÇIRMAM”

Melekler ve Şeytanlar, Da Vinci Şifresi, Cehennem, Kayıp Sembol gibi kitaplarla dünya çapında büyük başarı yakalayan, eserleri pek çok dile çevrilen ve aylarca en çok satanlar listesinden inmeyen Dan Brown, CEO’ların da ilgiyle takip ettiği yazarlar arasında yer alıyor. Bu isimlerden biri de Fleetcorp CEO’su Dr. Barbaros Çıtmacı. Yazarın son kitabı Başlangıç’ı keyifle okuduğunu söylüyor ve şöyle konuşuyor: “Kitap, insanın çok da uzak olmayan bir zaman diliminde robotlara dönüşeceği ana fikrinden hareket ediyor. İçine din, ekonomi ve yaşamı da dahil eden harika bir sentez gerçekleştiriyor. Bunun dışında Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’u, her daim başucumda yer alan bir eser. Yılmaz Özdil de yine her eserini okuduğum ve takdir ettiğim bir isim.” Sürükleyici polisiye romanları tercih eden Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Orta Doğu Avrupa Satış ve Ülke Yönetimi Başkan Yardımcısı Töre Birol da “Dan Brown’un eserlerini kaçırmam” diyen yöneticilerden. Henüz okumamış olsa da Başlangıç, şu anki okuma listesinin en başında yer alıyor. Birol, en son okuduğu iş dışı kitabın ise Alex Ferguson’un Hayat Hikayem adlı otobiyografisi olduğunu söylüyor.

“KİŞİSEL GELİŞİM İLGİMİ ÇEKİYOR”

Kitap okumayı çok seven GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, yoğun iş temposu içinde her ay bir kitap bitiriyor. Bu sayıyı iki katına çıkarmak istediğini söyleyen Kantarcı’nın genelde kişisel gelişim kitapları ilgisini çekiyor. Onu son dönemde en çok etkileyen kitapların Greg McKeown’un yazdığı Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less (Özcülük: Daha Azla Yaşama Disiplini) ve Ed Catmull’ın kaleme aldığı Creativity Inc (Yaratıcılık AŞ) olduğunu belirterek şunları söylüyor: “McKeown’un kitabı, daha az çabalayarak daha çok şey başarmanın sırrı olan özcülüğü bir yaşam tarzı haline getirebileceğinizi öğretiyor. Yaratıcılık ve özcülük kavramlarının hayatımda büyük ölçüde yeri var. Pixar Animation ve Disney Animation’ın başkanı Ed Catmull’ın yaratıcılık kültürünün gelişimi ve insan ilişkilerinin önemi üzerine kaleme aldığı Creativity Inc kitabı ise yaratıcılığı teşvik ediyor.” Kantarcı’nın okuma listesi ise şöyle: Dan Brown’un Başlangıç’ı, Thomas L. Friedman’ın Dünya Düzdür’ü ve Nikola Tesla’nın Nikola Tesla Kendini Anlatıyor adlı otobiyografisi.

“ŞAŞIRTAN KİTAPLARDAN ETKİLENİYORUM”

VMware Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediçeler de bilim kurgu dışında her türlü kitabın ilgi alanında olduğunu söylüyor. Okuma listesinin başında, yeni keşfettiği Selçuk Altun’un kitapları var. Altun’un bazı kitaplarının isimlerini Oktay Rifat’ın dizelerinden seçmesinin kendisini çok etkilediğini söylüyor. Mediçeler’in son dönemlerde okuyup tavsiye ettiği kitap ise Murat Yetkin’in Meraklısı İçin Komplo Teorileri kitabı. Neden etkilendiğini şu şekilde anlatıyor: “Bulunduğumuz coğrafya, tarih boyunca birçok farklı devletin ilgi alanında bulunmuş. Zamanında ve günümüzde gerçekleşen birçok olay için ‘Arka planda şöyle bir senaryo olabilir mi’ diye sorulduğunda alınan cevap ‘Yok artık, sen fazla casus filmi izledin herhalde’ şeklinde oluyor. Bu kitapta casus romanlarında geçen birçok olayın, konuşulan komplo teorilerinin büyük çoğunluğunun gerçek olduğu belgelerle ortaya konuyor. Çok uzun yıllar boyunca gelişen olayların birbirine ne kadar bağlı olduğunu, bir olayın sonraki birçok olayı ve insanı nasıl etkilediğini gördükçe şaşkınlığa düşüyorsunuz. Şaşırmak insanın aklını dinlendiren bir şey, o nedenle beni şaşırtan kitap, film, yemek, mekan gibi her şey bana keyif veriyor.”

İKİ TARİH KİTABI ÖNERİSİ

Gezi, şiir, anı ve biyografi tarzlarının ilgisini çektiğini söyleyen Ode Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, son dönemlerde onu en çok etkileyen kitapların, Kerem Çalışkan’ın yazdığı Mustafa Kemal’in İsyan Muhtırası ve Hüseyin Irmak’ın Tatavla’dan Kurtuluş’a kitapları olduğunu ifade ediyor. Turan, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yaşamını yeni, hür ve benzersiz çözümler üreterek tüm düzeni yeniden inşa edebilmeye adamış biri olan Mustafa Kemal’in 20 Eylül 1917’de kaleme aldığı siyasi bir isyan muhtırasını anlatan bu kitabı, öncelikle herkese tavsiye ediyorum. Çünkü yazılanlar her ne kadar Milli Mücadele’nin ilk kıvılcımını çakan bir siyasi tarih aktarımı olsa da aslında insana, her türlü zorluğun üstesinden kararlılıkla gelinebileceğini, asla vazgeçilmemesi gerektiğini, kalbinden geçenleri akılla birleştirdiğinde hayallerinin çok ötesine geçebileceğini göstermesi açısından önemli bir kitap. Tatavla’dan Kurtuluş’a ise Kurtuluş’ta yaşamış biri olarak merakla okuduğum ve müthiş keyif aldığım bir kitap. Tarihi 16’ncı yüzyıla dayanan bu sevdiğim semtin eski sakinlerini anlatması ve yüzyıl öncesindeki o hareketli sosyal ve kültürel yaşamını aktarması açısından çok etkileyiciydi.”