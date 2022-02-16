Rusya Ukrayna savaşı çıkar mı?





Rusya, son birkaç hafta içinde yaklaşık 100 bin askerini Ukrayna sınırına yakın bir yere konuşlandırdı. Rusya güç gösterisinde bulunurken Ukrayna Batı’dan yardım bekliyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile bir araya gelerek Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırgan tavrının ciddi sonuçlar doğurabileceği” konusunda Lavrov’u uyardı. Avrupalı yetkililer de benzer şekilde endişelerini dile getiriyor. AB başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya yapılacak yeni yaptırımlar konusunda uyarıyor. NATO teyakkuz halinde. Neler oluyor?

Vladimir Putin, kendisi ve başkanlığı yaş aldıkça Soğuk Savaş sırasında geliştirilen reflekslere her zamankinden daha çok güveniyor gibi görünüyor. Muhtemelen Batı karşıtı tehditlerin, popülaritesini artırabileceğini düşünüyor. Ya da belki Putin, hem Ukrayna’nın hem NATO’nun Rusya sınırları yakınında pervasızca saldırgan davranışlar sergilediğini düşünüyordur. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya’nın asker sayısındaki artışın sadece Kiev’den gelen provokasyonlara değil, aynı zamanda Kırım’a çok uzak olmayan Karadeniz’deki NATO deniz tatbikatlarına da doğrudan bir yanıt olduğunu söylüyor. Kremlin ayrıca Ukrayna’nın son zamanlarda NATO üyesi Türkiye tarafından sağlanan insansız hava araçlarının bu bölgede kullanmasına da kızmış durumda. Belki de Putin, Rusya ekonomisini canlandıran yükselen petrol fiyatları, Rusya’dan Avrupa’ya Kuzey Akımı boru hattının ilerlemesi ve Putin’in uzun zamandır kendisine bir engel olarak gördüğü Angela Merkel’in Almanya Şansölyeliğinden ayrılmasının etkisiyle harekete geçme konusunda cesaret buluyor.

KAYITSIZ KALIR MI?

Ancak tüm bu tavırlara, uyarılara ve ürkütücü manşetlere rağmen Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ederek bir savaş başlatması pek olası değil. Ukrayna’da Rus askerlerinin kurtarıcı olarak karşılanacağı hiçbir bölge kalmadı ve bu iki ülkeyi karşı karşıya getiren donmuş ihtilaf, on milyonlarca Ukraynalıyı kalıcı olarak Putin ve Moskova’ya karşı doldurdu. Sonuç olarak Rusya’nın Ukrayna’da yeni topraklar elde etme yönündeki herhangi bir çabası, özellikle NATO doğrudan müdahale etmeyeceğinden, Rusya’nın kazanacağı bir savaşa yol açacak, ancak bunun Rusya için can ve mal açısından fahiş bir bedeli olacak. Rusya’nın paslanan ekonomisi, açık uçlu masrafları veya arkasından geleceği kesin olarak belli olan sert ABD ve Avrupa yaptırımlarını karşılayamaz.

Tüm bunlara rağmen Ukrayna, Avrupa ve Biden yönetimi bu duruma kayıtsız kalmayı göze alamaz. Yüksek teyakkuzda olduklarını göstermeye devam etmek zorunda. Burada endişe uyandıran bir soğuk savaş mantığı var. Kiev ve Batılı hükümetler, Rusya’nın kendilerini maliyetli bir çatışmaya sürükleyecek herhangi bir hareketinden ne kadar korksa da Putin hükümeti Ukrayna’nın geleceğini Rusya’nın dış politikasının temel sorusu olarak görmeye devam ediyor. Washington’un diğer ülkelerin nükleer silah edinme çabalarına karşı aşırı teyakkuzda olması gibi Moskova da komşularının Avrupa ve Amerika ile askeri veya siyasi ittifaka girmesinden korkuyor. Rusya’nın diğer komşuları için geçerli olan bu durum özellikle son bin yıldır Rus imparatorluk fikrinin merkezinde yer alan Ukrayna için de geçerli...

Bu yansımalı karşılıklı korkunun neticesiyse tehditlerin gerçekliğe dönüşmesi ve kimsenin istemediği bir çatışma ortamı yaratabilme ihtimali. Şu an için savaş uzak bir ihtimal gibi duruyor. Ancak Rusya, Ukrayna ve NATO geri adım atmanın bir yolunu bulana kadar kimse rahat nefes almayacak.







